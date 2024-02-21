Как небольшие банки отреагировали на рекордный отток вкладов населения в январе

Свежая статистика НБУ несколько успокоила и рынки, и банковских клиентов. Как отмечается в Обзоре банковского сектора за февраль 2024 года, население продолжает копить деньги на депозитах. А их доходность в течение года уменьшилась несущественно, по сравнению со снижением ключевой ставки НБУ.

Более того, как показывает исследование «Минфина», небольшие банки продолжают понемногу увеличивать депозитные ставки. О последних изменениях в депозитных предложениях для частных клиентов от финучреждений с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в нашем свежем обзоре. Начнем со статистики НБУ.

Нацбанк о средствах населения в банках

Объемы гривневых средств населения выросли на 7,3% за IV квартал и на 20,5% за 2023 год.

«Темпы прироста на протяжении квартала ускорялись, заметнее всего — в декабре, из-за сезонного поступления зарплат и премий. Средства населения росли почти равномерно во всех группах банков, быстрее всего — в частных банках (10,1%)», — отмечает регулятор.

Отток средств физлиц, который был зафиксирован в начале этого года, в Нацбанке объясняют сезонным фактором и утверждают, что это «не создает угроз для стабильности фондирования банков». Особенно, если учесть, что годовой темп прироста розничных срочных вкладов стал рекордным за более чем десять лет — 37,2%. В новых гривневых депозитах в дальнейшем преобладают вложения на срок от трех до шести месяцев.

Напомним, в январе украинцы сняли с депозитных счетов 27 миллиардов грн — это рекордное снятие сбережений после введения в Украине военного положения 24 февраля 2022 года.

Срочные вклады в валюте выросли на 2,2% за квартал (-4,3% г/г).

«В конце года снятие части валютных ограничений повлекло за собой сокращение спроса на покупку валюты для вложения на срочные депозиты. Объем валютных срочных депозитов рос у всех групп банков, наиболее активно — в иностранных», — говорится в свежем обзоре НБУ.

Нацбанк о депозитных ставках

В прошлом году регулятор существенно снизил свою ключевую ставку сразу на 10 п.п. — до 15% годовых. Одновременно сокращалась и доходность по основному направлению заработка банков — депозитным сертификатам НБУ; по депсертификатам «овернайт» за год она уменьшилась на 8 п.п.

«Быстрее всего на снижение ключевой ставки отреагировали ставки по гривневым средствам субъектов хозяйствования. С пика в июле они снизились на 4,1 п.п., а за IV квартал — на 2,2 п.п. — до 10,2% годовых. В то же время, снижение ставок по срочным вкладам физлиц в течение квартала было медленным», — констатирует регулятор.

Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD) для 12-месячных гривневых депозитов снизился всего на 0,3 п.п. за квартал — до 14,2% годовых. Поэтому, привлечение средств от бизнеса снова дешевле, чем от населения.

Кому доверяют деньги украинцы и кто платит больше

Львиную долю своих денег украинцы продолжают держать в государственных банках — на них приходится 64,5% от общего объема депозитов физлиц в системе. Хотя крупные банки предлагают далеко не самые высокие ставки на рынке, а во время войны депозиты во всех банках полностью гарантированы ФГВФЛ.

Например, по 3-месячным депозитам среди крупных банков есть только одно предложение под 18% годовых, тогда как среди мелких таких банков несколько: 18,25% годовых предлагает банк Украинский капитал, 18% годовых можно получить в банке Клиринговый Дом и Радабанке.

Что касается полугодовых вкладов, то здесь впереди Кристалбанк, который по этим депозитам платит 17% годовых. По 16,5% годовых предлагают Радабанк и Украинский капитал. В банках Глобус и Пиреус можно получить 16% годовых, равно как и в Полтава-банке.

По вкладам на 9 месяцев самые лучшие условия у банков Глобус и Украинский капитал (по 16,5% годовых), 16% предлагает Полтава-банк, 15,5% можно заработать в банках Агропросперис, Юнекс и Международном Инвестиционном Банке.

Как банки меняли ставки

За последние две недели ставки в гривне повысили три небольших банка.

Юнекс банк повысил ставки по вкладам на полгода на 0,25 п.п. — до 15,75% годовых, но снизил доходность вкладов на 3 месяца на 0,5 п.п. — до 15,5% годовых.

РВС Банк увеличил доходность всех гривневых вкладов. На 1,5 п.п. повышены ставки по вкладам на год, ставки на 3 месяца и полгода увеличились на 1 п.п. Теперь на годовых вкладах здесь можно заработать 16,5% годовых, на 3-месячных — 14% годовых.

Банк также повышал ставки в долларе и евро. К доходности вкладов на полгода и год в обеих валютах банк прибавил 0,05 п.п. и платит по депозитам на 6 месяцев 1,4% годовых, а по вкладам на 12 месяцев — 2% годовых.

Коминвестбанк, который предлагает только вклады на год, повысил ставки по этим срочным депозитам в гривне на 0,05 п.п. — до 16,2% годовых. Аналогичное повышение (+0,24 п.п.) банк провел в долларе и евро (по 2,14% годовых).

Что говорят банкиры

Хотя регулятор говорил о снижении учетной ставки только со второго полугодия этого года, не исключено, что он может это сделать уже в марте.

«Несмотря на положительный результат в снижении инфляции и увеличении сбора налогов, а также несмотря на здоровое состояние нашей банковской системы, все еще остаются некоторые нерешенные вопросы, такие как одобрение американской помощи, и другие вопросы, связанные с финансированием, которые не делают снижение ставки неизбежным», — говорит председатель правления Пиреус Банка Яннис Кириакопулос.

Председатель правления Радабанка Андрей Григель говорит, что не ожидает снижения учетной ставки в марте, «хотя предпосылки, связанные с низкой инфляцией в стране, для этого есть».

«Однако, я, скорее, ожидаю изменения операционного дизайна монетарной политики, поскольку высокие ставки по депозитам населения влияют на размер UIRD, а это, в свою очередь, влияет на ставку кредитования по программе „5−7−9“ для банков, создавая таким образом давление на расходы государства. Мое мнение, что в марте могут снизиться как ставки размещения в депозитных сертификатах НБУ, так и измениться порядок расчета предельной суммы для размещения в 3-месячные депозитные сертификаты», — добавляет банкир.

Руководитель Офиса управления проектами RwSbank Наталья Калугер говорит, что в настоящее время не ожидает снижения на мартовском заседании учетной ставки, поскольку такое изменение может заставить банки снижать процентные ставки по вкладам. «В условиях текущей волатильности валютного курса это может привести к увеличению оттока вкладов в гривне и увеличению вкладов в валюте», — добавляет она.

По ее словам, изменение учетной ставки существенно может повлиять на стоимость депозитных программ в 2024 году, «поэтому население выбирает долгосрочные депозитные программы, чтобы иметь высокую доходность в ближайшие годы». «Поэтому прогнозируем, что тенденция некоторое время будет сохраняться. Это говорит об определенной рациональной стратегии населения, с учетом повышения доверия к банковской системе, изменений в гарантировании вкладов, которые состоялись в начале 2022 года», — объясняет Калугер.

Что касается изменений средних ставок на рынке, банк не прогнозирует существенных изменений до конца марта. В случае корректировки учетной ставки, по мнению Натальи Калугер, банки могут пересмотреть свои ставки по депозитам и снизить их в среднем на 0,5−1,5%. «Но все равно они останутся выгодными для долгосрочных инвесторов», — считает она.

«Что касается валютных депозитов — видим, что прогнозируется относительная стабильность. Средние ставки по долларовым вкладам могут быть не ниже 1,8% годовых, а по вкладам в евро, вероятно, не будут превышать 1,5% годовых. Банки и дальше будут придерживаться развития именно гривневых депозитных программ, предлагая клиентам приличный доход, который сможет перекрыть влияние инфляционных процессов в стране», — прогнозирует Наталья Калугер.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.02.2024−19.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.02.2024−19.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.02.2024−19.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.