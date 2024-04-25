Німецька компанія Mercedes-Benz анонсувала електричний G-Wagen. Офіційна його назва — Mercedes-Benz G580 з технологією EQ, пише The Verge.
Mercedes-Benz представила електричний G-Wagen (фото)
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо про авто
Mercedes-Benz G580 отримав чотири електричні двигуни — по одному на кожне колесо, які у сукупності видають близько 580 к.с. і 1164 Нм крутильного моменту.
Ціни на Mercedes-Benz G 580 з технологією EQ стартують від 152 тис дол. Спочатку продаватиметься тільки версія Edition One, яка коштує щонайменше 205 тис дол.
На старті продажів Edition One буде ексклюзивною для ринку США і надійде до дилерів у другій половині 2024 року. Водночас ціни на бензинові моделі стартують від 143 тис. дол.
Повідомляється, що заряду акумулятора вистачить на приблизно 473 км. При цьому розгін від 0 до 100 км/год займає 4,7 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 180 км/год.
Коментарі