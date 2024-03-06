Новые депозитные продукты и более высокие ставки: что будут делать небольшие банки, чтобы удержать клиентов

Отток денег частных клиентов из банков заставил финансистов пересмотреть свои планы по корректировке депозитных ставок. Первыми отреагировали небольшие финучреждения: большинство просто остановили снижение доходности гривневых депозитов, а некоторые даже начали повышать ставки и задумались над новыми депозитными продуктами для населения. Сколько платят сейчас частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Небольшие банки до последнего держат ставки по депозитам. По словам директора департамента розничного бизнеса банка Глобус Дмитрия Замотаева, это один из нынешних трендов — «стагнация» ставок.

«С конца декабря 2023 года большинство банков уже пересмотрели доходность собственных гривневых вкладов, а потому ставки по гривневым вкладам почти не изменятся. Так, средняя доходность депозитов сроком на 3−6 месяцев составит 13,5% годовых, более продолжительные вклады (от 9 месяцев до 1 года) дадут в среднем 12,5−13% годовых», — говорит банкир.

За последние две недели только два небольших банка меняли ставки.

Банк Украинский капитал, который держал ставки до последнего, снизил доходность по всем гривневым вкладам. Больше всего похудели ставки депозитов сроком на 3 месяца — минус 1,25 п.п. Ставки по вкладам на другие сроки уменьшены на 0,5 п.п. Теперь клиенты банка зарабатывают на 3-месячных вкладах 17% годовых, на вкладах сроком 6, 9 и 12 месяцев — 16% годовых.

Банк Клиринговый Дом снизил доходность вкладов в гривне на 3 и 6 месяцев. Причем опять же самое большое снижение коснулось коротких вкладов: доходность 3-месячных депозитов уменьшена на 1 п.п. — до 17,5% годовых. От ставок на полгода отняли 0,25 п.п. и платят теперь по ним 15,1% годовых. На те же 0,25 п.п. увеличена ставка по вкладам на 9 месяцев (до 15,65% годовых).

В целом, из 19 участников обзора по депозитам банков с портфелями до 2 млрд грн, неизменными ставки с начала года держали 9 банков, 10 — корректировали проценты. Причем, далеко не всегда в сторону уменьшения. Среди тех, кто держал ставки неизменными, планируют это делать и в марте банки Грант и Полтава-банк. Впрочем, по словам начальника управления розничного бизнеса Полтава-банка Оксаны Козаренко, банк будет корректировать их, «в зависимости от изменений на денежном рынке Украины».

Как менялись ставки в небольших банках с начала года

Банк 12 мес 9 мес 6 мес 3 мес Банк инвестиций и сбережений -0,75% -0,75% -0,75% -0,75% Глобус +0,50% +1,00% +1,00% +1,00% Клиринговый Дом - +0,25% -0,25% -0,50% Коминвестбанк +0,05% - - - Кристалбанк -0,50% -0,50% 0,00% -0,50% Пиреус -1,00% - -1,00% -1,00% Радабанк 0,00% 0,00% 0,00% -0,75% РВС Банк +1,50% - +1,00% 0,00% Украинский капитал -0,50% -0,50% -0,50% +1,50% Юнекс банк 0,00% +0,50% +0,25% -2,00%

Другой тренд, о котором говорит Дмитрий Замотаев, — усиление «депозитной конкуренции» между банками. Именно это заставляет финансистов очень осторожно подходить к корректировке доходности вкладов.

О другом аспекте усиления конкуренции за вкладчика говорит Алина Компанец, директор по маркетингу Unex Bank. «Мы приняли решение с 7 марта повысить ставки по трехмесячному вкладу в гривне до 17−17,5% годовых, в зависимости от суммы депозита. Это реакция на проявившиеся тенденции в январе, когда объем средств населения на банковских счетах ощутимо сократился. Похоже, этот тренд, по итогам февраля, не повторится, и в целом по банковской системе будет зафиксирован прирост депозитного портфеля физлиц, но динамика этого процесса вряд ли будет значительной.

Эта ситуация существенно усилила конкуренцию за вкладчика на рынке и заставляет финучреждения корректировать ставки. В первую очередь, по трехмесячным вкладам, объем которых является частью формулы расчета лимита вложений в трехмесячные депозитные сертификаты НБУ «, — говорит Компанец.

По ее мнению, ужесточение конкуренции будет поддерживать ставки на высоких уровнях. «Прежде всего, это касается трехмесячных депозитов в гривне, по которым в небольших банках сейчас можно получить в среднем 17−18% годовых. Но я не исключаю, что к умеренному повышению показателей могут прибегнуть и финучреждения среднего размера. Правда, их поведение будет зависеть от общего спроса на гривневые депозиты со стороны населения и его гибкости по процентным ставкам», — добавляет она.

По мнению Дмитрия Замотаева, на фоне конкуренции банки могут создать новые депозитные продукты или новые привлекательные краткосрочные депозитные акции, проценты по которым могут в среднем достигать 15,5−17% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.02.2024−04.03.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.02.2024−04.03.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.02.2024−04.03.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.