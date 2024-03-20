Уже почти неделю рынок живет в условиях новой ключевой ставки и доходности депозитных сертификатов НБУ. Банки пока не отреагировали на эти изменения, поэтому у вкладчиков есть последний шанс зафиксировать текущую, более высокую доходность депозитов. Какие условия размещения средств предлагают сейчас частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».
НБУ уменьшил заработки банкиров: финансисты рассказали, когда начнут резать доходность депозитов
Решение Нацбанка об уменьшении учетной ставки стало неожиданным для рынка. Ведь ранее руководство НБУ открыто заявляло, что настроено пересматривать свою ставку не раньше мая, с чем, кстати, соглашалось большинство аналитиков.
На депозитный рынок будет больше влиять снижение доходности по трехмесячным депозитным сертификатам Нацбанка, которые остаются одним из главных инструментов заработка банкиров.
Довольно долго доходность 3-месячных депсертификатов была выше размера ключевой ставки на 4 п.п., что позволяло сдерживать снижение доходности банковских депозитов. Теперь этот разрыв сократился до 3 п.п.
«Мы видим, что, в условиях смягчения процентной политики и устойчивого замедления инфляции, необходимость в существенной разнице между ставкой по этой операции (размещением средств в трехмесячные сертификаты НБУ — ред.) и учетной ставкой уменьшается», — так объяснил решение регулятора его глава Андрей Пышный.
Он также еще раз подчеркнул, что сохранение привлекательности гривневых инструментов остается в приоритете Нацбанка, следовательно, он оставляет операции с трехмесячными депсертификатами, которые стимулируют банки конкурировать за вкладчика.
Впрочем, столь серьезные изменения в монетарной политике, в любом случае, заставят банки пересмотреть условия привлечения средств от бизнеса и населения.
Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев считает, что в следующие две-три недели сработает инерция рынка, поскольку на внедрение изменений нужно время. К тому же, пока в банках действуют акционные программы, по которым вкладчики все еще могут получить более привлекательные условия.
«Последние решения монетарного комитета, в частности, снижение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам с 19% до 17,5%, важны для формирования конъюнктуры банковских депозитных программ.
Мы ожидаем, что уже через 2−3 недели на рынке станет заметным постепенное снижение доходности по гривневым вкладам. На мой взгляд, максимальные ставки, в зависимости от срока вклада, вряд ли будут выше 16% годовых (сейчас этот показатель достигает 17%). Средние же показатели по вкладам от 3 до 6 месяцев составят до 12,5% годовых, а по депозитам от 6 до 12 месяцев — будут на уровне 12% годовых", — считает Дмитрий Замотаев.
Глава правления Юнекс Банка Иван Свитек считает, что изменения в ставках банков произойдут даже раньше. «Те из банков, которые предлагали вкладчикам максимальные ставки по трехмесячным вкладам на уровне 17−18% годовых, будут вынуждены принимать решение оперативно.
Конечно, депозитные сертификаты НБУ — не единственный способ вложения привлеченных у населения и бизнеса средств. Однако, это удобный и востребованный инструмент для управления ликвидностью. Поэтому игнорировать снижение ставок по ним невозможно. Думаю, в перспективе ближайших недель максимальные ставки по вкладам в гривне сроком на три месяца опустятся в диапазон 15−16,5% годовых", — говорит Иван Свитек.
С 21 марта ставка по трехмесячным вкладам в Юнекс Банке опустится до 15−15,5% годовых, в зависимости от суммы, а доходность 6-месячного депозита в гривне — до 15,5−16% годовых.
«Если не принимать решений по изменению ставок привлечения ресурсов, то уже в мае чистая процентная маржа во всех банках упадет на 1%. Поэтому я прогнозирую постепенное снижение ставок по депозитам, которое будет происходить поэтапно, несколькими небольшими снижениями по 0,25−0,5%.
Учитывая, что следующее решение по учетной ставке будет 25 апреля, вполне возможно, что многие банки не будут делать резких снижений до этой даты", — предполагает глава правления Радабанка Андрей Григель.
Менеджер по развитию депозитных продуктов Пиреус Банка Наталья Лещук говорит, что банк прогнозировал в феврале, что НБУ может снизить учетную ставку на 1−2 п.п. в первой половине 2024 года. «Мы ожидаем, что данные изменения приведут к снижению депозитных ставок на 0,5−1 п.п.», — добавляет она.
По ее словам, наиболее оптимальным для вкладчиков вариантом, с точки зрения соотношения доходность и срок вклада, будут срочные депозиты сроком от 3-х до 6-ти месяцев. «При этом при оформлении вклада онлайн процентная ставка будет выше у некоторых банков, по сравнению с оформлением такого же депозита в отделении банка», — считает Наталья Лещук.
Как банки меняли ставки
Единственным банком, кто в этот раз не менял ставки в гривне, но увеличивал их в СКВ, стал Коминвестбанк: к ставкам на годовые вклады в долларе и в евро банк прибавил 0,08 п.п. и теперь платит по ним 2,22% годовых.
РВС Банк увеличил на 0,5 п.п. ставки на депозиты в гривне сроком на 6 месяцев. В настоящее время они приносят их владельцам 15,5% годовых. Банк также увеличил доходность вкладов в долларе: ставки на полугодовые депозиты увеличены на 0,1 п.п. — до 1,5% годовых.
Банк инвестиций и сбережений увеличил почти все ставки по вкладам в гривне, за исключением самых коротких — на 3 месяца. Тем не менее, такие депозиты здесь остаются наиболее прибыльными: клиенты банка зарабатывают на них 16% годовых. По другим срочным вкладам в нацвалюте банк теперь платит 15,75% годовых.
Самое большое увеличение ставок в гривне на этот раз провел Юнекс банк, прибавив сразу 1,5 п.п. к доходности вкладов на 3 месяца. Теперь банк платит по ним 17% годовых.
Самые лучшие условия по вкладам на 3 месяца предлагают Радабанк (18% годовых) и Клиринговый Дом (17,5% годовых). На привлекательном уровне — 17% годовых — держат ставки Асвио банк, Кристалбанк, банки Украинский капитал и Юнекс.
Самую высокую доходность по вкладам на полгода можно найти в Кристалбанке, который предлагает по ним 17% годовых. Радабанк платит по таким вкладам 16,5% годовых, а банк Глобус, Полтава-Банк, Украинский капитал и Пиреус — по 16% годовых.
По вкладам на 9 месяцев впереди банк Глобус (16,5% годовых), Кристалбанк (16,25% годовых). 16% годовых можно заработать в Полтаве-Банке и банке Украинский капитал.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус*
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|16,50%
|-
|-
|-
|15,50%
|0,50%
|14,00%
|-
|5,00%
|-
|Агропросперис
|16,25%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|16,25%
|-
|16,25%
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|6,00%
|-
|Коминвестбанк
|16,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|17,00%
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|15,90%
|-
|15,40%
|-
|14,60%
|-
|7,20%
|-
|-
|-
|15,75%
|0,50%
|15,75%
|0,50%
|15,75%
|0,50%
|16,00%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,75%
|-
|17,00%
|1,50%
|-
|-
|Радабанк *
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|16,50%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Пиреус
|14,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|-
|-
|10,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Асвио банк
|11,00%
|-
|-
|-
|13,20%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|15,65%
|-
|15,10%
|-
|17,50%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|14,75%
|-
|15,00%
|-
|10,25%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|5,50%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.03.2024−18.03.2024.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,15%
|-
|-
|-
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|0,05%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Глобус*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Коминвестбанк
|2,22%
|0,08%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Асвио банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|0,10%
|0,50%
|-
|0,12%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|1,85%
|-
|1,85%
|-
|1,85%
|-
|1,35%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,00%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.03.2024−18.03.2024.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Коминвестбанк
|2,22%
|0,08%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|0,10%
|0,50%
|-
|0,12%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,30%
|-
|0,80%
|-
|0,05%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Асвио банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.03.2024−18.03.2024.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
С методикой исследования можно ознакомиться тут.
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