НБУ уменьшил заработки банкиров: финансисты рассказали, когда начнут резать доходность депозитов

Уже почти неделю рынок живет в условиях новой ключевой ставки и доходности депозитных сертификатов НБУ . Банки пока не отреагировали на эти изменения, поэтому у вкладчиков есть последний шанс зафиксировать текущую, более высокую доходность депозитов. Какие условия размещения средств предлагают сейчас частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Решение Нацбанка об уменьшении учетной ставки стало неожиданным для рынка. Ведь ранее руководство НБУ открыто заявляло, что настроено пересматривать свою ставку не раньше мая, с чем, кстати, соглашалось большинство аналитиков.

На депозитный рынок будет больше влиять снижение доходности по трехмесячным депозитным сертификатам Нацбанка, которые остаются одним из главных инструментов заработка банкиров.

Довольно долго доходность 3-месячных депсертификатов была выше размера ключевой ставки на 4 п.п., что позволяло сдерживать снижение доходности банковских депозитов. Теперь этот разрыв сократился до 3 п.п.

«Мы видим, что, в условиях смягчения процентной политики и устойчивого замедления инфляции, необходимость в существенной разнице между ставкой по этой операции (размещением средств в трехмесячные сертификаты НБУ — ред.) и учетной ставкой уменьшается», — так объяснил решение регулятора его глава Андрей Пышный.

Он также еще раз подчеркнул, что сохранение привлекательности гривневых инструментов остается в приоритете Нацбанка, следовательно, он оставляет операции с трехмесячными депсертификатами, которые стимулируют банки конкурировать за вкладчика.

Впрочем, столь серьезные изменения в монетарной политике, в любом случае, заставят банки пересмотреть условия привлечения средств от бизнеса и населения.

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев считает, что в следующие две-три недели сработает инерция рынка, поскольку на внедрение изменений нужно время. К тому же, пока в банках действуют акционные программы, по которым вкладчики все еще могут получить более привлекательные условия.

«Последние решения монетарного комитета, в частности, снижение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам с 19% до 17,5%, важны для формирования конъюнктуры банковских депозитных программ.

Мы ожидаем, что уже через 2−3 недели на рынке станет заметным постепенное снижение доходности по гривневым вкладам. На мой взгляд, максимальные ставки, в зависимости от срока вклада, вряд ли будут выше 16% годовых (сейчас этот показатель достигает 17%). Средние же показатели по вкладам от 3 до 6 месяцев составят до 12,5% годовых, а по депозитам от 6 до 12 месяцев — будут на уровне 12% годовых", — считает Дмитрий Замотаев.

Глава правления Юнекс Банка Иван Свитек считает, что изменения в ставках банков произойдут даже раньше. «Те из банков, которые предлагали вкладчикам максимальные ставки по трехмесячным вкладам на уровне 17−18% годовых, будут вынуждены принимать решение оперативно.

Конечно, депозитные сертификаты НБУ — не единственный способ вложения привлеченных у населения и бизнеса средств. Однако, это удобный и востребованный инструмент для управления ликвидностью. Поэтому игнорировать снижение ставок по ним невозможно. Думаю, в перспективе ближайших недель максимальные ставки по вкладам в гривне сроком на три месяца опустятся в диапазон 15−16,5% годовых", — говорит Иван Свитек.

С 21 марта ставка по трехмесячным вкладам в Юнекс Банке опустится до 15−15,5% годовых, в зависимости от суммы, а доходность 6-месячного депозита в гривне — до 15,5−16% годовых.

«Если не принимать решений по изменению ставок привлечения ресурсов, то уже в мае чистая процентная маржа во всех банках упадет на 1%. Поэтому я прогнозирую постепенное снижение ставок по депозитам, которое будет происходить поэтапно, несколькими небольшими снижениями по 0,25−0,5%.

Учитывая, что следующее решение по учетной ставке будет 25 апреля, вполне возможно, что многие банки не будут делать резких снижений до этой даты", — предполагает глава правления Радабанка Андрей Григель.

Менеджер по развитию депозитных продуктов Пиреус Банка Наталья Лещук говорит, что банк прогнозировал в феврале, что НБУ может снизить учетную ставку на 1−2 п.п. в первой половине 2024 года. «Мы ожидаем, что данные изменения приведут к снижению депозитных ставок на 0,5−1 п.п.», — добавляет она.

По ее словам, наиболее оптимальным для вкладчиков вариантом, с точки зрения соотношения доходность и срок вклада, будут срочные депозиты сроком от 3-х до 6-ти месяцев. «При этом при оформлении вклада онлайн процентная ставка будет выше у некоторых банков, по сравнению с оформлением такого же депозита в отделении банка», — считает Наталья Лещук.

Как банки меняли ставки

Единственным банком, кто в этот раз не менял ставки в гривне, но увеличивал их в СКВ, стал Коминвестбанк: к ставкам на годовые вклады в долларе и в евро банк прибавил 0,08 п.п. и теперь платит по ним 2,22% годовых.

РВС Банк увеличил на 0,5 п.п. ставки на депозиты в гривне сроком на 6 месяцев. В настоящее время они приносят их владельцам 15,5% годовых. Банк также увеличил доходность вкладов в долларе: ставки на полугодовые депозиты увеличены на 0,1 п.п. — до 1,5% годовых.

Банк инвестиций и сбережений увеличил почти все ставки по вкладам в гривне, за исключением самых коротких — на 3 месяца. Тем не менее, такие депозиты здесь остаются наиболее прибыльными: клиенты банка зарабатывают на них 16% годовых. По другим срочным вкладам в нацвалюте банк теперь платит 15,75% годовых.

Самое большое увеличение ставок в гривне на этот раз провел Юнекс банк, прибавив сразу 1,5 п.п. к доходности вкладов на 3 месяца. Теперь банк платит по ним 17% годовых.

Самые лучшие условия по вкладам на 3 месяца предлагают Радабанк (18% годовых) и Клиринговый Дом (17,5% годовых). На привлекательном уровне — 17% годовых — держат ставки Асвио банк, Кристалбанк, банки Украинский капитал и Юнекс.

Самую высокую доходность по вкладам на полгода можно найти в Кристалбанке, который предлагает по ним 17% годовых. Радабанк платит по таким вкладам 16,5% годовых, а банк Глобус, Полтава-Банк, Украинский капитал и Пиреус — по 16% годовых.

По вкладам на 9 месяцев впереди банк Глобус (16,5% годовых), Кристалбанк (16,25% годовых). 16% годовых можно заработать в Полтаве-Банке и банке Украинский капитал.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.03.2024−18.03.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.03.2024−18.03.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 05.03.2024−18.03.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.