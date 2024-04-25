Історичний рекорд: Toyota продала понад 10 мільйонів авто за рік

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 квітня 2024, 19:41

Історичний рекорд: Toyota продала понад 10 мільйонів авто за рік

Глобальні продажі Toyota за рік зросли на 7,3% до рекордних 10,31 млн одиниць, вперше перевищивши 10 млн авто за фінансовий рік, чому сприяли стабільні продажі в Північній Америці, Європі та Японії. Про це повідомляє Kyodo News.

Глобальні продажі Toyota за рік зросли на 7,3% до рекордних 10,31 млн одиниць, вперше перевищивши 10 млн авто за фінансовий рік, чому сприяли стабільні продажі в Північній Америці, Європі та Японії.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Зазначається, що рекордний показник став результатом збільшення продажів за кордоном на 7% до рекордних 8,78 млн одиниць, оскільки автовиробник нарощував продажі гібридних версій популярних моделей, таких як Corolla та RAV4, у Північній Америці та Європі.

Продажі авто на внутрішньому ринку зросли на 8,7% до 1,53 млн автомобілів, хоча компанія зазначила, що скандали в її фірмах групи негативно вплинули на показник у другому півріччі.

Продажі групи компанії в усьому світі за фінансовий рік, включаючи продажі Daihatsu та дочірньої компанії вантажівок Hino Motors Ltd., зросли на 5% до рекордних 11,09 млн одиниць.

Виробництво авто

В Toyota також повідомили, глобальне виробництво компанії у 2023 фінансовому році зросло на 9,2% порівняно з минулим роком до рекордних 9,97 млн автомобілів.

Проте виробництво авто не досягло мети компанії в 10,1 млн через нещодавні скандали зі фальсифікацією даних у фірмах групи.

Згідно з даними, оприлюдненими компаніями, внутрішнє виробництво восьми великих виробників автомобілів Японії разом узятих, включаючи Nissan Motor Co. і Honda Motor Co., за 2023 фінансовий рік зросло на 8,2% до 8,27 млн авто.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 42077136 и 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами