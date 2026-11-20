Более 682 млн грн — сумма ущерба, который Фонд гарантирования вкладов хочет взыскать с бывших связанных с банком «Михайловский» лиц. Речь идет о кредитном портфеле, переданном финансовой компании за несколько дней до признания банка неплатежеспособным без фактического получения оплаты. Теперь Верховный Суд должен определить, были ли основания отказывать Фонду в иске из-за истечения срока исковой давности. От рассмотрения этого дела зависит и применение единого подхода к подобным спорам в отношении неплатежеспособных банков.

Спор на сумму 682 млн грн и риск для кредиторов банков: что будет решать Верховный Суд по делу «Михайловского». Фото: forbes ua

Как банк потерял кредитный портфель

История началась в мае 2016 года, незадолго до признания «Михайловского» неплатежеспособным. 18 мая единственный акционер банка — ООО «Экосипан», принадлежавшее Вадиму Полищуку с долей 92,5%, принял решение передать портфель потребительских кредитов физическим лицам финансовой компании «Плеяда».

Следующим звеном стала компания Фагор, которой Плеяда впоследствии отступила права требования по этим кредитам. По данным Фонда гарантирования вкладов, балансовая стоимость портфеля оценивалась более чем в 682 млн грн, однако банк не получил реальной оплаты за его передачу.

В Фонде утверждают, что данная операция привела к потере банком качественных кредитных активов. Она стала одним из эпизодов, которые Фонд нашел во время вывода учреждения с рынка. Среди других выявленных нарушений он называет вывод кредитного портфеля с помощью фиктивных бухгалтерских проводок, приобретение фиктивных прав требования по договорам по продаже ценных бумаг, а также выдачу необеспеченных кредитов фиктивным компаниям.

В мае 2016 года Национальный банк признал «Михайловский» неплатежеспособным. А уже в июле 2021 Северный апелляционный хозяйственный суд признал ничтожной операцию с передачей кредитного портфеля в рамках дела № 910/11298/16.

Почему Фонд не смог взыскать 682 млн грн

После судебного решения по поводу ничтожности операции Фонд гарантирования вкладов подал отдельный иск к бывшему бенефициару банка и бывшему заместителю председателя правления. С них требуют взыскать более 682,2 млн грн ущерба.

Однако суды первой и апелляционной инстанций отказали Фонду. Ключевой причиной стала исковая давность — срок, в течение которого сторона может обратиться в суд за защитой своих прав.

Стороны по-разному трактуют момент, с которого следует отсчитывать эти три года. Именно этот вопрос Фонд теперь оспаривает в Верховном Суде. По его мнению, предыдущие судебные решения не учитывают подходов, которые Корпоративная палата уже сформировала по другим спорам о возмещении убытков неплатежеспособным банкам.

В частности, по делу по иску к связанным лицам «Платинум Банка» Верховный Суд определил, что трехлетний срок исковой давности начинается после продажи актива, по которому заявлены убытки.

В другом деле — по иску к связанным лицам «Артем-Банка» суд исходил из того, что срок начинается после продажи всех активов банка, наличия неудовлетворенных требований кредиторов, утверждения ликвидационного баланса и отчета о завершении ликвидационной процедуры.

Фонд настаивает, что в деле «Михайловского» следует применить аналогичный подход, а отказ в иске противоречит предварительным выводам Верховного Суда.

Почему решение важно для других банков

23 ноября 2026 г. дело № 910/7393/24 должна рассмотреть палата по рассмотрению дел относительно корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Для Фонда это не только спор о возмещении более 682 млн. грн. Речь также идет о последовательности судебной практики по делам, где нужно взимать убытки с бывших собственников и руководителей неплатежеспособных банков.

В Фонде предупреждают: разные подходы судов к определению исковой давности могут поставить под угрозу возврат средств кредиторам других банков. По оценке учреждения от единства судебной практики зависит возврат средств кредиторам и государству на общую сумму более 100 млрд грн.

Рассмотрение дела «Михайловского» должно показать, будет ли Верховный Суд соблюдать ранее сформулированные подходы к исчислению сроков исковой давности и будет ли Фонд возможность добиваться возмещения заявленных убытков.

Справка

Банк «Михайловский» находится в процессе ликвидации с июля 2016 года. Судебные споры вокруг его кредитного портфеля продолжались: в июле 2021 года апелляционный хозяйственный суд подтвердил недействительность договора факторинга с компанией «Плеяда», которой банк передал права требования по кредитам. Впоследствии эти права перешли к финансовой компании Фагор.

Фонд гарантирования вкладов продолжает работать с активами неплатежеспособных банков. В первом полугодии 2026 года он продал такие активы почти на 2,1 млрд грн, а полученные средства направил на расчеты с кредиторами. Еще одно направление работы Фонда — возврат долгов по ликвидируемым кредитам банков: только за 2026 год заемщики погасили по упрощенным программам 144,8 млн грн. В то же время Фонд продлил действие этой программы до 31 августа 2027 года.