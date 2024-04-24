Українці скуповують нерухомість у Польщі

Торік у Польщі іноземці придбали понад 14 тисяч квартир. Половину з них купили українці.

Загалом 2023 року громадяни України стали власниками 7,7 тисяч об'єктів нерухомості — на 10% більше, ніж 2022-го. Із придбаних 7,1 тис. приміщень — житлові, решта — гаражі та комерційні приміщення.

Аналітики зазначають, що громадяни України здебільшого купували менші за площею квартири порівняно з іншими іноземцями.

«Середній розмір квартири, яку купують українці (не більше 54 квадратних метрів), нижчий за середній розмір квартири, яку купують усі іноземці (58 квадратних метрів)», — зазначив експерт з нерухомості Бартош Турек.

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Найбільше квартир іноземці придбали у Варшаві (2,9 тисячі), а також у великих містах: Кракові, Лодзі, Познані, Гданську та Щецині.

Нагадаємо

За підсумками березня цього року громадяни України увійшли до топ-3 іноземців, які придбали житло в Туреччині.

Територіально серед придбаного іноземцями житла на першому місці Стамбул, за ним — Анталія та Мерсін.