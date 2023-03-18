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18 березня 2023, 9:16 Читать на русском

Компенсація за зруйноване житло: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниУхвалена редакція законопроєкту передбачає, що компенсації надаватимуть виключно за майно, яке було пошкоджене або зруйноване внаслідок дій РФ з 24 лютого 2022 року.
Фото: yaizakon.com.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ухвалена редакція законопроєкту передбачає, що компенсації надаватимуть виключно за майно, яке було пошкоджене або зруйноване внаслідок дій РФ з 24 лютого 2022 року. Водночас дія закону не поширюється на об'єкти, які на дату введення воєнного стану вже знаходилися на тимчасово окупованій території.

За словами нардепа Ярослава Железняка, компенсацію пропонують надавати виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення (наприклад, кімнати у гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об'єкти будівництва, у яких зведені опорні та зовнішні конструкції.

Право на компенсацію отримають фізичні особи — громадяни України, які є власниками.

Хто не зможе отримати компенсацію

Не зможуть отримати компенсації особи із санкційних списків, із судимістю за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та їхні спадкоємці.

За пошкоджене майно отримати грошову компенсацію буде неможливо — для таких випадків пропонують виключно відновлення через будівельні роботи та/або надання будівельних матеріалів для них, додав Желензяк.

«Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат — документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми», — заявив нардеп.

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При цьому у власників приватних будинків буде вибір — отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва.

Водночас граничний розмір компенсації — і грошової, і у вигляді житлового сертифіката — відсутній, як і обмеження щодо місцезнаходження, типу та площі нового житла, будівництво якого буде профінансоване через сертифікат. Використати сертифікат можна протягом п’яти років з дня його видачі, а відчужувати протягом 5 років, окрім успадкування, заборонено.

Також зазначається, що якщо ціна житла буде нижчою за суму, зазначену в сертифікаті, недоотриману частину компенсації будуть сплачувати отримувачу лише за рахунок грошових коштів, отриманих від РФ для відшкодування збитків.

Строк подання заяви про надання компенсації

Железяк додав, що строк подання заяви про надання компенсації за знищене житлове майно збільшили до другого читання — її можна подати під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення.

При цьому до заяви необхідно буде додати копію документа, що підтверджує право власності або придбання нерухомості та, за наявності, матеріали фото- і відеофіксації до або після знищення.

А розглядати заяви та приймати рішення про надання або відмову в наданні компенсації за знищене майно буде Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації.

Такі комісії створюватимуться виконавчими органами місцевих рад, військовими або військово-цивільними адміністраціями населених пунктів.

Згідно з законом, джерелами фінансування компенсацій можуть бути державний і місцеві бюджети; кошти міжнародних фінорганізацій, кредиторів та інвесторів; міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога; репарації або інші стягнення з РФ та інші.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
SZlats
SZlats
18 березня 2023, 11:38
#
Ну подписали осталось найти источники финансирования так как репарации можно выбивать не один год
+
+15
bonv
bonv
18 березня 2023, 12:06
#
АМУ зібрала в одній інфографіці всі недоліки законопроєкту 5655.
https://www.unian.ua/society/amu-zibrala-v-odniy-infografici-vsi-nedoliki-zakonoproyektu-5655−12181794.html
+
+15
bonv
bonv
18 березня 2023, 12:07
#
Багато але.
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