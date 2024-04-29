Financial Times дозволила ШІ від OpenAI навчатися на своїх матеріалах

Financial Times уклало угоду з OpenAI про навчання моделей штучного інтелекту на основі архівного контенту. Видання надасть ліцензію на свої матеріали.

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Мета угоди — допомогти в розробці технології генеративного штучного інтелекту, яка може створювати текст, зображення та код, які не відрізняються від творів людини.

Угода також дозволяє ChatGPT відповідати на запитання короткими викладами статей FT із посиланнями на FT.com. Це означає, що 100 млн користувачів чат-бота по всьому світу можуть отримати доступ до матеріалів FT через ChatGPT.

Раніше OpenAI уклала аналогічні умови з Associated Press, німецькою Axel Springer, французькою Le Monde та іспанською Prisa Media.