Цифрові двійники та інтернет речей: які технології прискорять відбудову України

Інноваційні рішення допоможуть скоротити витрати ресурсів та пришвидшити процес відбудови нашої країни після війни, щонайменше, на 20%. Які технології вже створюють українські інженери, розповів Mind директор із інжинірингу GlobalLogic Денис Братчук. «Мінфін» обрав головне.

За прогнозами Світового банку, відбудова країни коштуватиме понад $400 млрд. Проєкт глобального відновлення передбачатиме повну інфраструктурну модернізацію, яка зробить Україну сучасним і конкурентоспроможним гравцем на світовому ринку. Уряд усвідомлює можливі виклики для українського «Плану Маршалла». Серед 5 перспективних напрямів для майбутнього залучення інвестицій Президент назвав такі:

Європа,

агро,

«зелена» енергетика,

локалізація виробництва,

IT.

І саме ІТ-індустрія фундаментально впливає на розвиток інших сфер.

Я вважаю, що основними технологіями, які впливатимуть на відновлення країни, можуть стати Digital Twins, IoT (інтернет речей) та інші сучасні рішення для будівництва й промисловості. Українські інженери вже мають величезний досвід у розробці та застосуванні цих технологій у всьому світі, що значно скоротить час на їх впровадження.

Цифрові двійники

Технологія Digital Twins стрімко набирає популярності у світі. За прогнозами, уже у 2025 році її ринкова вартість тільки у виробничих підприємствах світу сягне $6,69 млрд. Завдяки цифровим двійникам можна згенерувати «модель-двійника» будь-якого реального об'єкта — будинку, підприємства або цілого міста. Наприклад, віртуальний двійник Сингапура вже існує.

Digital Twins може створити віртуальну модель зруйнованого Маріуполя або інших міст: технологія здатна оцифрувати та спроєктувати майбутні квартали, парки, зони відпочинку й ефективну транспортну систему з урахуванням сучасних будівельних технологій. Завдяки цьому потреби мешканців майбутніх українських міст будуть задоволені завдяки екологічності, комфорту, перспектив розвитку та зручності для літніх жителів і людей з інвалідністю.

Цифрові двійники дозволяють зрозуміти, як живе те чи інше місто, і планувати його розвиток, відбудову та розбудову в найкращий спосіб, не лише з увагою до того, як воно живе зараз, а й з перспективою на майбутнє.

Запорукою подальшого зростання відновлених міст стане розвиток бізнесу й промисловість. Їм також стане в нагоді Digital Twins: уже зараз за допомогою технології створюються віртуальні репліки складських приміщень. У майбутньому це дозволить швидко відновити склади, що були знищені або переорієнтовані на військові потреби, відповідно до вимог нових підприємств.

Також стане в пригоді автоматизація приміщень з використанням роботів: це допоможе знизити витрати часу на роботу з вантажами й зробить гнучкішими ланцюги постачання. Українські інженери GlobalLogic це вже успішно реалізують. Наприклад, для одного провідного виробника автоматизованих складів, цифровий двійник дозволив зменшити час виходу на ринок на 20%, скоротивши витрати людських ресурсів на попередній аналіз на 85%.

Digital Twins у перспективі підсилить «зелену» енергетику країни. Акцент у відбудові енергосистеми поступово зміщується в бік відновлюваних джерел завдяки потенціалу України в цій сфері. За даними аналітиків, вітрогенератори й сонячні панелі можуть покривати до 50% власних потреб економіки. Як сказав Президент, у довгостроковій перспективі Україна може стати головним хабом «зеленої» енергетики для Європи, що зробить її незалежною від постачання російського газу та нафти.

Крім того, ця технологія дозволить змоделювати роботу вітряків, і віртуально провести діагностику працездатності, що спростить оцінку ризиків виникнення несправностей. Це зменшить час на профілактику, підтримає безперервність роботи й знизить загальні витрати на обслуговування вітрової ферми.

Ба більше, такі IT-розробки, як Digital Twins, можуть вивести галузь на новий рівень конкурентоспроможності. Наші українські інженери вже працюють над критично важливими технологіями, що здійснюють цілодобовий онлайн-моніторинг електростанцій. Також IT-рішення допомагають прогнозувати погодні умови, що в сукупності з іншими розробками поліпшує точність планів генерації енергії. А коли можна передбачити кількість виробленої електроенергії, можна прогнозувати продажі.

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Інтернет речей

Технологія IoT (інтернет речей) посяде важливе місце у великій відбудові промисловості. Зараз IoT-платформи використовуються великими виробничими компаніями, щоб керувати обладнанням на складах, в офісах та у кінцевих користувачів. Такі хмарні платформи здатні в реальному часі збирати дані з техніки для подальшого аналізу, прогнозувати обсяги фактичного обслуговування тощо.

Крім того, організаціям, що вже працюють з IoT, набагато легше впроваджувати Digital Twins. Такий технологічний симбіоз (IoT+Digital Twins) може допомогти Україні оптимізувати роботу під час відбудови підприємств. Наприклад, відновлення заводу «Антонов», що був пошкоджений на початку повномасштабного вторгнення, можна було б оптимізувати та пришвидшити — збір й аналіз даних із датчиків можуть допомогти зменшити видатки, розрахувати необхідну кількість матеріалів і визначити слабкі місця виробництва.

Також у майбутньому IoT дозволить створити єдину інтегровану платформу, яка стане в нагоді бізнесу. Наприклад, вона допоможе будівельній компанії сконструювати смарт будинок на місці зруйнованої багатоповерхівки. IoT-технології спростять управління вентиляцією і температурою в помешканнях, забезпечать датчиками пожежної та фізичної безпеки, підтримають системи життєзабезпечення в бомбосховищі. Уся інформація буде зібрана в рамках однієї платформи, що дозволить швидко сповіщати мешканців про небезпеку й оперативно виявляти несправності.

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Рішення для будівництва

Відбудова житлових кварталів і цілих міст стане одним із ключових завдань відновлення. Адже, згідно з дослідженням Київської школи економіки, станом на січень 2023 року в Україні було зруйновано або пошкоджено близько 149 300 будинків.

Відбудова середовища пошкоджених війною міст має спиратися на інклюзивність і потреби осіб із інвалідністю. Це завдання потребує розробки окремих рішень.

Наприклад, фахівці GlobalLogic розробили повністю робочу систему управління ліфтами, ескалаторами та шлагбаумами. Технологія дозволяє безконтактно керувати цими пристроями, що стане гарним додатком до безбар'єрного середовища майбутнього й поліпшить мобільність людей з інвалідністю.

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Енергогенерація та енергозбереження

Починаючи з січня 2023 року, українські консультанти GlobalLogic модернізують провідний інструмент для моделювання ринку передачі електроенергії, який широко розповсюджений у США.

Окрім цього, наші інженери плідно співпрацюють з колегами з Польщі, Італії та інших європейських країн, допомагаючи розбудовувати енергетичну галузь і підвищувати її ефективність завдяки використанню сучасних хмарних технологій в індустріальних рішеннях. Сподіваюсь, що здобутий досвід стане у нагоді під час повоєнної відбудови України.