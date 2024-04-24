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24 квітня 2024, 16:58

Українці скуповують нерухомість у Польщі

Українці активно купують житло у Польщі. У 2023 році серед іноземних покупців нерухомості громадяни України посідали перше місце. Водночас українці обирають менші квартири, ніж інші іноземці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Українці активно купують житло у Польщі.

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Купівля нерухомості іноземцями

Торік у Польщі іноземці придбали понад 14 тисяч квартир. Половину з них купили українці.

Загалом 2023 року громадяни України стали власниками 7,7 тисяч об'єктів нерухомості — на 10% більше, ніж 2022-го. Із придбаних 7,1 тис. приміщень — житлові, решта — гаражі та комерційні приміщення.

Аналітики зазначають, що громадяни України здебільшого купували менші за площею квартири порівняно з іншими іноземцями.

«Середній розмір квартири, яку купують українці (не більше 54 квадратних метрів), нижчий за середній розмір квартири, яку купують усі іноземці (58 квадратних метрів)», — зазначив експерт з нерухомості Бартош Турек.

Читайте: Купівля нерухомості в Туреччині: Українці увійшли до трійки лідерів

Де найбільше купили квартир

Найбільше квартир іноземці придбали у Варшаві (2,9 тисячі), а також у великих містах: Кракові, Лодзі, Познані, Гданську та Щецині.

Нагадаємо

За підсумками березня цього року громадяни України увійшли до топ-3 іноземців, які придбали житло в Туреччині.

Територіально серед придбаного іноземцями житла на першому місці Стамбул, за ним — Анталія та Мерсін.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 12

+
+43
bonv
bonv
24 квітня 2024, 17:02
#
На українську владу чекають численні судові позови — київська адвокатка Ганна Іщенко.
Іщенко прогнозує, що на українську владу чекають численні судові позови через непропорційну жорсткість у штрафах проти всіх українських чоловіків за кордоном.
«Суди у таких випадках мають встановити, чи відповідні рішення органів влади ухвалені розсудливо, добросовісно і з дотриманням принципу рівності громадян перед законом. Крім того, дії влади мають бути пропорційними — має бути взаємозв'язок між наслідками для громадян і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення», — пояснила юристка.
На її думку, попри умови воєнного часу, ці рішення влади принципу пропорційності не відповідають.
Дискримінаційний підхід вбачає і виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. Він занепокоєний, що в майбутньому влада може відмовляти порушникам мобілізації у допомозі навіть в екстрених ситуаціях.
Правозахисник вважає, що через проблеми з консульськими послугами українці шукатимуть інше громадянство, навіть через статус біженця чи інші процедури, аби вийти з цього «незручного» громадянства. Павліченко не виключає, що українці скаржитимуться до суду через нові норми, апелюючи, зокрема, до Європейської конвенції з прав людини.
Як зазначили в DW, правники сумніваються, що проблеми з доступом до консульських послуг зупинить тих, хто їде з України, не бажаючи її захищати.
Влада робить все щоб біженці не поверталися…
+
+81
korvin29
korvin29
24 квітня 2024, 17:10
#
Не только чтоб беженцы не возвращались, но и после открытия границ, чтоб выехали те кто еще не выехал.
+
+43
19226191
19226191
24 квітня 2024, 17:30
#
Ніхто не збирається нікого нікуди випускати, не мрійте
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 квітня 2024, 17:46
#
Korvin29

Мечтать не вредно…
Продолжайте инвестировать…
+
+23
bonv
bonv
24 квітня 2024, 17:17
#
Обмеження консульських послуг: навіщо воно в епоху електронних реєстрів?
Оце припинили надавати консульські послуги чоловікам за кордоном для того, щоб усі чоловіки хутко встали на консульський облік (хрін з нею з логікою), бо інакше, бачте, військкомати не знають, хто перебуває за кордоном, а хто ні *
Я дуже перепрошую, мені реально дуже невдобно таке питати, але таки спитаю: існує ж така річ як, прости Господи, база даних Державної прикордонної служби. І в цій чарівній базі є дані про в'їзд-виїзд через кордон геть усіх громадян (окрім плавців через Тису, але професійних спортсменів такого класу апріорі не може бути дуже багато).
Так от, власне, незручне питання: чи не можуть військкомати просто відкрити на комп’ютері цю чарівну базу, подивитися по ній, хто з їхньої пастви наразі перебуває за кордоном, і поставити відповідну галочку у відповідну клітиночку?
Якщо навіть припустити, що ця база трішечки вс*ата (ну, знаєте, таке іноді буває), то можна ж підтягнути відсутні дані з інших державних реєстрів за номером закордонного паспорта.
Урешті-решт, у нас же є ціле міністерство діжко. джигіто… жижита. та ***!.. діджиталізації, во! Невже у цій поважній конторі з такою складною назвою не здатні вирішити таку, не так щоб дуже складну, технічну проблему — знайти за номером паспорта особу у базі прикордонслужби та зіставити її з записами військкомату?
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0
bonv
bonv
24 квітня 2024, 17:17
#
Я звісно, людина темна, всього лише скромний доктор наук, можу не розуміти всіх нюансів державної джигіталізації (правильно ж написав, так?), але мені з берега здається, що це трішечки простіше зробити, ніж придумувати якусь цілком нову систему з постановкою на облік через консульства, від якої всі настільки в аху** (закреслено) захваті, що аж скасували консульське обслуговування від щастя.
Ну, й щоб два рази не вставати, нагадаю шановним парафіянам, що, по-перше, консульський облік платний (сюрпрайз!), а по-друге, консульства в усіх країнах, куди масово набігли українські біженці, перевантажені настільки, що простіше українському митнику потрапити у рай, ніж законослухняному діяспорянину спіймати вільну чергу у консульство. Як ото воно буде реалізовуватися — сучасній науці досі невідомо. А головно — геть незрозуміло нахіба це все потрібно в епоху електронних реєстрів та живого і легітимного міністра Федорова…
Семен Єсилевський, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України, стипендіат Марії Кюрі в Університеті Франш-Конте.
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0
Mr YouSt
Mr YouSt
24 квітня 2024, 17:56
#
Странный какой-то этот Семен Єсилевський. Помню писал затейливые статейки по ковиду, выступал медицинским экспертом и доказывал пользу уколизации. Теперь сует свой нос в дела уклонистов. А сам вроде как физик? или только на бумаге физик?
+
0
Silumin
Silumin
24 квітня 2024, 18:49
#
Сенс усього цього балагану ж зовсім не у тому, щоб поставити відмітки у ТЦК, хто з чоловіків за кордоном, а хто ні.

Мета таких змін — це обманом та погрозами спробувати затягнути чоловіків, які виїхали з України, фізично назад до ТЦК, де провести повторний переогляд на ВЛК, визнати їх придатними та відправити на фронт.
+
+15
19226191
19226191
24 квітня 2024, 17:29
#
Незважаючи на чудові і заохочувальні рекламні статті усюди (і на мінфіні у тому числі), українці чомусь не купують житло в Україні, а вибирають інші країни
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 квітня 2024, 17:54
#
В Польшу выехало около миллиона граждан Украины, которые купили всего 7000 квартир…
Таким образом, каждый 140 украинец купил квартиру в Польше…

Для сравнения, в Украине в 2023 году было заключено 172628 договоров купли-продажи недвижимости…
+
+7
financialGenius
financialGenius
24 квітня 2024, 18:25
#
Если математику в школе не прогуливали и получилось посчитать среднее число по Польше тогда можете посчитать среднее по Украине и увидите результат … я брал примерно 30 млн человек осталось в Украине …
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
24 квітня 2024, 18:58
#
FinancialGenius

к сожалению, финансовые гении, живущие в Швейцарии даже не в курсе, что страна Украина и её города круглосуточно подвергаются ракетным обстрелам, в результате которых не только разрушаются частные домовладения и многоквартирных дома, но и гибнет гражданское население.

Например, после прилёта всего двух ракет С-300, которые даже не попали в жилые дома, а взорвались неподалёку в близ стоящих домах взрывной волной выбило 538 окон, а в некоторых квартирах выбило и межкомнатные двери.

Кстати, могу продать двухкомнатную квартиру в Харькове на Северной Салтовке, я там недавно уже третий раз с февраля 2022 вставлял стеклопакеты взамен выбитых взрывной волной…

Уверен, что вы получите реальное наслаждение от проживания, разве что звуки воздушной тревоги будут вас будить каждую ночь, но ведь это не Швейцария и даже не Польша, где о войне в Украине знают только понаслышке из СМИ или публикаций на валютном форуме Минфина…
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