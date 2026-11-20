Украинские банки всё активнее финансируют бизнес и население: за год кредитный портфель вырос почти на треть. Однако сохранить такие темпы может быть непросто. Глава НБУ Андрей Пышный считает, что продление действия 50-процентного налога на прибыль банков в 2027 году ограничит их возможности по наращиванию капитала и выдаче новых кредитов.
В Украине банки нарастили кредитование почти на 33%: Пышный предупредил, что может помешать росту
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Кредитование стало основным источником роста активов банков
Об этом Пышный написал в Facebook после публикации Обзора банковского сектора за третий квартал 2026 года. По его словам, тема кредитования была одной из главных в ходе последних встреч регулятора с представителями бизнеса.
«Вопрос действительно актуален, учитывая потребность предприятий в ресурсах для восстановления, адаптации к условиям войны и дальнейшего развития», — отметил глава НБУ.
Согласно данным обзора, объем кредитов в третьем квартале увеличился на 9%, а за год — на 32,9%. Пишный обратил внимание, что кредитование стало единственным фактором роста активов банков за этот период. Зато вложения финучреждений в депозитные сертификаты НБУ и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократились.
Наиболее активно растут долгосрочные кредиты на три-пять лет. Среди отраслей, которые больше всего наращивают кредитование, Пышный назвал машиностроение, энергетику, аграрный сектор и торговлю.
Кредиты для малого и среднего бизнеса несколько подешевели. Государственные программы поддержки, в частности «Доступные кредиты 5−7-9%», остаются важным источником финансирования предприятий.
Кредитование стало более активным и среди населения. На ипотечном рынке банки все чаще предлагают собственные кредитные продукты наряду с государственной программой «еОселя».
Еще один положительный показатель — доля неработающих кредитов снизилась до самого низкого уровня за 17 лет. По словам Пышного, качество кредитных портфелей бизнеса и населения уже превосходит средние показатели довоенного периода. Стресс-тестирование также подтвердило достаточную устойчивость и капитализацию банковского сектора.
Однако глава НБУ обратил внимание на налоговое решение, которое может ограничить дальнейший рост кредитования.
Почему НБУ критикует 50-процентный налог на банки
Речь идет о сохранении повышенной ставки налога на прибыль банков на уровне 50% в 2027 году. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект № 15262 во втором чтении и в целом 11 ноября.
Пышный считает, что такое решение будет иметь ограниченный эффект для бюджета, но существенно повлияет на возможности банков финансировать экономику.
«Фискальная эффективность такого решения низкая, зато оно существенно ограничит способность банков наращивать капитал, необходимый для кредитования экономики», — заявил глава НБУ.
Опасения регулятора уже находят подтверждение в финансовых результатах банков. За январь-сентябрь 2026 года их совокупная чистая прибыль сократилась на 33,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 79,7 млрд грн. При этом прибыль до налогообложения выросла на 4,5 %. В НБУ объясняют такую разницу применением повышенной налоговой ставки.
Что ещё может сдерживать кредитование
Налоговая нагрузка не является единственным фактором риска. В опросе НБУ за октябрь банки сообщили, что впервые с начала 2023 года не зафиксировали роста спроса на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса. Также впервые с середины 2024 года снизилась доля одобренных заявок предприятий. Финучреждения ужесточали требования к залогу и кредитные стандарты. При этом банки ожидают дальнейшего ухудшения качества кредитных портфелей и усиления кредитных и валютных рисков. Об этом свидетельствует опрос 25 банков, на долю которых приходится 95% активов сектора.
В НБУ уже приняли ряд антикризисных решений, которые должны помочь банкам поддерживать заемщиков, испытывающих временные финансовые трудности. Это позволяет снизить давление на банковский капитал и продолжать кредитование экономики.
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