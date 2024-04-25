Історичний рекорд: Toyota продала понад 10 мільйонів авто за рік

Глобальні продажі Toyota за рік зросли на 7,3% до рекордних 10,31 млн одиниць, вперше перевищивши 10 млн авто за фінансовий рік, чому сприяли стабільні продажі в Північній Америці, Європі та Японії. Про це повідомляє Kyodo News.

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Зазначається, що рекордний показник став результатом збільшення продажів за кордоном на 7% до рекордних 8,78 млн одиниць, оскільки автовиробник нарощував продажі гібридних версій популярних моделей, таких як Corolla та RAV4, у Північній Америці та Європі.

Продажі авто на внутрішньому ринку зросли на 8,7% до 1,53 млн автомобілів, хоча компанія зазначила, що скандали в її фірмах групи негативно вплинули на показник у другому півріччі.

Продажі групи компанії в усьому світі за фінансовий рік, включаючи продажі Daihatsu та дочірньої компанії вантажівок Hino Motors Ltd., зросли на 5% до рекордних 11,09 млн одиниць.

Виробництво авто

В Toyota також повідомили, глобальне виробництво компанії у 2023 фінансовому році зросло на 9,2% порівняно з минулим роком до рекордних 9,97 млн автомобілів.

Проте виробництво авто не досягло мети компанії в 10,1 млн через нещодавні скандали зі фальсифікацією даних у фірмах групи.

Згідно з даними, оприлюдненими компаніями, внутрішнє виробництво восьми великих виробників автомобілів Японії разом узятих, включаючи Nissan Motor Co. і Honda Motor Co., за 2023 фінансовий рік зросло на 8,2% до 8,27 млн авто.