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14 марта 2024, 14:05 Читати українською

Нацбанк снизил учетную ставку до 14,5%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до уровня 14,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до уровня 14,5% годовых.

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«Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 15% до 14,5% с 15 марта 2024 года», — отметил Пышный.

По его словам, НБУ и дальше готов динамично адаптировать процентную политику, учитывая изменения в балансе рисков для инфляции и курсовой устойчивости.

«Сохранение контролируемой ситуации на валютном рынке и умеренной инфляции, а также активизация поступлений внешней помощи будут создавать предпосылки для дальнейших шагов по снижению учетной ставки и смягчению валютных ограничений, которые поддержат развитие кредитования и восстановление экономики», — подытожил он.

Напомним

25 января 2024 года Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15% годовых.

14 декабря Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15% годовых.

26 октября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых.

14 сентября Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 20% годовых.

27 июля 2023 года правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 22% годовых с 28 июля.

В июне 2022 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Андрей Татра
Андрей Татра
14 марта 2024, 14:52
#
Этот баран спровоцирует оток гривны с банковской системы во все что угодно с теми текущими рисками какие в стране. Ещё минимум полгода будет конвертация с гривны в различные валюты и вывоз за кордон. Большие риски …большой процент за риск. Какую можно запустить реально Экономику…когда рушат каждый день основные фонды, блок границы и мн. другое👀👀👀🙄🥺😳😳😳🧐😴
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0
neverice
neverice
14 марта 2024, 15:18
#
Так низька облікова ставка якраз і цікава для росту економіки. Коли облікова ставка зависока — гривню вигідніше вкласти в депозити та облігації, а не в реальний сектор економіки. Що власне зараз і відбувається. Але при цьому вона не має бути занизькою, бо провокує інфляційні процеси — надлишок грошей в системі. Тож зниження всього на 0,5% показує що ми маємо практично баланс різних процесів з тенденцією на повільне подальше зниження інфляційних очікувань.
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