FinAwards 2023: все банки-победители

31 марта в Киеве состоялось знаковое для финансового рынка событие — вручение престижной премии FinAwards 2023. Сайты «Минфин» и Finance.ua традиционно наградили лучших финансистов и назвали самые яркие финансовые продукты года. За выдающиеся достижения банковский сектор получил отличия в 15 номинациях.

На защите финансового фронта

FinAwards 2023 — это ежегодный конкурс, в котором принимают участие топ-менеджеры финучреждений. Они получают награды за внедрение самых лучших продуктов, технологий и сервисов. Так что результаты конкурса смело можно считать своего рода путеводителем «образцовых» продуктов.

В этом году церемония награждения состоялась в шестой раз и уже второй раз — в условиях военного времени.

«Сегодняшняя премия особенная, ведь мы будем приветствовать тех, кто выстоял выдающийся период в истории Украины — год несокрушимости, год полномасштабной войны. Украинский финансовый сектор справился и смог поддержать финансовую жизнедеятельность, обеспечить банковские переводы, наличные обращения, страховые услуги и даже возобновить кредитование в условиях военного положения. Это точно было непросто, но это наше достижение, наш вклад в великую победу. Благодарю вас, участники рынка», — подчеркнула CEO Treeum Валерия Лунева.

Каждый год FinAwards привносит в конкурс что-нибудь новое. Не исключением стала и церемония этого года. Во-первых, организаторы решили изменить цвет награды — из привычного золота на цвет стали, как символ устойчивости и несокрушимости тех, кто держит финансовый фронт.

Во-вторых, увеличено количество номинаций — до 39. На этот раз награду получили не только представители финансового сектора, но и компании, работа которых критически важна для страны и украинцев.

Что касается банковского рынка, то победителей выбирали в 15 номинациях. Кому достались титулы «Лучший банкир», «Народный банк» и «Устойчивый банк», мы уже сообщали. Но не менее ценной для потребителей будет информация о том, кто предлагает лучший депозит, у кого лучшая программа лояльности или где можно взять кредит на самых выгодных условиях.

Победителей выбирали независимое экспертное жюри и читатели порталов «Минфин» и Finance.ua путем голосования на сайте премии.

Лучшие из лучших

Лучший депозит

По условиям конкурса к участию в номинации допускались только депозиты сроком 12 месяцев с ежемесячной выплатой процентов. Так сказать, депозит «Классический». На рассмотрение жюри было представлено 28 интересных предложений разных банков. Стали лучшими и получили награды только 3:

«Бронзу» получил депозит «Максимум» от Юнекс Банка.

«Серебро» досталось депозиту «Свободная Земля» от банка Львов.

«Золото» и особую отметку «Минфин рекомендует» в этом году получил вклад «Накопительный» от банка Глобус.

Залогом успеха депозитных продуктов, по словам представителя банка-победителя, есть максимальная простота условий и процедуры их оформления. Именно в этом направлении банк постоянно усовершенствуется.

«В прошлом году банк реализовал возможность полностью дистанционного оформления любого депозита в мобильном приложении GlobusPlus. Также, ввиду сложных времен и вынужденной миграции населения, банк разрешил клиентам — владельцам депозитов снимать бесплатно средства в любом банке Украины, взяв все сопутствующие расходы на себя», — подчеркнул представитель банка Глобус.

Он также отметил, что банк не планирует выпуск новых депозитных продуктов. Все внимание будет сконцентрировано на запросах и ожиданиях основного сегмента клиентов, размещающего в банке депозиты.

Лучшая премиальная карта

18 банков соревновались, кто из них лучше всего заботится о наиболее требовательной категории клиентов. Лучшими премиальными картами с высоким лакшером сервисом, круглосуточной поддержкой и расширенными привилегиями для членов семей и по разумной стоимости обслуживания по версии FinAwards в 2023 стали:

3 место — пакет Платинум карта от monobank.

2 место — карта Infinite от Конкорд Банка.

1 место — карта Craft Black от Кредобанка.

«Три месяца назад мы внедрили новый премиальный сервис и уже хорошие результаты — более трех тысяч клиентов и почти миллиард гривен остатков на счетах. Сегодня нас наивысше оценили в конкурсе FinAwards благодаря индивидуальному подходу и нестандартным решениям в банковской системе. Craft Banking — это другая культура восприятия клиента и построение взаимоотношений с ним. Благодарю экспертов и жюри конкурса за самую высокую оценку нашего премиального продукта», — говорит первый заместитель председателя правления АО «Кредобанк» Войцех Тарасюк.

Лучшая программа лояльности

В номинации участвовали актуальные, системные предложения банков, созданные для повышения лояльности потребителей финуслуг. Всего на рассмотрение жюри было представлено предложение от 10 банков. Лучшими в умении правильно «подогревать» отношения с клиентом признано:

3 место заняло сразу двое участников, набравших одинаковое количество баллов — Укрсиббанк с программой «Экстра Больше» и банк Власний Рахунок с программой «Власний Рахунок».

2 место — программа вознаграждений «Cash'U Club» от банка Сенс.

1 место — monobank, с программой: кешбек/мили, предложения от партнеров, реферальная программа, раздел «Награды» и многое другое.

«Мы очень мобильны в плане выбора категорий кешбека. Мы ежемесячно анализируем клиентские данные и выбираем интересные категории на следующий месяц. Главное — гибкость, позволяющая нам оперативно реагировать на ситуацию на рынке. Также нас отличает наличие программы накопления миль на випкартах, которой нет в других банках. И это для наших клиентов, много путешествующих, много тратящих, этакая „вишенка“, позволяющая накапливать мили, обменивать на билеты любой авиакомпании. Программа полноценно работает даже в условиях войны», — рассказала заместитель председателя правления Универсал Банка Юлия Акуленко.

Что касается планов по увеличению кешбека, то представительница банка-победителя отметила, что сейчас сложно прогнозировать.

«Мы наблюдаем за рынком. Конечно, мы очень хотим снова мотивировать клиентов тратить на сбор кешбека, но пока так», — сказала она.

Лучшая платежная карта масс

20 карт банков претендовали на звание лучшей платежной карты масс. Жюри оценивало скорость расчетов, безопасность, доступ к обналичиванию, возможность сохранения и приумножения персональных доходов и даже получения личных бонусов.

«Бронзу» получила Белая карта от monobank.

«Серебро» досталось Картке для выплат от Приватбанка.

«Золотом» награждена всеКАРТА от банка ПУМБ.

Как отметил представитель ПУМБ, за этот год банк особо не менял условия своих продуктов. Запросы и потребности клиентов, за которыми банк тщательно следил и анализировал, оказались вполне соответствующими предложенным ранее условиям.

«Мы смогли выстоять и не менять условия. Наша дебетовая карта всегда была у нас полностью бесплатна для клиентов. У нас нет никаких тарифов по ней ни на зачисление денег, ни на их вывод. Мы соблюдаем эти условия. И надеюсь, что еще год удержим», — прокомментировал Дмитрий Коваль, директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ.

Лучший банк для МСБ

Одной из наиболее важных задач банков в эти непростые времена является поддержка предпринимательства. Особенно этого требует малый и средний бизнес, наиболее уязвимый к вызовам и форс-мажорам. За право называться лучшим банком для малого и среднего бизнеса соревновались 17 банков. В итоге в тройке лидеров оказались:

3 место — Ощадбанк.

2 место — ПУМБ.

1 место — Приватбанк.

Лучшая кредитная карта

При всех проблемах военного времени многие банки возобновили кредитование, а некоторые и не переставали оказывать своим клиентам финансовую поддержку, подставлять кредитное плечо. При этом некоторые даже на более лучших условиях, чем до начала войны. FinAwards 2023 определил, кто предлагает новым клиентам лучшие условия кредитования.

Финалистами этой номинации стали:

3 место — кредитная карта «sport» от sportbank.

2 место — Черная карта от monobank.

1 место — кредитная карта всеМОГУ Online от банка ПУМБ.

По словам Дмитрия Коваля, директора департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБ, год был очень сложен для банков. Чтобы поддержать бизнес и предоставлять услуги клиентам, банки были вынуждены изменять тарифы и условия обслуживания. ПУМБ пошел несколько иным путем.

«Мы смогли компенсировать расходы в других частях бизнеса. Мы не улучшали условия наших продуктов, но за этот год и не ухудшили их. По кредитке у нас очень лояльные условия: большой грейс-период и очень низкий процент по отношению к рынку. Выдержав эти условия, мы смогли занять первое место», — отметил представитель ПУМБ.

Лучший кредит наличными

В кредите наличными потребителям важны: удобство получения, стоимость, скорость, сумма средств и прозрачность условий кредитования. А потому к рассмотрению брались предложения от банков по выдаче в кредит 10 000 грн. и более, доступны для любого нового клиента без справки о доходах (только паспорт, ИНН).

Победу в номинации получили:

3 место — кредит «Наличный» от банка Львов

2 место — кредит всеЯСНО от банка ПУМБ.

1 место — кредит «На Старт» от Идея Банк.

Идея Банка, по словам Артура Цвинтарного, начальника управления маркетинга, занимает заметное место на рынке кеш-кредитования. Внедряя кредит «На Старт», банк таргетировал такой целевой сегмент, как новые клиенты.

«На момент его внедрения мы предложили самую низкую процентную ставку на рынке, сейчас она составляет 65% годовых. Главное условие выдачи — 5 лет до момента обращения за кредитом не иметь отношений с Идея Банком. Это классический кеш-кредит, где не нужно называть, на что он нужен. Клиент может использовать деньги на любые цели — будь то ремонт, приобретение техники или обучение. Максимальная сумма кредита — до 300 тыс., срок — до 36 месяцев», — сообщил Артур Цвинтарный.

Он также поделился, что банк сейчас наибольшее внимание уделяет технологическому развитию, все его услуги постепенно мигрируют в мобильное приложение.

Ведущие технологии и инновации

В номинации принимали участие банки и компании, которые в 2022—2023 гг. внедрили новые технологические разработки, которые позволили повысить качество обслуживания, сократили время операций, дали доступ к новым продуктам сервисов и т. д. Среди 17 претендентов авторитетное жюри особо выделило успехи таких банков:

3 место — monobank с проектами:

— Сервис накопления «Банка»

— Благо-Елка

— Expirenza by mono

— Сервис накопления «Банка» — Благо-Елка — Expirenza by mono 2 место — СoncordBank с проектами:

— Мобильный эквайринг в смартфоне

— QR-терминал

— Мобильный эквайринг в смартфоне — QR-терминал 1 место — Приватбанк. Пальму первенства банк получил за проекты:

— Приложение Терминал

— Сервис Касса (ПРРО)

— Сервис Пополнение на кассе

— Сервис «Наличные на кассе»

— Инвойсинг

— Электронная отчетность

— «Бюджет»

Лучший мобильный банк

Для определения лучших в этой категории была проведена колоссальная работа. Представители команды модерации «Минфин» стали клиентами 17 банков. Они загрузили и протестировали каждое мобильное приложение каждого банка по 30 критериям. Кроме этого, было учтено мнение экспертного жюри и голоса с сайта конкурса, и вот они победители нынешнего года:

«Бронзовым» призером стал банк Сенс.

«Серебро» отошло Приватбанку.

«Золото» оказалось в руках monobank | Universal Bank.

Премию вручили заместителю председателя правления Универсал Банка, на базе которого реализован проект monobank, Юлии Акуленко. По ее словам, самым лучшим мобильным банком monobank делают его клиенты и то, с какой скоростью банк растет.

«Это говорит о том, что мы все правильно делаем. А еще становиться лучше нам помогает любовь к клиентам и никакого агрессивного маркетинга», — подчеркнула Юлия Акуленко.

Лучший руководитель розничного бизнеса

В номинации приняли участие руководители розничного бизнеса компаний, благодаря чьим идеям, решениям, управленческому опыту компания достигла хороших показателей в 2022 г. в розничном бизнесе. Это могут быть: прирост объемов валовых премий, платежей, кредитного, депозитного портфелей, сокращение количества неработающих кредитов, прирост количества сотрудников и представительств, развитие сети, оптимизация процессов.

В тройке финалистов на звание лучшего руководителя розничного бизнеса оказались:

3 место — Олег Клименко, член правления ОТП Банка,

2 место — Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за розничный бизнес,

1 место — присуждено харизматичному, опытному и авторитетному руководителю, знающему, как вести свою команду к новым свершениям, — Дмитрию Мусиенко, члену правления по розничному бизнесу Приватбанка.

Лучшая рекламная кампания

Эта номинация показала, кто на финансовом рынке накреативил лучше всех, задел за живое, запомнился и удивил в 2022 году.

«Бронзу» за яркую рекламную кампанию получил банк Львов. Его коммуникационная кампания «Герои экономического фронта» познакомила всю страну с лучшими представителями бизнеса, которые выполняют обещания, укрепляют украинский валовой продукт, создают новые рабочие места, ищут возможности, вдохновляют.

«Серебро» досталось monobank с рекламой сервиса «Благотворительная Банка» от monobank. Благодаря этому сервису было собрано сотни миллионов гривен в помощь ВСУ. Своего рода он стал олицетворением единства, искренности и непреодолимости всей страны.

«Золото» в этом году досталось Приватбанку с рекламной кампанией «ПриватБанк работает дальше (Стабильность)». Банк справился со сверхсложной задачей — успокоил всех своих клиентов, что, несмотря на все трудности, ракеты, блекауты, все работает, все услуги предоставляются, все вопросы решаются.

Лучший руководитель маркетинга

В номинации приняли участие руководители, отвечающие за маркетинговую стратегию компаний, продемонстрировавшие успешные проекты в 2022—2023 гг. Речь идет о: выводе на рынок нового продукта, повышении узнаваемости бренда, яркой рекламной кампании, реализации интересного социального проекта, развитии новых каналов коммуникации с клиентами. Тройка победителей в этом году выглядит так:

3 месьо — директор по маркетингу Приватбанка Виктория Губина.

2 место — маркетинг-директор ПУМБ Ксения Сикорская.

1 место — директор по маркетингу monobank ❘Universal Bank Анатолий Рогальский.

Победителями FinAwards 2023 среди банков стали: