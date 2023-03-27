Британська Viasat World придбала «Віасат Україна»

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

27 березня 2023, 12:43 Читать на русском

Британська Viasat World придбала «Віасат Україна»

Компанії Viasat World Limited та Sabiero Holdings Limited підписали угоду купівлі-продажу акцій, цією угодою від 16 березня було погоджено, що всі акції Sabiero у Viasat Україна передаються Viasat World, пише dev.ua. Директор ТОВ «Віасат Україна» Андрій Буренок підтвердив Forbes, що тепер компанія на 100% належить британській Viasat.

Компанії Viasat World Limited та Sabiero Holdings Limited підписали угоду купівлі-продажу акцій, цією угодою від 16 березня було погоджено, що всі акції Sabiero у Viasat Україна передаються Viasat World, пише dev.ua.
Фото: mediasat.info

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Можу підтвердити, що компанія ТОВ „Віасат Україна“, що з 2008 року дистрибутує канали групи Viasat, на 100% належить британській компанії Viasat World та ніяких зв‘язків з РФ ми не маємо», — повідомив він.

За словами Буренка, Viasat World Ltd перебуває у власності менеджменту компанії з 2022 року. «Є лист від менеджменту Viasat World Ltd до партнерів в Україні, де детально все розписано», — додав він.

Відповідно до листа британської компанії Viasat World до українських партнерів, який є у розпорядженні dev.ua, у компанії «Віасат Україна» змінився власник.

До цього Sabiero володіла 99% української компанії, Viasat World — 1%.

Нагадаємо

За даними dev.ua, Viasat World є британською компанією з листопада 2022 року, кінцевими власниками якої є команда менеджменту (розташована у Лондоні), це СЕО компанії Benjamin Groocock (34%), а також Reuben Wheeler (33%) та Karin Heijink (33%).

Нацрада з питань телебачення повідомляла, що з 23 жовтня 2015 року до 28 липня 2022 року директором компанії Viasat World Limited був Дмитро Бабурін, громадянин РФ, і, за даними Нацради, раніше Viasat World була дочірньою компанією тієї ж Sabiero. Регулятор також виявив у звіті Viasat World за 2021 кредитування від Альфа-Банку.

Згідно з річним фінансовим звітом, поданим Sabiero Holdings Limited органам влади Кіпру у 2021 році, акціонерами Sabiero Holdings Limited є низка фізичних осіб (резидентів РФ та інших країн), а також юридична особа Baring Vostok Fund V Nominees Limited (Гернс) і низка громадян РФ, зокрема Олексій Кроль.

У Нацраді вважають, що очолюване Олексієм Кролем ТОВ «Сінерджі» виконує функції холдингової компанії, яка володіє корпоративними правами групи російських юросіб Viasat (мовлення каналів групи Viasat та онлайн-платформи VIJU на території Росії).

За даними Нацради, Viasat World Limited отримує російські доходи від роялті. У листі Viasat стверджується, що жоден із каналів Viasat World не транслюється та не ретранслюється до РФ.

ТОВ «Віасат Україна» займається локальним розповсюдженням телеканалів Viasat World в Україні з 2008 року. Зокрема, російськомовних каналів: VIP Premiere, VIP Megahit, VIP Comedy, Viasat History, TV1000 East, TV1000 Action East, TV1000 World Kino, Viasat Explore CEE, Viasat History, Viasat Nature CEE, Epic Drama CEE.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
youknow
youknow
27 березня 2023, 13:34
#
Гарні новини.
+
0
yarg
yarg
27 березня 2023, 14:10
#
Даа ?
а вот по данным госреестров — https://opendatabot.ua/c/36125042
100 % собственник украинского Виасата — «Сабієро Холдингс Лімітед» (Кипр)
который по данным https://www.rusprofile.ru/foreign/59820 — российская структура.
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
27 березня 2023, 15:08
#
Хорошие новости.
Сейчас скоро новая приватизация большая начнется, Британцы все скупят с Американцами.
Это очень-очень хорошие новости.
+
0
yarg
yarg
27 березня 2023, 15:10
#
Приватизация чего ?
у нас давно все приватное уже. лет 20 как…
с кто мешал скупить американцам , когда была приватизация ? кроме их нежелания…
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
27 березня 2023, 15:16
#
Русские мешали. Они скупили всё на пару с «нашими» олигархами.
Сейчас все у них отберут, уже отбирают и продадут с молотка западникам.
Госсобственность туда же.
Будущее Украины и её экономики только в кооперации и сотрудничестве с Западом и западными компаниями.
И чем больше их тут будет тем лучше.
Если не пустить их сюда под любыми предлогами и манипулятивными лозунгами «це земля народу», то войну можно не выигрывать. Будет конец Украины даже с победой.
На те же грабли нельзя наступать. Нужно идти вперед.
Рыночная экономика, открытость, прозрачность.
А не манипуляции сознанием населения ради того что бы русские нас поработили и Украина не развивалась.
+
+15
yarg
yarg
27 березня 2023, 15:44
#
Земля здесь вообще причем ? ее вообще давно уже приватизировали. Сейчас никто ее купить не запрещает. Есть деньги — покупайте.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає zxcvbnm1234 и 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами