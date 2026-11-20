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Кредитование стало основным источником роста активов банков

Об этом Пышный написал в Facebook после публикации Обзора банковского сектора за третий квартал 2026 года. По его словам, тема кредитования была одной из главных в ходе последних встреч регулятора с представителями бизнеса.

«Вопрос действительно актуален, учитывая потребность предприятий в ресурсах для восстановления, адаптации к условиям войны и дальнейшего развития», — отметил глава НБУ.

Согласно данным обзора, объем кредитов в третьем квартале увеличился на 9%, а за год — на 32,9%. Пишный обратил внимание, что кредитование стало единственным фактором роста активов банков за этот период. Зато вложения финучреждений в депозитные сертификаты НБУ и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократились.

Наиболее активно растут долгосрочные кредиты на три-пять лет. Среди отраслей, которые больше всего наращивают кредитование, Пышный назвал машиностроение, энергетику, аграрный сектор и торговлю.

Кредиты для малого и среднего бизнеса несколько подешевели. Государственные программы поддержки, в частности «Доступные кредиты 5−7-9%», остаются важным источником финансирования предприятий.

Кредитование стало более активным и среди населения. На ипотечном рынке банки все чаще предлагают собственные кредитные продукты наряду с государственной программой «еОселя».