Apple працює над власним ChatGPT для Siri, але є великі проблеми

Apple тестує генеративні концепції штучного інтелекту, які одного разу можуть бути призначені для Siri, попри фундаментальні проблеми у конструкції віртуального помічника. Про це повідомляє Macrumors.

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На тлі успіху ChatGPT все більше компаній активізують власні зусилля зі створення ШІ-технологій і Apple не виключення. Інженери «яблучної» компанії, включно з командою, що займається ‌Siri‌, «щотижня» тестують концепції генеративних мовних моделей.

Проблеми Siri‌

При цьому Siri‌ зіткнулася з численними перешкодами на шляху до суттєвих покращень. У розмові з New York Times колишній інженер Apple Джон Беркі, який працював над ‌Siri‌ і був відповідальним за її вдосконалення у 2014 році, пояснив, що голосовий помічник побудований на «незграбному коді, для базового оновлення якого потрібні тижні».

«Громіздкий дизайн» віртуального асистента дуже ускладнював інженерам додавання нових функцій. Наприклад, база даних ‌Siri‌ містить великий список фраз майже двома десятками мов, що робить її «одним великим сніжним комом». Беркі додав, що якщо хтось захоче додати слово до бази даних ‌Siri‌, «воно збирається в одну велику купу».

Це означає, що такі прості оновлення, як додавання нових фраз до набору даних, потребують перебудови всієї бази даних ‌Siri‌, що може зайняти до шести тижнів. Додавання складніших функцій, як-от нових інструментів пошуку, може зайняти цілий рік.

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Як наслідок, не було шляху для ‌Siri‌ стати «творчим помічником», як ChatGPT, вважає колишній інженер Apple.

Варто зазначити, що інші віртуальні асистенти, такі як Alexa та Google Assistant теж не досягли великого успіху.

Цього місяця виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла сказав в інтерв'ю The Financial Times, що голосові помічники «тупі, як камінь».

Microsoft тісно співпрацює з OpenAI, інвестувавши $13 млрд у стартап і включивши його технологію в пошукову систему Bing, а також інші свої продукти.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що компанія OpenAI, розробник лінгвістичної ШІ-моделі GPT-3.5, де працює популярний чат-бот ChatGPT, випустила її нову версію: GPT-4. Зазначається, що технологія GPT-4 буде набагато потужніша за попередню, і ще більше нагадуватиме людину у своїх відповідях.