Акції Tesla злетіли на 13% на обіцянках Ілона Маска, хоча виторг компанії впав

Акції Tesla злетіли на 13% після публікації фінрезультатів за перший квартал року. На це вплинули не результати звіту, а обіцянка Ілона Маска випустити довгоочікуваний бюджетний автомобіль. Про це пише Forbes з посиланням на пресреліз компанії.

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За результатами першого кварталу чистий прибуток впав у 2,2 раза до $1,13 млрд в порівнянні з $2,5 млрд за аналогічний період 2023 року, а виторг знизився на 9%. Прибуток у розрахунку на акцію знизився до $0,34 з $0,73.

Валова рентабельність зменшилася до 17,4% в порівнянні з 19,3% роком раніше.

Компанія оновила майбутню лінійку автомобілів, щоб запустити нові моделі раніше, ніж планувалося, заявив гендиректор Tesla Ілон Маск у зверненні до акціонерів. Раніше Tesla планувала почати виробництво нових моделей у другому півріччі 2025 року.

За словами Маска, нова лінійка включатиме «більш доступні моделі». Він також додав, що нові автомобілі будуть випускатися на тих самих виробничих лініях, що і теперішні моделі.