Mercedes-Benz представила електричний G-Wagen (фото)

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Що відомо про авто

Mercedes-Benz G580 отримав чотири електричні двигуни — по одному на кожне колесо, які у сукупності видають близько 580 к.с. і 1164 Нм крутильного моменту.

Ціни на Mercedes-Benz G 580 з технологією EQ стартують від 152 тис дол. Спочатку продаватиметься тільки версія Edition One, яка коштує щонайменше 205 тис дол.

На старті продажів Edition One буде ексклюзивною для ринку США і надійде до дилерів у другій половині 2024 року. Водночас ціни на бензинові моделі стартують від 143 тис. дол.

Повідомляється, що заряду акумулятора вистачить на приблизно 473 км. При цьому розгін від 0 до 100 км/год займає 4,7 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 180 км/год.