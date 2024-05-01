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1 травня 2024, 9:40

У Польщі схвалили законопроєкт про допомогу українським біженцям. Деталі

Уряд Польщі у вівторок, 30 квітня, ухвалив проєкт змін до закону про допомогу громадянам України. Він передбачає, зокрема, прив’язування соціальних виплат до навчання українських дітей у польських школах, повідомило польське видання Money, пише Ліга.

Уряд Польщі у вівторок, 30 квітня, ухвалив проєкт змін до закону про допомогу громадянам України.
Фото:depositphotos

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Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає, що перебування громадян України, яким присвоєно номер PESEL UKR, буде законним до 30 вересня 2025 року.

Новий закон вносить зміни до чинних нормативно-правових актів, особливо у сфері освіти.

«Ми змінюємо систему і робимо її більш прозорою. Ми підтримуватимемо громадян України, які мусили утікати від війни до Польщі, але очікуємо чітких і зрозумілих правил, які є в новому законі, який ми сьогодні ухвалили», — прокоментував рішення уряду віцепрем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Законопроєкт передбачає також скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для українських біженців у розмірі 300 злотих і грошової компенсації для власників приватного житла, які надавали проживання та харчування українцям, які втекли до Польщі від війни.

Урядовий законопроєкт має ще бути затверджений в обох палатах польського парламенту і підписаний президентом. Він має набути чинності 1 липня цього року.

Нагадаємо

Згідно з даними Євростату, на кінець червня 2023 року в Польщі було зареєстровано приблизно 975 000 українців.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Игорь УА
Игорь УА
1 травня 2024, 10:24
#
В Польщі хоть працюють ці біженці, не те що ледарі і нікчеми які в Німечину втекли.
+
+15
financialGenius
financialGenius
1 травня 2024, 10:29
#
В Германии тоже работают , может меньше вмпрлуентном соотношении , но работают те ктоипаспорт хочет через уже 3 года) а Польша успешным украинцам не нравится и тем кто хочет заработать не только на еду … поэтому многие и поехали в более перспективные страны куда и сами поляки на заработки ездят)
+
0
YevgenMuza
YevgenMuza
1 травня 2024, 11:52
#
«Польша успешным украинцам не нравится» — ещё как нравится, таких низких налогов и простоты ведения бизнеса мало в каких странах ЕС можно найти.
+
0
financialGenius
financialGenius
1 травня 2024, 12:08
#
Ни один из моих знакомых с ит не поехал в Польшу — Хорватия , Румыния , Португалия вот что нравится , но они сильные в техническом плане и у двух свои компании до 50 человек с проектами немецких заказчиков … в моем окружении нет людей которым Польша подошла по налогам . Швейцария лучше по налогам чем Польша , но тут не просто открыть компанию , нужны большие инвестиции и еще когда зп в банках 8−10 к франков , а работник в магазине 5 получает очень сильно сглажено и большие затраты на жизнь , поэтому для начала лучше те страны что написаны выше .
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