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23 березня 2023, 18:26 Читать на русском

Що потрібно зробити для підтримки підприємництва

Підтримка підприємництва повинна стати пріоритетом в умовах війни. Про те, що для цього необхідно зробити, НВ розповів старший економіст Центру Економічної Стратегії Юрій Гайдай. «Мінфін» обрав головне.

Підтримка підприємництва повинна стати пріоритетом в умовах війни.

В умовах війни, коли підприємці страждають від зменшення попиту, втрати активів, людського капіталу, перебоїв з електропостачанням, пріоритетом регуляторної політики має бути збереження та підтримка підприємницької активності.

Оскільки простору для зниження податків немає, необхідно знижувати адміністративне навантаження на підприємців.

З огляду на те, що Україна йде до ЄС, найближчим часом виникнуть додаткові регуляторні зобов'язання. ЄС — далеко не ліберальна юрисдикція. Але інтенсивне регулювання там компенсується принципом розумності (коли перевіркою підприємця займаються лише тоді, коли він у своїй діяльності досягає суттєвих масштабів та значного впливу на фактори небезпеки), ризик-орієнтованим підходом та мінімальною корупцією на низовому рівні.

У нас де-факто не діє принцип розумності, хоча він і прописаний у законі. Тому імплементацію Євродиректив варто розпочинати з практичного впровадження європейського регуляторного підходу, щоб не перевантажувати українських підприємців.

Велика війна та «екстрена» дерегуляція на багатьох прикладах наочно показала, які норми та регуляції мають значення, а які — лише заважають бізнесу.

Підприємці, особливо які релокували свій бізнес, зазначають, що значна частка регуляторно-адміністративного навантаження створюється на місцях.

Держслужбовці часто орієнтовані не стільки на вирішення потреб бізнесу, як на регулювання підприємців. Причому ключовою метою регулювання є не зниження істотних ризиків для населення і держави, а зниження ризиків формальної відповідальності самих посадовців.

Що варто зробити

Після закінчення військового стану варто повернутися до норм, які діяли до початку війни. У рамках законопроєкту 8401 скасовуються деякі ставки ЄП та можливість для ФОП не сплачувати податок. Також поновлюються штрафні санкції та документальні перевірки.

Після закінчення військового стану необхідно провести реформу спрощеної системи оподаткування, щоб звузити простір для збуту нелегальної продукції та продукції тіньового виробництва, а також змінити розподіл податків між державними та місцевими бюджетами для створення додаткових стимулів для місцевої влади покращувати місцеві умови ведення бізнесу.

Варто зберегти норму про прийняття на роботу будь-якої категорії працівників із випробувальним терміном. Це додає гнучкості ринку праці, дозволяючи роботодавцям перевіряти кваліфікацію працівників та не витісняючи «захищені категорії» працівників із ринку праці.

Законопроєктом 8058, представленим до ВРУ, пропонується встановити принципи та порядок швидкої та якісної перевірки актів державного регулювання, запровадити подвійну вимогу дії (у суб'єктів господарювання вимагатимуть лише ті документи, які одночасно визначені законом та віднесені до переліку обов'язкових) та принцип «1 in — 2 out» (для додавання нових дозвільних документів необхідно вилучити два існуючі), а також зробити всі необхідні документи доступними в електронній формі через застосунок «Дія».

Джерело: Мінфін
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