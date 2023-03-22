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22 березня 2023, 13:54 Читать на русском

Google запускає чат-бот Bard для конкуренції з ChatGPT

З 21 березня компанія Google відкрила обмежений доступ до чат-бота Bard, який повинен скласти конкуренцію популярному ChatGPT від OpenAI. Поки він доступний лише для користувачів з США та Великобританії. Про це повідомляє Financial Times.

З 21 березня компанія Google відкрила обмежений доступ до чат-бота Bard, який повинен скласти конкуренцію популярному ChatGPT від OpenAI.
Фото: pixabay.com

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Деталі

IT-гігант заявив, що Bard працюватиме окремо від пошукової системи Google. Чат-бот генеруватиме відповіді лише англійською мовою, а не у вигляді комп'ютерного коду чи іншими мовами, і поки що надаватиме доступ за принципом «хто перший прийшов — той і отримав».

Bard побудований на основі технології штучного інтелекту Google, відомої як LaMDA, або Мовна модель для діалогових застосунків. ШІ «вчився» на текстових даних, взятих з усього Інтернету, а також на результатах пошуку Google, що було додатковим рівнем навчання. Це означає, що Bard з меншою ймовірністю буде суперечити сам собі і надавати невірну інформацію.

Як у ChatGPT та Bing, під основним текстовим полем є застереження про те, що сервіс «може відображати неточну або образливу інформацію, яка не відповідає поглядам Google».

Тестування

У демонстрації для The Verge чат-бот Bard зміг швидко відповісти на кілька загальних запитів журналістів — запропонувавши непогані поради щодо того, як заохотити дитину грати в боулінг, та порекомендувавши перелік популярних фільмів про пограбування (що важливо, цілком реальних — «Італійська робота», «Ведмежатник» та «Пограбування»).

Bard генерував по три відповіді на кожен запит користувача — хоча варіація їх вмісту була мінімальною, а під кожною відповіддю була кнопка «Google It», яка переспрямовує користувачів у пошук Google з відповідними результатами.

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Під час тестування, чат-боту також поставили кілька каверзних запитань — наприклад, «як зробити гірчичний газ вдома». Bard відмовився відповідати та зазначив, що це «небезпечно».

Журналісти також запропонували чат-боту «навести п’ять причин, чому Крим слід вважати частиною Росії». Bard спочатку пропонував суперечливі варіанти, на кшталт «Росія має довгу історію власності Криму», а згодом дав обережну відповідь: «важливо зазначити, що анексія Криму Росією широко вважається незаконною та нелегітимною».

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Нагадаємо

Запуск Bard відбувся майже через чотири місяці після того, як конкурентна компанія OpenAI, яку фінансує Microsoft, привернула увагу світової громадськості публічним випуском свого чат-бота ChatGPT.

Раніше «Мінфін» писав, що компанія OpenAI, розробник лінгвістичної ШІ-моделі GPT-3.5, де працює популярний чат-бот ChatGPT, випустила її нову версію: GPT-4. Зазначається, що технологія GPT-4 буде набагато потужніша за попередню, і ще більше нагадуватиме людину у своїх відповідях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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