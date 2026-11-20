Миланский суд на год передал итальянское подразделение Revolut под судебное управление из-за недостатков финансового мониторинга. По данным итальянской прокуратуры, счетами банка пользовались люди, подозреваемые в связях с организованной преступностью, а объем связанных с ними операций достиг €76,5 млн. В то же время в Швеции финансовая разведка изучала подозрительные переводы на сотни миллионов евро , связанные с возможным отмыванием российских средств. Сама компания не является фигурантом уголовного расследования в Италии. Почему к одному из крупнейших европейских необанков возникли претензии и как он должен устранить выявленные проблемы?

Revolut столкнулся с проблемами финансового мониторинга в Европе: что происходит с банком. ФОТО: Pexels

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Что установил итальянский суд

Решение Миланского суда касается Revolut Bank UAB — банка, зарегистрированного в Литве, через который финансовая группа работает в Италии. Суд назначил двух администраторов, которые в течение года будут контролировать работу местного подразделения и проверять, как он устраняет недостатки.

В 39-страничном решении суд обратил внимание на операции 24 человек, находившихся под следствием или уже осужденных за различные преступления. По данным суда, в 2021—2026 годах из-за счетов Revolut они могли скрыть финансовые потоки на €41,9 млн.

Одним из ключевых аргументов стали данные о сообщениях о подозрительных транзакциях. Другие банки 265 раз информировали соответствующие органы об операциях этих клиентов, в то время как Revolut Bank UAB не предоставил ни одного такого сообщения. Суд пришел к выводу, что недостатки контроля не являлись единичными ошибками, а повторялись в течение длительного времени.

Итальянская прокуратура приводит другую сумму — €76,5 млн. Именно такой объем сделок, связанных с переводом, сокрытием или присвоением средств, фигурирует в ее материалах. Этот показатель не следует путать с €41,9 млн, указанными в судебном решении в отношении 24 человек.

Прокуроры считают, что банк фактически стал финансовым хранилищем для людей, причастных к тяжким преступлениям. По их мнению, слабый контроль за операциями позволял таким клиентам пользоваться услугами Revolut и получать преимущество перед другими финансовыми учреждениями, надлежащим образом отслеживающими подозрительные транзакции.

Как Revolut исправит ситуацию

Судебное администрирование не означает закрытие банка или прекращение его работы. Это превентивная мера, призванная восстановить надлежащий внутренний контроль и не допустить использования счетов в преступных схемах.

Revolut должен выполнить план устранения недостатков из 15 пунктов. В течение пяти дней после решения банк должен назначить ответственное лицо для взаимодействия с судебными администраторами, а через 60 дней — представить план исправления нарушений. Сами администраторы должны подготовить предварительный отчет за 30 дней и полную оценку системы финансового мониторинга за 90 дней.

Их полномочия могут расширить, если банк не будет сотрудничать или в ходе проверок выявят новые серьезные проблемы. Судебное управление относится исключительно к деятельности Revolut в Италии и не предусматривает прекращения обслуживания розничных и корпоративных клиентов.

В компании заявили, что будут полностью сотрудничать с итальянскими властями. Там также подчеркнули, что инвестируют в системы мониторинга транзакций, борьбу с финансовыми преступлениями и команды специалистов по комплаенсу.

Что обнаружили в Швеции

Итальянское дело — не единственная история, в которой упоминается использование сервисов Revolut для подозрительных финансовых операций. Financial Times пишет о расследовании шведской финансовой разведки, которое касалось возможного отмывания российских средств.

Речь шла о финансовых потоках на 2,9 млрд шведских крон — около €259 млн. Revolut был одним из каналов, которые чаще всего использовали для перевода денег из Швеции в другие страны, в частности Литву и Ирландию.

Важно, что эта сумма характеризует общий объем изучаемых подозрительных операций, а не доказанную сумму средств, прошедших именно через Revolut. Так же речь идет о подозрениях в возможном отмывании денег, а не об установленной причастности банка к преступной деятельности.

Financial Times также обращает внимание на ситуацию в Великобритании. По данным издания, за год клиенты Revolut подали в Службу финансового омбудсмена 5076 жалоб, связанных с мошенничеством и финансовыми аферами. Это самый большой показатель среди финансовых учреждений страны третий год подряд. В то же время, само количество жалоб не означает, что все случаи мошенничества были подтверждены.

Какие проблемы Revolut имел в Украине

В Украине вопрос работы Revolut возник еще в начале 2025 года. Тогда компания объявила о запуске услуг для украинцев из-за литовского Revolut Bank UAB.

Однако 27 февраля 2025 г. Национальный банк Украины заявил, что Revolut не имеет украинской банковской лицензии и не получал разрешений на осуществление банковской деятельности в стране. Регулятор подчеркнул, что иностранный банк может работать на украинском рынке из-за открытия филиала или получения соответствующей лицензии.

НБУ также предупредил об отличиях в защите клиентов: на пользователей Revolut в Украине не распространяются украинская система гарантирования вкладов и механизмы защиты потребителей финансовых услуг, предусмотренные национальным законодательством.

В конце декабря 2025 года Revolut сообщил украинским клиентам о прекращении обслуживания резидентов Украины. Им было предложено закрыть счета до 22 февраля 2026 года. В то же время украинцы, проживающие в странах Европейской экономической зоны, могли и дальше пользоваться услугами банка.

Несмотря на это компания не отказалась от планов работать в Украине. В апреле 2026 г. представитель Revolut подтвердил заинтересованность в выходе на украинский рынок, однако конкретных сроков возврата не назвал.

Что известно о Revolut

Компанию основали в 2015 году. Она выросла у одного из крупнейших игроков европейского финансово-технологического рынка. По данным итальянской прокуратуры, у Revolut более 50 млн клиентов в мире, из них более 5 млн — в Италии. По количеству клиентов на итальянском рынке компания занимает пятое место среди банков и является крупнейшим иностранным банком страны.

Проблемы с внутренним контролем возникали у компании и раньше. В частности, получение банковской лицензии в Великобритании затянулось на три года после того, как вопросы финансовой отчетности привлекли внимание регуляторов.

Последствия итальянского дела могут выйти за пределы местного рынка. Руководитель американского подразделения Revolut Четин Дурансой заявил Reuters, что серьезные проблемы в одной стране могут отразиться на деятельности компании в других юрисдикциях. Это особенно важно для ее планов в США, где Revolut работает над получением банковской лицензии.