З початку року українці купили майже 14 тис. вживаних авто віком до 5 років. Топ-10 моделей

Впродовж першого кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.

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З початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.

Найбільшу частку в сегменті імпортованих б/в авто до 5 років охопили електромобілі — 40%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, що у І кв. поповнили український автопарк, користувались:

Бензинові авто — 39%;

Дизельні — 10%;

Гібридні — 7%;

Авто з ГБО — 4%.

Топ-10 вживаних авто