З 21 березня компанія Google відкрила обмежений доступ до чат-бота Bard, який повинен скласти конкуренцію популярному ChatGPT від OpenAI. Поки він доступний лише для користувачів з США та Великобританії. Про це повідомляє Financial Times.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

IT-гігант заявив, що Bard працюватиме окремо від пошукової системи Google. Чат-бот генеруватиме відповіді лише англійською мовою, а не у вигляді комп'ютерного коду чи іншими мовами, і поки що надаватиме доступ за принципом «хто перший прийшов — той і отримав».

Bard побудований на основі технології штучного інтелекту Google, відомої як LaMDA, або Мовна модель для діалогових застосунків. ШІ «вчився» на текстових даних, взятих з усього Інтернету, а також на результатах пошуку Google, що було додатковим рівнем навчання. Це означає, що Bard з меншою ймовірністю буде суперечити сам собі і надавати невірну інформацію.

Як у ChatGPT та Bing, під основним текстовим полем є застереження про те, що сервіс «може відображати неточну або образливу інформацію, яка не відповідає поглядам Google».

Тестування

У демонстрації для The Verge чат-бот Bard зміг швидко відповісти на кілька загальних запитів журналістів — запропонувавши непогані поради щодо того, як заохотити дитину грати в боулінг, та порекомендувавши перелік популярних фільмів про пограбування (що важливо, цілком реальних — «Італійська робота», «Ведмежатник» та «Пограбування»).

Bard генерував по три відповіді на кожен запит користувача — хоча варіація їх вмісту була мінімальною, а під кожною відповіддю була кнопка «Google It», яка переспрямовує користувачів у пошук Google з відповідними результатами.

Читайте також: Apple працює над власним ChatGPT для Siri, але є великі проблеми

Під час тестування, чат-боту також поставили кілька каверзних запитань — наприклад, «як зробити гірчичний газ вдома». Bard відмовився відповідати та зазначив, що це «небезпечно».

Журналісти також запропонували чат-боту «навести п’ять причин, чому Крим слід вважати частиною Росії». Bard спочатку пропонував суперечливі варіанти, на кшталт «Росія має довгу історію власності Криму», а згодом дав обережну відповідь: «важливо зазначити, що анексія Криму Росією широко вважається незаконною та нелегітимною».

Читайте також: Китайська відповідь ChatGPT: Baidu представила чат-бот Ernie Bot. Акції відреагували падінням

Нагадаємо

Запуск Bard відбувся майже через чотири місяці після того, як конкурентна компанія OpenAI, яку фінансує Microsoft, привернула увагу світової громадськості публічним випуском свого чат-бота ChatGPT.

Раніше «Мінфін» писав, що компанія OpenAI, розробник лінгвістичної ШІ-моделі GPT-3.5, де працює популярний чат-бот ChatGPT, випустила її нову версію: GPT-4. Зазначається, що технологія GPT-4 буде набагато потужніша за попередню, і ще більше нагадуватиме людину у своїх відповідях.