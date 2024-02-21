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21 февраля 2024, 14:50 Читати українською

Как небольшие банки отреагировали на рекордный отток вкладов населения в январе

Свежая статистика НБУ несколько успокоила и рынки, и банковских клиентов. Как отмечается в Обзоре банковского сектора за февраль 2024 года, население продолжает копить деньги на депозитах. А их доходность в течение года уменьшилась несущественно, по сравнению со снижением ключевой ставки НБУ.

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Более того, как показывает исследование «Минфина», небольшие банки продолжают понемногу увеличивать депозитные ставки. О последних изменениях в депозитных предложениях для частных клиентов от финучреждений с депозитными портфелями до 2 млрд грн — в нашем свежем обзоре. Начнем со статистики НБУ.

Нацбанк о средствах населения в банках

Объемы гривневых средств населения выросли на 7,3% за IV квартал и на 20,5% за 2023 год.

«Темпы прироста на протяжении квартала ускорялись, заметнее всего — в декабре, из-за сезонного поступления зарплат и премий. Средства населения росли почти равномерно во всех группах банков, быстрее всего — в частных банках (10,1%)», — отмечает регулятор.

Отток средств физлиц, который был зафиксирован в начале этого года, в Нацбанке объясняют сезонным фактором и утверждают, что это «не создает угроз для стабильности фондирования банков». Особенно, если учесть, что годовой темп прироста розничных срочных вкладов стал рекордным за более чем десять лет — 37,2%. В новых гривневых депозитах в дальнейшем преобладают вложения на срок от трех до шести месяцев.

Напомним, в январе украинцы сняли с депозитных счетов 27 миллиардов грн — это рекордное снятие сбережений после введения в Украине военного положения 24 февраля 2022 года.

Срочные вклады в валюте выросли на 2,2% за квартал (-4,3% г/г).

«В конце года снятие части валютных ограничений повлекло за собой сокращение спроса на покупку валюты для вложения на срочные депозиты. Объем валютных срочных депозитов рос у всех групп банков, наиболее активно — в иностранных», — говорится в свежем обзоре НБУ.

Нацбанк о депозитных ставках

В прошлом году регулятор существенно снизил свою ключевую ставку сразу на 10 п.п. — до 15% годовых. Одновременно сокращалась и доходность по основному направлению заработка банков — депозитным сертификатам НБУ; по депсертификатам «овернайт» за год она уменьшилась на 8 п.п.

«Быстрее всего на снижение ключевой ставки отреагировали ставки по гривневым средствам субъектов хозяйствования. С пика в июле они снизились на 4,1 п.п., а за IV квартал — на 2,2 п.п. — до 10,2% годовых. В то же время, снижение ставок по срочным вкладам физлиц в течение квартала было медленным», — констатирует регулятор.

Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (UIRD) для 12-месячных гривневых депозитов снизился всего на 0,3 п.п. за квартал — до 14,2% годовых. Поэтому, привлечение средств от бизнеса снова дешевле, чем от населения.

Кому доверяют деньги украинцы и кто платит больше

Львиную долю своих денег украинцы продолжают держать в государственных банках — на них приходится 64,5% от общего объема депозитов физлиц в системе. Хотя крупные банки предлагают далеко не самые высокие ставки на рынке, а во время войны депозиты во всех банках полностью гарантированы ФГВФЛ.

Например, по 3-месячным депозитам среди крупных банков есть только одно предложение под 18% годовых, тогда как среди мелких таких банков несколько: 18,25% годовых предлагает банк Украинский капитал, 18% годовых можно получить в банке Клиринговый Дом и Радабанке.

Что касается полугодовых вкладов, то здесь впереди Кристалбанк, который по этим депозитам платит 17% годовых. По 16,5% годовых предлагают Радабанк и Украинский капитал. В банках Глобус и Пиреус можно получить 16% годовых, равно как и в Полтава-банке.

По вкладам на 9 месяцев самые лучшие условия у банков Глобус и Украинский капитал (по 16,5% годовых), 16% предлагает Полтава-банк, 15,5% можно заработать в банках Агропросперис, Юнекс и Международном Инвестиционном Банке.

Как банки меняли ставки

За последние две недели ставки в гривне повысили три небольших банка.

Юнекс банк повысил ставки по вкладам на полгода на 0,25 п.п. — до 15,75% годовых, но снизил доходность вкладов на 3 месяца на 0,5 п.п. — до 15,5% годовых.

РВС Банк увеличил доходность всех гривневых вкладов. На 1,5 п.п. повышены ставки по вкладам на год, ставки на 3 месяца и полгода увеличились на 1 п.п. Теперь на годовых вкладах здесь можно заработать 16,5% годовых, на 3-месячных — 14% годовых.

Банк также повышал ставки в долларе и евро. К доходности вкладов на полгода и год в обеих валютах банк прибавил 0,05 п.п. и платит по депозитам на 6 месяцев 1,4% годовых, а по вкладам на 12 месяцев — 2% годовых.

Коминвестбанк, который предлагает только вклады на год, повысил ставки по этим срочным депозитам в гривне на 0,05 п.п. — до 16,2% годовых. Аналогичное повышение (+0,24 п.п.) банк провел в долларе и евро (по 2,14% годовых).

Что говорят банкиры

Хотя регулятор говорил о снижении учетной ставки только со второго полугодия этого года, не исключено, что он может это сделать уже в марте.

«Несмотря на положительный результат в снижении инфляции и увеличении сбора налогов, а также несмотря на здоровое состояние нашей банковской системы, все еще остаются некоторые нерешенные вопросы, такие как одобрение американской помощи, и другие вопросы, связанные с финансированием, которые не делают снижение ставки неизбежным», — говорит председатель правления Пиреус Банка Яннис Кириакопулос.

Председатель правления Радабанка Андрей Григель говорит, что не ожидает снижения учетной ставки в марте, «хотя предпосылки, связанные с низкой инфляцией в стране, для этого есть».

«Однако, я, скорее, ожидаю изменения операционного дизайна монетарной политики, поскольку высокие ставки по депозитам населения влияют на размер UIRD, а это, в свою очередь, влияет на ставку кредитования по программе „5−7−9“ для банков, создавая таким образом давление на расходы государства. Мое мнение, что в марте могут снизиться как ставки размещения в депозитных сертификатах НБУ, так и измениться порядок расчета предельной суммы для размещения в 3-месячные депозитные сертификаты», — добавляет банкир.

Руководитель Офиса управления проектами RwSbank Наталья Калугер говорит, что в настоящее время не ожидает снижения на мартовском заседании учетной ставки, поскольку такое изменение может заставить банки снижать процентные ставки по вкладам. «В условиях текущей волатильности валютного курса это может привести к увеличению оттока вкладов в гривне и увеличению вкладов в валюте», — добавляет она.

По ее словам, изменение учетной ставки существенно может повлиять на стоимость депозитных программ в 2024 году, «поэтому население выбирает долгосрочные депозитные программы, чтобы иметь высокую доходность в ближайшие годы». «Поэтому прогнозируем, что тенденция некоторое время будет сохраняться. Это говорит об определенной рациональной стратегии населения, с учетом повышения доверия к банковской системе, изменений в гарантировании вкладов, которые состоялись в начале 2022 года», — объясняет Калугер.

Что касается изменений средних ставок на рынке, банк не прогнозирует существенных изменений до конца марта. В случае корректировки учетной ставки, по мнению Натальи Калугер, банки могут пересмотреть свои ставки по депозитам и снизить их в среднем на 0,5−1,5%. «Но все равно они останутся выгодными для долгосрочных инвесторов», — считает она.

«Что касается валютных депозитов — видим, что прогнозируется относительная стабильность. Средние ставки по долларовым вкладам могут быть не ниже 1,8% годовых, а по вкладам в евро, вероятно, не будут превышать 1,5% годовых. Банки и дальше будут придерживаться развития именно гривневых депозитных программ, предлагая клиентам приличный доход, который сможет перекрыть влияние инфляционных процессов в стране», — прогнозирует Наталья Калугер.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус* 17,00% - 16,50% - 16,00% - 15,50% - - -
Полтава-Банк 16,50% - 16,00% - 16,00% - - - 0,01% -
РВС Банк 16,50% 1,50% - - 15,00% 1,00% 14,00% 1,00% 5,00% -
Украинский капитал* 16,50% - 16,50% - 16,50% - 18,25% - 0,01% -
Агропросперис 16,25% - 15,50% - 15,50% - 15,00% - - -
Кристалбанк* 16,25% - 16,25% - 17,00% - 17,00% - 6,00% -
Коминвестбанк 16,20% 0,05% - - - - - - - -
Поликомбанк 15,90% - 15,40% - 14,60% - 7,20% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Юнекс банк 15,50% - 15,50% - 15,75% 0,25% 15,50% 0,50% - -
Банк инвестиций и сбережений
 15,25% - 15,25% - 15,25% - 16,00% - - -
Радабанк * 14,50% - 14,50% - 16,50% - 18,00% - - -
Пиреус 14,00% - - - 16,00% - 16,00% - - -
Мотор-Банк 13,00% - 13,00% - 13,00% - 12,50% - - -
Грант 12,00% - - - 10,00% - - - - -
Асвио банк 11,00% - - - 13,20% - 17,00% - - -
Индустриалбанк - - 14,75% - 15,00% - 10,25% - - -
Альтбанк - - - - 15,50% - - - 5,50% -
Клиринговый Дом - - 15,40% - 15,35% - 18,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.02.2024−19.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,15% - - - 3,00% - 2,50% - 0,05% -
Украинский капитал*
 2,75% - 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Глобус* 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 2,25% - 2,25% - 2,25% - 2,00% - - -
Коминвестбанк 2,14% 0,24% - - - - - - - -
Асвио банк 2,00% - - - 1,00% - 0,50% - - -
РВС Банк 2,00% 0,05% - - 1,40% 0,05% 0,50% - 0,12% 0,03%
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Банк инвестиций и сбережений
 1,85% - 1,85% - 1,85% - 1,35% - - -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - - - 0,10% -
Клиринговый Дом - - 2,60% - 2,50% - 1,50% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.02.2024−19.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Коминвестбанк 2,14% 0,24% - - - - - - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
РВС Банк 2,00% 0,05% - - 1,40% 0,05% 0,50% - 0,12% 0,03%
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,30% - 0,80% - 0,05% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Радабанк * 1,30% - 1,30% - 1,40% - 1,30% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Банк инвестиций и сбережений
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -
Клиринговый Дом - - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.02.2024−19.02.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Комментировать

Комментарии - 2

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0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
21 февраля 2024, 15:29
#
Все перспективы гривневых счетов сейчас решаются в США.

Пока в США идет квест вокруг нового вероятного шатдауна. Маловероятно, что Украиной будут заниматься пока есть риск остановки работы Правительства США. Либо как в прошлом декабре примут что-то без денег нам.

Джонсон пока никак не комментирует законопроект, который начала Палата Представителей, но Politico отмечает, что очень вероятна ситуация, когда Палата выкинет в Сенат свой вариант и он там не пройдет, а вариант Сената не проходит в Палате. В любом случае это не приоритетная задача сейчас для США, где основной спор демократов и республиканцев — госдолг.

Манты наших розовых пони, что США напечатают денег сколько нам надо в самой Америке плохо проходят, т.к. этот печатный станок раздувает госдолг США. Основной тут момент, что если респы продавят жесткий блок планки госдолга, то даже если принять какой-то закон как по Украине, то нужно будет резать какие-то другие статьи бюджета США, т.к. до сих пор Украина финансировалась на 100% из госдолга США.


https://www.politico.com/newsletters/inside-congress
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0
gorobezus
gorobezus
21 февраля 2024, 15:50
#
Да, там сейчас проценты больше расходов на оборону, которые ого-го. Хотя на фоне раздутого соцстраха — меркнет даже бюджет Пентагона. И хороших решений там нет в принципе. Что-то надо резать. И выборы на носу — буквально полгода осталось, чуть больше.
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