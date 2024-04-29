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29 квітня 2024, 9:38

З початку року українці купили майже 14 тис. вживаних авто віком до 5 років. Топ-10 моделей

Впродовж першого кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж першого кварталу 2024 року українці придбали майже 14 тис.
Фото:tesla-model-3.infocar.ua

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З початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.

Найбільшу частку в сегменті імпортованих б/в авто до 5 років охопили електромобілі — 40%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, що у І кв. поповнили український автопарк, користувались:

  • Бензинові авто — 39%;
  • Дизельні — 10%;
  • Гібридні — 7%;
  • Авто з ГБО — 4%.

Топ-10 вживаних авто

  • TESLA Model 3 — 898 од.;
  • TESLA Model Y — 870 од.;
  • HYUNDAI Kona — 453 од.;
  • NISSAN Rogue — 444 од.;
  • MAZDA CX5 — 443 од.;
  • VOLKSWAGEN iD.4 — 421 од.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan — 420 од.;
  • VOLKSWAGEN Golf — 354 од.;
  • AUDI Q5 — 268 од.;
  • JEEP Compass — 266 од.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
bonv
bonv
29 квітня 2024, 10:11
#
До 5 років — це вже солідно. Але 14 тис це мало.
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0
bonv
bonv
29 квітня 2024, 10:14
#
Станом на кінець квітня 55 тисяч транспортних засобів були перереєстровані онлайн через «Дію». Покупець та продавець можуть на відстані оформити договір купівлі-продажу, підтвердити угоду «Дія.Підписом» та за бажанням обрати нові номерні знаки. Про це розповіли у Головному сервісному центрі МВС України.
Зазначається, що у «Дії» можна перереєструвати легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Для цього у застосунку мають відображатися паспорт і податковий номер учасників угоди, а також свідоцтво про реєстрацію авто. Послуга доступна лише фізособам і для першого продажу транспортного засобу у поточному році.
Щоб продати авто через «Дію», варто спочатку згенерувати заявку. Коли заявка сформована, її потрібно надіслати покупцю. Це можна зробити як і через QR-код, так і надіслати посиланням. У свою чергу покупець вносить додаткову інформацію. Обирає, чи він хоче отримати пластикове свідоцтво, чи буде достатньо цифрового документа у застосунку, розповіла керівниця команди впровадження «Дії» у Міністерстві цифрової трансформації Ірина Заболотна.
Після внесення даних обома сторонами, формується договір купівлі-продажу, відбувається автоматична перевірка по базах та реєстрах. Відповідний сервісний центр МВС працює 7 днів на тиждень, тому такі заявки, як правило, обробляються в одноденний термін, без вихідних, розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець.
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0
bonv
bonv
29 квітня 2024, 10:14
#
Далі адміністратор лише друкує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Якщо покупець обрав номерний знак, працівник сервісного центру МВС його закріплює. Повний пакет документів передається до ДП «Інфотех», яке направляє свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак до «Укрпошти». Поштовий оператор здійснює доставку до 10 днів.
Після перевірки даних, у застосунок може прийти повідомлення про відмову. Причину можна дізнатися лише в сервісному центрі МВС при особистому зверненні.
Також перереєструвати авто можна в сервісних центрах МВС. Ця процедура оффлайн займає 30−40 хвилин. Вартість послуги перереєстрації транспортного засобу у «Дії» та в сервісних центрах однакова — 1105 гривень разом з бланком свідоцтва та номерним знаком.
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