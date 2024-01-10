Проект закона о мобилизации и снижение курса гривны: как это повлияло на депозиты

В преддверии нового года на банковском рынке произошло несколько важных событий. Среди основных — снижение ключевой ставки НБУ, девальвация гривны, которая спровоцировала значительный спрос населения на валюту, и внесение в парламент законопроекта о мобилизации. Как это повлияло на предложения для частных вкладчиков банков с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Ставки держатся, но это ненадолго

Процентная ставка НБУ теряет свое прежнее значение для депозитного рынка. Доходность вкладов физических лиц постепенно уменьшается, но не так ощутимо, как ключевая ставка регулятора. С 15 сентября по 15 декабря 2023 года она была снижена с 20% до 15% годовых.

Банки же, особенно небольшие, свои депозитные предложения пересматривали не так активно. Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц по вкладам на 6 месяцев на 10 октября прошлого года составил 14,4% годовых, на 9 января 2024 года — 14,38 годовых; на 12 месяцев — 14,33% и 14,27% соответственно; а на сроки 3 и 9 месяцев даже немного подрос.

«Глобус Банк еще 20 декабря 2023 года пересмотрел доходность по всем гривневым депозитным программам. Доходность сократилась на 1%, ставки по вкладам от 3 месяцев до 2,5 лет составляют от 13,5% до 16% годовых», — рассказал Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

В «RwS bank» говорят, что тоже пересмотрели ставки по депозитам, однако, почти не снижали их.

Такую стабильность банкиры объясняют тем, что НБУ оставлял достаточно привлекательную доходность по депозитным сертификатам — одному из основных инструментов заработка финучреждений.

Однако, вряд ли это будет продолжаться долго. В Глобус Банке отмечают, что пересмотр ставок по 3-месячным депозитным сертификатам с 20% до 19%, который состоялся в конце 2023 года, только начинает влиять на процентную политику банков. Свои предложения по депозитам физлиц с учетом обновленных условий размещения средств на депозитных сертификатах большинство сформируют до конца января.

«По нашему расчету, уже к концу января доходность по гривневым вкладам, в зависимости от их срока, может сократиться в среднем на 0,5−1,5%. Ожидается, что средние ставки по вкладам от 3 до 6 месяцев могут сократиться до 13−13,5% годовых, а средние ставки по депозитам на срок от 9 месяцев до 1 года снизятся до 12,5−13%», — прогнозирует Дмитрий Замотаев.

Иными словами, можно ожидать, что уже с конца января сокращение ставок станет более массовым.

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Как украинцы распорядились купленными долларами

В декабре украинцы установили месячный рекорд по покупке валюты за последние 11 лет. Людей пугала возможная девальвация гривны, поэтому они спешили переводить сбережения в СКВ.

Для финансистов же важно было то, как население распорядилось валютными ценностями. По наблюдениям Натальи Калугер, руководителя офиса управления проектами «RwS bank», физлица больше снимали купленные доллары со счетов и переводили их в кеш.

«Лишь до 15% валюты, приобретенной в декабре в комбанках, трансформировалось в «валютные вклады», поскольку эта валюта была приобретена в рамках программ по приобретению валюты по льготному курсу с обязательным ее размещением на депозит «, — констатировал, в свою очередь, Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

По его словам, в условиях постепенного снижения ставок по валютным вкладам сегмент конвертационных депозитов становится менее востребованным у граждан.

«Тенденция снижения размера ставок по валютным вкладам продолжается: так в ближайшие 2−3 месяца вполне ожидаемо размер средних ставок в евро опустится до 1,5% годовых, а долларовых — до 1,8% годовых», — спрогнозировал представитель Глобус Банка.

Как реагируют на закон о мобилизации

Уже завтра Парламент может принять в первом чтении законопроект о мобилизации (№ 10378). Документ предусматривает ряд санкций в отношении уклонистов, в том числе блокировку банковских счетов.

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Но пока такие перспективы не повлияли на настроения владельцев депозитов. Во всяком случае, так утверждают опрошенные «Минфином» банкиры.

«Сейчас мы не наблюдаем никаких изменений в клиентском поведении — более 60% гривневых депозитов после окончания их срока перевкладываются в новые вклады. И это один из важных факторов высокого доверия граждан не только к банковской системе, но и к национальной валюте. Долю гривневой прибыли (около 30%) граждане направляют на покупку валюты. А остальные 30% средств остаются «гривной в кошельках».

По моему мнению, в вопросе депозитов большинство вкладчиков подходят с «холодным умом», не подпадая под ту или иную информационную истерию. Пока мы не наблюдаем никаких негативных тенденций. Напротив: в декабре, по сравнению с ноябрем, наблюдался рост гривневых вкладов в среднем на 10−15%. И эта тенденция будет продолжаться (прирост новых вкладов в январе, по сравнению с декабрем, может составить не менее 5−7%)", — заверил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Не наблюдают отток средств со счетов физических лиц, клиентов и в «RwS bank». Наталья Калугер, руководитель офиса управления проектами банка, объясняет это тем, что целевая аудитория «RwS bank», которая держит средства на депозитных счетах, в основном не относится к категории лиц, подлежащих мобилизации. Впрочем, эксперт уверена, что это обстоятельство будет влиять на поведение потребителей банковских услуг.

Какие банки меняли ставки

Самые существенные корректировки провел Агропросперис. Банк снизил ставки по всем срочным вкладам в гривне на 0,5−1 п.п. Разброс по ставкам после изменений составляет от 15% годовых — по вкладам на 3 месяца, до 16,25% годовых — на 12 месяцев. Кроме того, банк пересмотрел доходность депозитов в долларе, срезав по 0,25 п.п. из доходностей вкладов на все предлагаемые сроки, кроме вкладов на 3 месяца. Теперь банк платит 1,5% годовых по вкладам на 12 и 9 месяцев и 1,25% годовых по вкладам на 6 месяцев.

Банк инвестиций и сбережений также снизил доходность по всем срочным депозитам в национальной валюте на 0,25−0,5 п.п. После изменений банк платит 16% годовых по вкладам на 12, 9 и 6 месяцев, и 16,75% — по вкладам на 3 месяца.

Основательно к пересмотру ставок по депозитам подошел Юнекс Банк, изменив доходность по всем вкладам. Банк повысил ставки гривневых депозитов сроком на 9 и 6 месяцев на 0,25 п.п. и 0,75 п.п. соответственно. Теперь по вкладам на 9 месяцев здесь можно заработать 15% годовых, на 6 месяцев — 15,5%. В то же время, банк снизил на 0,5 п.п. ставку по вкладам на 3 месяца, однако, они и дальше остаются наиболее прибыльными среди всей линейки, и позволяют заработать 17,5% годовых.

Банк также срезал ставки вкладов в долларе на 12 и 3 месяца на 1 п.п., на 9 и 6 месяцев — на 1,25 п.п. Аналогичное уменьшение доходности произошло с депозитами в евро: все ставки по срочным вкладам снижены на 0,1 п.п. Теперь по вкладам в СКВ в Юнекс Банке можно получить 2% годовых, разместив средства на 12 месяцев, 1,5% — на 9 месяцев, 1,25 — на 6 месяцев, и 1% — на 3 месяца.

Самую высокую ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев предлагает Кристалбанк — 16,75% годовых. Пытаются сильно не отставать еще три банка — Глобус, Украинский капитал и Полтава-Банк, которые по таким депозитам предлагают 16,5%.

По гривневым вкладам на 9 месяцев в лидерах среди мелких банков оказались Кристалбанк со ставкой 16,75% годовых, Украинский капитал — 16,5% годовых, Полтава-Банк и Банк инвестиций и сбережений — 16% годовых.

Самые лучшие условия по депозитам на 6 месяцев предлагают Кристалбанк и Пиреус — 17% годовых. В Радабанке и Украинском капитале можно заработать 16,5% годовых.

Самые высокие ставки большинство банков продолжает удерживать на сроки 3 месяца. Рекордсменами по щедрости на этот раз стали Радабанк — 18,75% годовых, Клиринговый Дом — 18% годовых и Кристалбанк — 17,5% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.12.2023−08.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.12.2023−08.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.12.2023−08.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.