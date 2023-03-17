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17 березня 2023, 13:02 Читать на русском

ЄС анонсував другий транш макрофінансової допомоги Україні у межах пакета на 18 мільярдів євро

Наступного тижня Європейський Союз перерахує Україні другий транш на 1,5 млрд євро у межах загального пакета макрофінансової допомоги на 18 млрд євро. Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.

Наступного тижня Європейський Союз перерахує Україні другий транш на 1,5 млрд євро у межах загального пакета макрофінансової допомоги на 18 млрд євро.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, ЄС розраховує наступного тижня здійснити другий платіж на суму 1,5 млрд євро, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби.

«ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — наголосив він.

Умови

Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України. Термін погашення кредиту складає 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України платитимуть країни ЄС.

«ЄС є одним із лідерів у підтримці України в боротьбі з країною-терористом. 3 млрд євро МФД допоможуть профінансувати нагальні видатки держбюджету і зберегти фінансову стабільність в країні», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Очікується, що наступні транші у рамках масштабної програми МФД будуть надходити до державного бюджету України протягом 2023 року ритмічно і прогнозовано з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 17 січня Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро у рамках нової масштабної Програми макрофінансової допомоги від ЄС на 2023 рік.

З початку повномасштабної війни це уже восьмий транш макрофінансової допомоги:

  • березень — 600 млн євро
  • травень — 600 млн євро
  • серпень — 1 млрд євро
  • жовтень — 2 млрд євро
  • листопад — 2,5 млрд євро
  • грудень — 500 млн євро
  • січень — 3 млрд євро
  • березень — 1,5 млрд євро

Загальна сума фінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу сягнула 10,2 млрд євро.

Читайте: Допомога ЄС на 18 мільярдів євро. Стали відомі деталі кредитування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
w33
w33
17 березня 2023, 13:16
#
Поступове повернення на довоєний курс
+
+15
KievanEmpire
KievanEmpire
17 березня 2023, 13:24
#
США, ЕС, МВФ, Великобритания, G7.
Как много у нас друзей.
Спасибо вам всем, наша задача после войны не опозорить эти страны и блоки.
Что бы их вклад в нашу победу и сохранение нашего государства не был забыт.
Мы обязаны построить великую державу. И мы построим.
На зло врагу, и на счастье себе, наш народ это заслужил.
Спасибо вам Владимир Александрович Зеленский — вы настоящий мужик, творец и провидец, государственник до мозга костей и просто хороший умный человек.
Историю уже не изменить.
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