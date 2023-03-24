Leroy Merlin йде з ринку Росії

Французька мережа будівельних магазинів Leroy Merlin йде з Росії. Всі магазини компанії будуть передані місцевому менеджменту. Про це йдеться у заяві власника мережі групи ADEO.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Після понад 18 років діяльності в Росії передача контролю над мережею Leroy Merlin місцевому менеджменту повинна зберегти робочі місця для 45 000 співробітників компанії, а також забезпечити подальшу діяльність мережі на користь жителям», — заявили в компанії.

Також зазначається, що процес виходу з ринку РФ розпочато кілька місяців тому, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну ADEO призупинила нові інвестиції в Росію.

Читайте також: Німецький виробник шин Continental продає свої активи та йде з Росії

«Угода буде схвалена відповідними органами у Росії. Протягом усього процесу пріоритет ADEO — діяти відповідально, поважаючи всіх співробітників», — додали в пресслужбі.

Мережа гіпермаркетів Leroy Merlin у Росії становить 111 магазинів у 65 містах країни.

Нагадаємо

В кінці січня 2023 року «Мінфін» писав, що, за даними ЗМІ, Leroy Merlin може піти з України. Французька мережа після російського вторгнення закрила чотири із шести своїх супермаркетів в Україні — на Кільцевій дорозі, Броварському проспекті, в ТРЦ Retroville та в Одесі в ТЦ «Рівьєра».