OpenAI випустила нову версію GPT-4: швидше та розумніше

Компанія OpenAI, розробник лінгвістичної ШІ-моделі GPT-3.5, де працює популярний чат-бот ChatGPT, випустила її нову версію: GPT-4. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

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Що відомо

Технологія GPT-4 буде набагато потужніша за попередню, і ще більше нагадуватиме людину у своїх відповідях. Також вона пропонуватиме відповіді швидше за ChatGPT.

Поки що GPT-4 буде доступний тільки для користувачів платної версії чат-бота, вартість якої становить 20 доларів на місяць. Однак новий чат-бот вже вбудований у Bing — пошукову платформу компанії Microsoft. Нещодавно Microsoft вклав у компанію OpenAI 10 млрд. доларів.

Нагадаємо

ChatGPT з'явився у відкритому доступі у листопаді 2022 року — і відтоді ним почали користуватися мільйони людей по всьому світу. Чат-бот має версії, що працюють кількома мовами, в тому числі й українською.