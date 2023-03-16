Китайська відповідь ChatGPT: Baidu представила чат-бот Ernie Bot. Акції відреагували падінням

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобирж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

16 березня 2023, 13:04 Читать на русском

Китайська відповідь ChatGPT: Baidu представила чат-бот Ernie Bot. Акції відреагували падінням

Пошуковий гігант Baidu представив чат-бот Ernie Bot на основі штучного інтелекту. Про це пише Forklog із посиланням на Reuters.

Пошуковий гігант Baidu представив чат-бот Ernie Bot на основі штучного інтелекту.
Фото: reuters.com

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Під час презентації генеральний директор компанії Робін Лі показав п'ять відеороликів. На них Ernie Bot відповідає на запитання щодо популярного китайського науково-фантастичного роману «Завдання трьох тіл», виконує математичні розрахунки, розуміє китайські діалекти та створює відео та зображення з текстовими підказками.

«Сьогоднішній анонс є природним продовженням важкої роботи, яку ми проробили за останні роки», — сказав Лі.

Baidu планує використовувати Ernie Bot, щоб революціонізувати свою пошукову систему, яка сьогодні домінує в Китаї. Також компанія задіює інструмент підвищення ефективності хмарних обчислень, розумних автомобілів, побутової техніки, а також інших основних видів бізнесу.

«Звичайно, ми не можемо сказати, що він є ідеальним. То чому ж ми уявляємо його сьогодні? Тому що цього вимагає ринок», — сказав генеральний директор Baidu Робін Лі.

Ernie Bot вже доступний на запрошення. Компанії можуть подати заявку на вбудовування бота у свої продукти через хмарну платформу Baidu.

За словами Лі, 650 організацій заявили про приєднання до екосистеми Ernie. Китайські державні ЗМІ та храм Шаолінь були одними з перших, хто уклав співпрацю з компанією.

Крім того, Лі прокоментував нещодавній анонс GPT-4. За його словами, поява моделі показала ступінь складності таких технологій. Також топменеджер «здивувався» можливості алгоритму узагальнювати інформацію.

При цьому він застеріг від розгляду чат-ботів через призму геополітики.

«Ernie Bot — це не інструмент конфронтації між Китаєм і США», — сказав Лі.

Падіння акцій

Обмежена презентація Ernie Bot із попередньо записаними відеороликами не виправдала надій ринку. Відразу після презентації акції Baidu, що котируються в Гонконгу, впали на 10%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами