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22 березня 2023, 12:11 Читать на русском

У 2022 році майже вдвічі зросло кредитування аграріїв: Які банки підтримують фермерів

Початок повномасштабного вторгнення РФ торік припав на активну фазу посівної. Попри усі ризики воєнного часу, українські аграрії продовжили свою роботу, зокрема, користуючись державними програмами пільгового кредитування. Лише за перший місяць великої війни банки видали 1 млрд грн аграріям. Про це пише Опендатабот.

Початок повномасштабного вторгнення РФ торік припав на активну фазу посівної.
Фото: focus.ua

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Кредитування аграріїв

Загалом кредитування сільгосп сектору за 2022 рік зросло вдвічі — до 118,9 млрд грн. Наразі позики аграріїв складають 15% від загальної суми виданих кредитів у 801,4 млрд грн.

На початок 2023 року аграріїв кредитував 51 банк в країні на загальну суму 118,9 млрд грн. Це майже вдвічі (на 44%) більше, ніж у 2021 році — тоді банки видали аграріям 82,4 млрд грн. У рік до великого вторгнення кредитування сільгосп сектору теж зросло — на 33%.

Хто лідирує із банків

Останні роки незмінним лідером з суми виданих аграріям позик залишається Райффайзен. На початок 2023 року цей банк видав 23,5 млрд — це 20% від загальної суми кредитів цієї групи.

У 2022 році в топ позичальників аграріїв увірвались державні банки: Ощадбанк (14 млрд грн — 12% відповідно) та Приватбанк (12,8 млрд грн — 11%). Це пов’язано з тим, що обидва банки збільшили кредитування агросектору у перший рік великої війни — майже у 4 рази Приватбанк та у 2,6 разів — Ощадбанк.

Для порівняння, на початку 2022 року топ-3 виглядав так: Райффайзенбанк (19,5 млрд грн — 24%), Прокредит (10,5 млрд грн — 13%) та Креді Агріколь (7,7 млрд грн — 9%).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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