Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до уровня 14,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.
Нацбанк снизил учетную ставку до 14,5%
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«Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 15% до 14,5% с 15 марта 2024 года», — отметил Пышный.
По его словам, НБУ и дальше готов динамично адаптировать процентную политику, учитывая изменения в балансе рисков для инфляции и курсовой устойчивости.
«Сохранение контролируемой ситуации на валютном рынке и умеренной инфляции, а также активизация поступлений внешней помощи будут создавать предпосылки для дальнейших шагов по снижению учетной ставки и смягчению валютных ограничений, которые поддержат развитие кредитования и восстановление экономики», — подытожил он.
Напомним
25 января 2024 года Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых.
14 декабря Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15% годовых.
26 октября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых.
14 сентября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых.
27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.
В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.
Что означает изменение ставки
Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.
Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).
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