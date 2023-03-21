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21 березня 2023, 8:11 Читать на русском

НБУ оштрафував колекторську компанію за неетичну поведінку

Національний банк застосував штраф до ТОВ «Укрборг» у розмірі 51 тис. грн за порушення вимог щодо етичної поведінки. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк застосував штраф до ТОВ «Укрборг» у розмірі 51 тис.
Фото: bank.gov.ua

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Неетична поведінка

Зазначається, що Національний банк з боку колекторської компанії ТОВ «Укрборг» виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час урегулювання простроченої заборгованості.

До ТОВ «Укрборг» Національний банк застосував захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 51 тис. грн за порушення вимог щодо етичної поведінки. Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 20 березня 2023 року.

Йдеться про порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених Законом України «Про споживче кредитування» на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, при здійсненні взаємодії щодо врегулювання простроченої заборгованості зі споживачем, який належить до захищеної категорії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
mlp711141
mlp711141
21 березня 2023, 8:16
#
Хорошая новость, что их оштрафовали. Вот только теперь будут они думать, как убытки вернуть, и как изощрённее воздействовать на «клиентов»…
+
+15
yarg
yarg
21 березня 2023, 9:02
#
Я вообще удивлен что они официально регистрируются и работают. По-моему с нашим законодательством — єто нереально.
+
+15
mlp711141
mlp711141
21 березня 2023, 9:06
#
И у многих они ассоциируются с канализационными коллекторами или с ассенизаторами…
+
0
yarg
yarg
21 березня 2023, 9:16
#
Это кого-то беспокоит ? нет.
но работать в существующем правовом поле - нереально. Я уже давно ожидал что они уйдут в тень и будут просто отлавливать клиентов вечерами и ноги ломать…
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
21 березня 2023, 9:20
#
51тис грн. - копійчаний штраф який ні на що не вплине
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