ОКСИ Банк приостанавливает работу Подольского отделения в Киеве. Наблюдательный совет финучреждения объяснил это убыточностью его деятельности. После закрытия клиентов в столице будет обслуживаться только один офис банка.

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ОКСИ Банк приостановит работу Подольского отделения в Киеве. Причиной послужила убыточная деятельность учреждения. После закрытия в столице останется одно отделение банка.

Соответствующее решение наблюдательный совет ОКСИ Банка принял 17 ноября 2026 года, говорится в сообщении финучреждения в системе раскрытия информации SMIDA.

Подольское отделение находится на ул. Межигорской, 28. Оно оказывало банковские и другие финансовые услуги. После прекращения его работы клиенты смогут обращаться в столичное отделение банка по ул. Бульварно-Кудрявская, 51/16.

В общей сложности на 1 октября 2026 года ОКСИ Банк имел 10 отделений. Через девять месяцев его сеть сократилась на одно отделение.

По размеру общих активов (1,36 млрд грн) на ту же дату банк занимал 52 место среди 59 банков Украины.

ОКСИ Банк зарегистрирован в 1991 году. Ранее он работал под названием банк «Галс».

Справка

ОКСИ Банк — не единственное финучреждение, закрывающее отделение в Киеве. В 2026 году о прекращении работы столичных офисов сообщали и другие банки.

Так, Укрэксимбанк закрыл центральное отделение по ул. Немецкой, 5. В банке объяснили это реорганизацией сети и оптимизацией операционной деятельности. Бизнесбанк также прекратил работу одного из столичных офисов — на просп. Академика Палладина, 18/30. Отделение закрылось 30 сентября 2026 года.

В ноябре 2025 года отделение по ул. Васильковской, 30 закрыл и ТАСкомбанк. Его клиентов перевели в другой офис финучреждения на Голосеевском проспекте.

Сокращение банковских сетей заметно и в масштабах страны. За третий квартал 2026 года банки закрыли 54 отделения. На начало октября в Украине работало 4700 банковских подразделений. Больше всего за этот период сократили свои сети ПриватБанк — на 26 отделений, и Сбербанк — на 12.