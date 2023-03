ЄС анонсував другий транш макрофінансової допомоги Україні у межах пакета на 18 мільярдів євро

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, ЄС розраховує наступного тижня здійснити другий платіж на суму 1,5 млрд євро, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби.

«ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — наголосив він.

The EU 🇪🇺 is committed to supporting Ukraine 🇺🇦for as long as needed.



❗️We expect to make second MFA+ payment next week — €1.5 bln in emergency support to help Ukraine meet immediate needs.#EUconversations2023 pic.twitter.com/Lr2iHviMYs