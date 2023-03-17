ЄС анонсував другий транш макрофінансової допомоги Україні у межах пакета на 18 мільярдів євро

Наступного тижня Європейський Союз перерахує Україні другий транш на 1,5 млрд євро у межах загального пакета макрофінансової допомоги на 18 млрд євро. Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.

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За його словами, ЄС розраховує наступного тижня здійснити другий платіж на суму 1,5 млрд євро, щоб допомогти Україні задовольнити нагальні потреби.

«ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — наголосив він.

The EU 🇪🇺 is committed to supporting Ukraine 🇺🇦for as long as needed.



❗️We expect to make second MFA+ payment next week — €1.5 bln in emergency support to help Ukraine meet immediate needs.#EUconversations2023 pic.twitter.com/Lr2iHviMYs — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) March 17, 2023

Умови

Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України. Термін погашення кредиту складає 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України платитимуть країни ЄС.

«ЄС є одним із лідерів у підтримці України в боротьбі з країною-терористом. 3 млрд євро МФД допоможуть профінансувати нагальні видатки держбюджету і зберегти фінансову стабільність в країні», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Очікується, що наступні транші у рамках масштабної програми МФД будуть надходити до державного бюджету України протягом 2023 року ритмічно і прогнозовано з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 17 січня Україна отримала перший транш у розмірі 3 млрд євро у рамках нової масштабної Програми макрофінансової допомоги від ЄС на 2023 рік.

З початку повномасштабної війни це уже восьмий транш макрофінансової допомоги:

березень — 600 млн євро

травень — 600 млн євро

серпень — 1 млрд євро

жовтень — 2 млрд євро

листопад — 2,5 млрд євро

грудень — 500 млн євро

січень — 3 млрд євро

березень — 1,5 млрд євро

Загальна сума фінансової допомоги Україні з боку Європейського Союзу сягнула 10,2 млрд євро.

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