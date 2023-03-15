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15 березня 2023, 8:24 Читать на русском

OpenAI випустила нову версію GPT-4: швидше та розумніше

Компанія OpenAI, розробник лінгвістичної ШІ-моделі GPT-3.5, де працює популярний чат-бот ChatGPT, випустила її нову версію: GPT-4. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Компанія OpenAI, розробник лінгвістичної ШІ-моделі GPT-3.5, на якій працює популярний чат-бот ChatGPT, випустила нову її версію: GPT-4.
Фото: bbc.com

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Що відомо

Технологія GPT-4 буде набагато потужніша за попередню, і ще більше нагадуватиме людину у своїх відповідях. Також вона пропонуватиме відповіді швидше за ChatGPT.

Поки що GPT-4 буде доступний тільки для користувачів платної версії чат-бота, вартість якої становить 20 доларів на місяць. Однак новий чат-бот вже вбудований у Bing — пошукову платформу компанії Microsoft. Нещодавно Microsoft вклав у компанію OpenAI 10 млрд. доларів.

Нагадаємо

ChatGPT з'явився у відкритому доступі у листопаді 2022 року — і відтоді ним почали користуватися мільйони людей по всьому світу. Чат-бот має версії, що працюють кількома мовами, в тому числі й українською.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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