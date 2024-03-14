НБУ снизил ставку по трехмесячным депсертификатам и по кредитам рефинансирования

НБУ снижает ставку по трехмесячным депозитным сертификатам на 1,5 и. п. — до 17,5%. Кроме того, НБУ уменьшает ставку по кредитам рефинансирования на 1,5 и. п. — до 19,5%. Ставка по ДС овернайт и дальше будет соответствовать уровню учетной ставки. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Снижение ставок

«Смягчение процентной политики поддержит восстановление экономики, не создавая угроз для макрофинансовой устойчивости. Новый уровень ставок по операциям НБУ достаточен для поддержания привлекательности гривневых активов, курсовой устойчивости и сохранения умеренной инфляции.

В частности, для этих целей НБУ планирует сохранить операции с трехмесячными депозитными сертификатами (ДС) как действенный элемент операционного дизайна процентной политики, доказавший свою эффективность за последний год. В то же время в условиях цикла смягчения процентной политики и устойчивого замедления инфляции необходимость существенной разницы между ставкой по этой операции и учетной ставкой уменьшается", — отметил глава НБУ Пышный.

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По его словам, НБУ при необходимости продолжит модифицировать параметры сделок с трехмесячными ДС.

В частности, с 19 апреля для определения лимита вложений банков в трехмесячные ДС прирост гривневых депозитов физических лиц сроком более 93 дней будет рассчитываться за последние 12 месяцев (а не с 4 апреля 2023, как это происходит сейчас).

«Это будет стимулировать банки наращивать портфели срочных гривневых депозитов населения, что важно для поддержки курсовой устойчивости и защиты международных резервов», — подытожил глава НБУ.