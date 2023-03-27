Британська Viasat World придбала «Віасат Україна»

Компанії Viasat World Limited та Sabiero Holdings Limited підписали угоду купівлі-продажу акцій, цією угодою від 16 березня було погоджено, що всі акції Sabiero у Viasat Україна передаються Viasat World, пише dev.ua . Директор ТОВ «Віасат Україна» Андрій Буренок підтвердив Forbes, що тепер компанія на 100% належить британській Viasat.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Можу підтвердити, що компанія ТОВ „Віасат Україна“, що з 2008 року дистрибутує канали групи Viasat, на 100% належить британській компанії Viasat World та ніяких зв‘язків з РФ ми не маємо», — повідомив він.

За словами Буренка, Viasat World Ltd перебуває у власності менеджменту компанії з 2022 року. «Є лист від менеджменту Viasat World Ltd до партнерів в Україні, де детально все розписано», — додав він.

Відповідно до листа британської компанії Viasat World до українських партнерів, який є у розпорядженні dev.ua, у компанії «Віасат Україна» змінився власник.

До цього Sabiero володіла 99% української компанії, Viasat World — 1%.

Нагадаємо

За даними dev.ua, Viasat World є британською компанією з листопада 2022 року, кінцевими власниками якої є команда менеджменту (розташована у Лондоні), це СЕО компанії Benjamin Groocock (34%), а також Reuben Wheeler (33%) та Karin Heijink (33%).

Нацрада з питань телебачення повідомляла, що з 23 жовтня 2015 року до 28 липня 2022 року директором компанії Viasat World Limited був Дмитро Бабурін, громадянин РФ, і, за даними Нацради, раніше Viasat World була дочірньою компанією тієї ж Sabiero. Регулятор також виявив у звіті Viasat World за 2021 кредитування від Альфа-Банку.

Згідно з річним фінансовим звітом, поданим Sabiero Holdings Limited органам влади Кіпру у 2021 році, акціонерами Sabiero Holdings Limited є низка фізичних осіб (резидентів РФ та інших країн), а також юридична особа Baring Vostok Fund V Nominees Limited (Гернс) і низка громадян РФ, зокрема Олексій Кроль.

У Нацраді вважають, що очолюване Олексієм Кролем ТОВ «Сінерджі» виконує функції холдингової компанії, яка володіє корпоративними правами групи російських юросіб Viasat (мовлення каналів групи Viasat та онлайн-платформи VIJU на території Росії).

За даними Нацради, Viasat World Limited отримує російські доходи від роялті. У листі Viasat стверджується, що жоден із каналів Viasat World не транслюється та не ретранслюється до РФ.

ТОВ «Віасат Україна» займається локальним розповсюдженням телеканалів Viasat World в Україні з 2008 року. Зокрема, російськомовних каналів: VIP Premiere, VIP Megahit, VIP Comedy, Viasat History, TV1000 East, TV1000 Action East, TV1000 World Kino, Viasat Explore CEE, Viasat History, Viasat Nature CEE, Epic Drama CEE.