Впродовж першого кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.
29 квітня 2024, 9:38
З початку року українці купили майже 14 тис. вживаних авто віком до 5 років. Топ-10 моделей
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З початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.
Найбільшу частку в сегменті імпортованих б/в авто до 5 років охопили електромобілі — 40%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, що у І кв. поповнили український автопарк, користувались:
- Бензинові авто — 39%;
- Дизельні — 10%;
- Гібридні — 7%;
- Авто з ГБО — 4%.
Топ-10 вживаних авто
- TESLA Model 3 — 898 од.;
- TESLA Model Y — 870 од.;
- HYUNDAI Kona — 453 од.;
- NISSAN Rogue — 444 од.;
- MAZDA CX5 — 443 од.;
- VOLKSWAGEN iD.4 — 421 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 420 од.;
- VOLKSWAGEN Golf — 354 од.;
- AUDI Q5 — 268 од.;
- JEEP Compass — 266 од.
Джерело: Мінфін
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Зазначається, що у «Дії» можна перереєструвати легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Для цього у застосунку мають відображатися паспорт і податковий номер учасників угоди, а також свідоцтво про реєстрацію авто. Послуга доступна лише фізособам і для першого продажу транспортного засобу у поточному році.
Щоб продати авто через «Дію», варто спочатку згенерувати заявку. Коли заявка сформована, її потрібно надіслати покупцю. Це можна зробити як і через QR-код, так і надіслати посиланням. У свою чергу покупець вносить додаткову інформацію. Обирає, чи він хоче отримати пластикове свідоцтво, чи буде достатньо цифрового документа у застосунку, розповіла керівниця команди впровадження «Дії» у Міністерстві цифрової трансформації Ірина Заболотна.
Після внесення даних обома сторонами, формується договір купівлі-продажу, відбувається автоматична перевірка по базах та реєстрах. Відповідний сервісний центр МВС працює 7 днів на тиждень, тому такі заявки, як правило, обробляються в одноденний термін, без вихідних, розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець.
Після перевірки даних, у застосунок може прийти повідомлення про відмову. Причину можна дізнатися лише в сервісному центрі МВС при особистому зверненні.
Також перереєструвати авто можна в сервісних центрах МВС. Ця процедура оффлайн займає 30−40 хвилин. Вартість послуги перереєстрації транспортного засобу у «Дії» та в сервісних центрах однакова — 1105 гривень разом з бланком свідоцтва та номерним знаком.