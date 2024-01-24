Завтра НБУ озвучит решение по учетной ставке: как к этому подготовились небольшие банки

Очередное заседание Монетарного комитета НБУ состоится уже на этой неделе — о решении по учетной ставки станет известно 25 января. Как перед этим событием свои ставки изменили банки с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн — в нашем свежем обзоре.

53% читателей «Минфина», которые приняли участие в нашем опросе, считают, что регулятор сохранит ставку на нынешнем уровне.

По прогнозам экспертов «Минфина», ставка будет снижена до 14% годовых, доходность депозитных сертификатов НБУ овернайт — до 14% годовых, 3-месячных — до 18% годовых.

В этом случае банки продолжат пересматривать доходность депозитов, причем совершенно необязательно в сторону снижения. Финансисты снижали доходность вкладов перед предыдущим заседанием НБУ по учетной ставке. Однако, рынок ориентируется не только на этот показатель. Так что через некоторое время показатели выравнивались. Примерно то же самое происходит и сейчас.

Динамика депозитных ставок физлиц

Источник: НБУ

По состоянию на 23 января ставки по вкладам на 3 месяца даже смогли немного подрасти.

Динамика украинского индекса по депозитам физлиц

Источник: НБУ

Что изменилось

Небольшие банки в течение последних двух недель с момента нашего последнего обзора наиболее активно резали гривневые ставки на 3 месяца, впрочем, как и в прошлый раз (четыре банка против пяти в этом обзоре). Ставки по этим вкладам среди участников обзора колеблются от 7,2% до 18% годовых. Ранее верхняя граница по ним достигала 18,75% годовых. Из 19 участников обзора, четыре вообще не предлагают частным клиентам размещение гривны на 3 месяца.

Основные изменения по полугодовым вкладам в гривне банки уже провели (ранее три банка снизили по ним ставки и 1 — повысил). В этот раз среди 18 участников обзора, которые такие срочные вклады предлагают, было только одно изменение. В целом, банки предлагают по вкладам на 6 месяцев от 10% до 17% годовых («вилка» предложений с прошлого раза не изменилась).

По вкладам на 9 месяцев в этот раз из 13-ти небольших банков-участников обзора ставки снизили два. Разброс предложений по таким вкладам составляет от 13% до 16,5% годовых (верхняя граница снизилась на 0,25 п.п. с прошлого раза).

Разброс предложений по вкладам на год составляет от 11% до 16,5% годовых (верхняя граница снизилась на 0,25 п.п. с прошлого раза).

Как банки меняли ставки

Юнекс Банк срезал ставки по депозитам в гривне на 3 месяца на 1,5 п.п. — до 16% годовых, по вкладам на 9 месяцев — на 0,5 п.п. — до 15,5% годовых.

Пиреус на 1 п.п. — до 16% годовых — снизил доходность вкладов в гривне на 3 месяца. Банк также снизил ставку по вкладам на полгода и год на 1 п.п. — до 16% и 14% годовых соответственно.

РВС Банк срезал ставки по гривневым вкладам на 3 месяца на 1 п.п. — до 13% годовых. Банк также изменил доходность вкладов в СКВ. Так, в долларе «похудели» вклады на 3 и 12 месяца до 0,5% и 1,95% годовых соответственно. Зато, на 0,05 п.п. — до 1,35% годовых увеличились ставки по вкладам на полгода. По такому же принципу банк менял ставки в евро. После изменений самые лучшие условия у банка по депозитам в евро остаются по вкладам на год — 1,95% годовых.

Радабанк снизил доходность вкладов в гривне на 3 месяца на 0,75 п.п. — до 18% годовых.

Кристалбанк снизил на 0,5 п.п. все ставки по гривневым депозитам, кроме полугодовых. Теперь по вкладам на 3 месяца банк платит 17% годовых, на 9 и 12 месяцев — 16,25% годовых. Банк также снизил все ставки в долларе, больше всего просела доходность по вкладам на год — до 3,15% годовых. В евро банк уменьшил доходность вкладов на 6 месяцев. Банк платит по нему после изменений 1,3% годовых.

Кто держит лучшие позиции по срочным вкладам в гривне

Вклады на 3 месяца

Радабанк и банк Клиринговый Дом — 18% годовых, конкурентные ставки также предлагают Кристалбанк и Асвио банк — 17% годовых. На третьем месте — Банк инвестиций и сбережений, который предлагает по таким срочным вкладам 16,75% годовых.

Вклады на 6 месяцев

Самую высокую доходность среди мелких банков-участников обзора предлагает Кристалбанк — 17% годовых. Радабанк и банк Украинский капитал платят 16,5% годовых. 16% годовых можно заработать в Полтава-банке, Банке инвестиций и сбережений и Пиреусе.

Вклады на 9 месяцев

Больше всего по таким вкладам сейчас платят банк Украинский капитал — 16,5% годовых, Кристалбанк — 16,25% годовых. 16% годовых предлагают Банк инвестиций и сбережений и Полтава-банк.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.01.2024−22.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.01.2024−22.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.01.2024−22.01.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.