В Черную пятницу Академия Минфин запустила акцию «Секретное хранилище подарков». Это ваша возможность выиграть гарантированный бонус — скидки на курсы, бесплатное обучение или доступ к воркшопам. С 18 по 30 ноября 2026 года заходите на страницу акции , заполняйте короткую форму и выбирайте одну из трех подарочных коробок.

Внутри вас ждет один из подарков:



• промокод на скидку 30%, 40% или 50% по любому курсу Академии Минфин;

• промокод на бесплатный обучающий курс Академии;

• промокод на запись любого воркшопа.

Как принять участие и забрать подарок:

1. Перейдите на страницу акции и заполните форму.

2. Нажмите «Вход в хранилище» и выберите одну из трех коробок.

3. Скопируйте промокод или название бонуса.

4. Напишите Отделу заботы Академии в Telegram — команда поможет активировать его.

Открывайте коробку и узнайте, что подготовила Академия Минфин!

Открыть хранилище можно только один раз. Акция проходит до 30 ноября включительно, а воспользоваться подарком нужно до 31 декабря 2026 года.

Скидки не совмещаются с другими акционными предложениями и промокодами Академии.