Нацбанк снизил учетную ставку до 14,5%

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«Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 15% до 14,5% с 15 марта 2024 года», — отметил Пышный.

По его словам, НБУ и дальше готов динамично адаптировать процентную политику, учитывая изменения в балансе рисков для инфляции и курсовой устойчивости.

«Сохранение контролируемой ситуации на валютном рынке и умеренной инфляции, а также активизация поступлений внешней помощи будут создавать предпосылки для дальнейших шагов по снижению учетной ставки и смягчению валютных ограничений, которые поддержат развитие кредитования и восстановление экономики», — подытожил он.

Напомним

25 января 2024 года Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых.

14 декабря Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15% годовых.

26 октября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых.

14 сентября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых.

27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).