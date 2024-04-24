Головне за середу: у США остаточно схвалили допомогу Україні, у бюджет надійшов транш від ЄС на 1,5 млрд євро

Сенат США ввечері, 23 квітня, схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже $61 мільярда додаткової військової та економічної допомоги Україні та союзникам. За законодавчу пропозицію проголосували 79 сенаторів, ще 18 проголосували проти.

Україна отримала другий транш від ЄС на 1,5 мільярда євро в рамках Ukraine Facility

До держбюджету України надійшов другий транш в рамках перехідного фінансування обсягом 1,5 млрд євро відповідно до інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility.

Рада дала добро на створення в Україні «клубу білого бізнесу»

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт № 11084 про так званий «клуб білого бізнесу».

Парламент зробив крок до розмитнення авто у «Дії»

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт № 10380 про митне оформлення автомобілів у «Дії». Громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок, бізнес — через портал.