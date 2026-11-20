В октябре украинцы приобрели наличную валюту на $2,3 млрд, тогда как продали на $1,3 млрд. Чистая покупка за месяц выросла на 33,4%, до $986,8 млн. Наибольшая доля спроса пришлась на Киев, Днепропетровскую, Харьковскую и Львовскую области, а быстрее всего покупка росла на Буковине.

Чистый объем покупок наличной валюты за месяц вырос на треть. Эксперт объяснил, где валюту покупают наиболее активно. В частности, он отметил, что на Киев, Днепр, Харьков и Львов пришлось 44 % спроса. Фото: Pexels

Об этом 20 ноября сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Telegram.

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Больше всего наличной валюты покупали в Киеве. На столицу пришлось 18,4% чистой покупки или более $181 млн. Среди областей лидировала Днепропетровская — 10,4% ($102 млн). Далее следуют Харьковская область с долей 8% ($79 млн) и Львовская — 7,5% ($74 млн).

Около 44% всей чистой покупки наличной валюты пришлось на четыре крупнейших региональных рынка. Доли других областей составляли от 0,2% до 5,6%.

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По темпам роста спроса лидировали другие регионы. Наибольший прирост за месяц зафиксировали в Черновицкой области — 120,1%. В абсолютном измерении чистая покупка там составила $8,1 млн.

В Черкасской области показатель вырос на 69,8%, до $32,2 млн, в Ровенской — на 62,2%, до $25,3 млн. В Киевской области прирост составил 53,7% ($41,2 млн), в Тернопольской — 51,1% ($22,8 млн).

Уменьшение чистой покупки было зафиксировано только в двух областях. В Закарпатье показатель сократился на 2,4%, до $4,6 млн. В Донецкой области падение составило 52,6%, однако объем чистой покупки там был небольшим — $1,7 млн.

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