Apple працює над власним ChatGPT для Siri, але є великі проблеми

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

16 березня 2023, 18:44 Читать на русском

Apple працює над власним ChatGPT для Siri, але є великі проблеми

Apple тестує генеративні концепції штучного інтелекту, які одного разу можуть бути призначені для Siri, попри фундаментальні проблеми у конструкції віртуального помічника. Про це повідомляє Macrumors.

Apple тестує генеративні концепції штучного інтелекту, які одного разу можуть бути призначені для Siri, попри фундаментальні проблеми у конструкції віртуального помічника.
Фото: techtoday.in.ua

Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

На тлі успіху ChatGPT все більше компаній активізують власні зусилля зі створення ШІ-технологій і Apple не виключення. Інженери «яблучної» компанії, включно з командою, що займається ‌Siri‌, «щотижня» тестують концепції генеративних мовних моделей.

Проблеми Siri‌

При цьому Siri‌ зіткнулася з численними перешкодами на шляху до суттєвих покращень. У розмові з New York Times колишній інженер Apple Джон Беркі, який працював над ‌Siri‌ і був відповідальним за її вдосконалення у 2014 році, пояснив, що голосовий помічник побудований на «незграбному коді, для базового оновлення якого потрібні тижні».

«Громіздкий дизайн» віртуального асистента дуже ускладнював інженерам додавання нових функцій. Наприклад, база даних ‌Siri‌ містить великий список фраз майже двома десятками мов, що робить її «одним великим сніжним комом». Беркі додав, що якщо хтось захоче додати слово до бази даних ‌Siri‌, «воно збирається в одну велику купу».

Це означає, що такі прості оновлення, як додавання нових фраз до набору даних, потребують перебудови всієї бази даних ‌Siri‌, що може зайняти до шести тижнів. Додавання складніших функцій, як-от нових інструментів пошуку, може зайняти цілий рік.

Читайте також: Мінцифри тестує ChatGPT для надання послуг українцям у «Дії»

Як наслідок, не було шляху для ‌Siri‌ стати «творчим помічником», як ChatGPT, вважає колишній інженер Apple.

Варто зазначити, що інші віртуальні асистенти, такі як Alexa та Google Assistant теж не досягли великого успіху.

Цього місяця виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла сказав в інтерв'ю The Financial Times, що голосові помічники «тупі, як камінь».

Microsoft тісно співпрацює з OpenAI, інвестувавши $13 млрд у стартап і включивши його технологію в пошукову систему Bing, а також інші свої продукти.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що компанія OpenAI, розробник лінгвістичної ШІ-моделі GPT-3.5, де працює популярний чат-бот ChatGPT, випустила її нову версію: GPT-4. Зазначається, що технологія GPT-4 буде набагато потужніша за попередню, і ще більше нагадуватиме людину у своїх відповідях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
gavinrardred
gavinrardred
16 березня 2023, 23:52
#
Xочeшь бecплатнoго сeкcа с кpасивой и pазвратной незнакoмкoй?! Тыcячи девoк ждут тeбя, без региcтрации и бoтов, без шлюx и pазводил, все анoнимнo и бeсплатнo. Пpосто попpобуй ----- https://e.vg/keks
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами