Китайська відповідь ChatGPT: Baidu представила чат-бот Ernie Bot. Акції відреагували падінням

Пошуковий гігант Baidu представив чат-бот Ernie Bot на основі штучного інтелекту. Про це пише Forklog із посиланням на Reuters.

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Що відомо

Під час презентації генеральний директор компанії Робін Лі показав п'ять відеороликів. На них Ernie Bot відповідає на запитання щодо популярного китайського науково-фантастичного роману «Завдання трьох тіл», виконує математичні розрахунки, розуміє китайські діалекти та створює відео та зображення з текстовими підказками.

«Сьогоднішній анонс є природним продовженням важкої роботи, яку ми проробили за останні роки», — сказав Лі.

Baidu планує використовувати Ernie Bot, щоб революціонізувати свою пошукову систему, яка сьогодні домінує в Китаї. Також компанія задіює інструмент підвищення ефективності хмарних обчислень, розумних автомобілів, побутової техніки, а також інших основних видів бізнесу.

«Звичайно, ми не можемо сказати, що він є ідеальним. То чому ж ми уявляємо його сьогодні? Тому що цього вимагає ринок», — сказав генеральний директор Baidu Робін Лі.

Ernie Bot вже доступний на запрошення. Компанії можуть подати заявку на вбудовування бота у свої продукти через хмарну платформу Baidu.

За словами Лі, 650 організацій заявили про приєднання до екосистеми Ernie. Китайські державні ЗМІ та храм Шаолінь були одними з перших, хто уклав співпрацю з компанією.

Крім того, Лі прокоментував нещодавній анонс GPT-4. За його словами, поява моделі показала ступінь складності таких технологій. Також топменеджер «здивувався» можливості алгоритму узагальнювати інформацію.

При цьому він застеріг від розгляду чат-ботів через призму геополітики.

«Ernie Bot — це не інструмент конфронтації між Китаєм і США», — сказав Лі.

Падіння акцій

Обмежена презентація Ernie Bot із попередньо записаними відеороликами не виправдала надій ринку. Відразу після презентації акції Baidu, що котируються в Гонконгу, впали на 10%.