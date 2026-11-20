В Черную пятницу Академия Минфин запустила акцию «Секретное хранилище подарков». Это ваша возможность выиграть гарантированный бонус — скидки на курсы, бесплатное обучение или доступ к воркшопам.
С 18 по 30 ноября 2026 года заходите на страницу акции, заполняйте короткую форму и выбирайте одну из трех подарочных коробок.
Черная пятница в Академии Минфин: выберите свой подарок и получите до 50%
В Черную пятницу Академия Минфин запустила акцию «Секретное хранилище подарков». Это ваша возможность выиграть гарантированный бонус — скидки на курсы, бесплатное обучение или доступ к воркшопам.
Внутри вас ждет один из подарков:
• промокод на скидку 30%, 40% или 50% по любому курсу Академии Минфин;
• промокод на бесплатный обучающий курс Академии;
• промокод на запись любого воркшопа.
Как принять участие и забрать подарок:
1. Перейдите на страницу акции и заполните форму.
2. Нажмите «Вход в хранилище» и выберите одну из трех коробок.
3. Скопируйте промокод или название бонуса.
4. Напишите Отделу заботы Академии в Telegram — команда поможет активировать его.
Открывайте коробку и узнайте, что подготовила Академия Минфин!
🎁 ВОЙТИ В ХРАНИЩЕ
Открыть хранилище можно только один раз. Акция проходит до 30 ноября включительно, а воспользоваться подарком нужно до 31 декабря 2026 года.
Скидки не совмещаются с другими акционными предложениями и промокодами Академии.
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