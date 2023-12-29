Консервативный, агрессивный и крипто: самый лучший портфель «Минфина» в 2023 году

Полгода назад редакция начала новый инвестиционный эксперимент: мы сформировали три инвестиционных портфеля и начали наполнять их акциями и криптовалютами. В начале нового года подводим первые итоги, чтобы выяснить, какая стратегия оказалась самой удачной.

«Минфин» начал свой инвестиционный проект в середине июня этого года. По его правилам, у нас было по $1 тыс. на инвестиции в 3 портфелях. Данные портфели виртуальные, поэтому мы фиксировали стоимость активов в момент приобретения, и теперь можем посчитать доходность, которую они бы обеспечили, если бы мы действительно их купили.

С тех пор, когда редакция начала свой эксперимент, индекс S&P 500 прибавил 9,5%. Таким образом, если бы мы использовали эти деньги, чтобы вложить в ориентирующийся на него ETF — именно такой была бы наша доходность. Если бы мы делали ставку на технологический NASDAQ Composite, то заработали бы за этот период 6,8%.

Вместо этого, в свои портфели мы подбирали активы, у которых, по нашему мнению, было больше перспектив для роста.

Консервативный портфель

В этот портфель «Минфин» добавил акции 8 компаний и фондов. По правилам его формирования, они должны были быть надежными и стабильными, а все инвестиции делались на долгий срок: мы не можем их продавать, по крайней мере, год после покупки.

По итогам года, доходность портфеля составляет достаточно скромные 4,4%, то есть более чем в два раза меньше, чем принес бы индекс S&P 500.

Самыми успешными в этом портфеле оказались акции фонда Technology Select Sector SPDR Fund, около половины которого составляют Apple и Microsoft. С момента покупки этот актив вырос в цене на 15,75%. Рост произошел на фоне общего удорожания техногигантов, которое происходит на фоне безумного интереса инвесторов к искусственному интеллекту, а также ожиданий снижения ключевой ставки ФРС в следующем году.

Почти такой же рост продемонстрировал Amazon — на 15,6%. Акции компании идут вверх благодаря улучшению ситуации в ритейле и увеличению доходов от облачных сервисов, в которых Amazon сохраняет статус мирового лидера. Ожидается, что развитие ИИ позволит еще больше зарабатывать на обоих направлениях, улучшая рекомендации для клиентов в онлайн-магазине, а также совершенствуя обработку больших данных для корпоративных клиентов.

В декабре ритейлер одержал еще одну важную победу: стриминговый сервис Amazon Prime (подписка на который идет в комплекте с тарифом на быструю доставку товаров), оказался популярнее, чем стриминги Disney.

Оправдали себя и инвестиции в производителя вооружения RTX Corporation. Редакция добавила его в портфель уже после стремительного взлета, произошедшего после атаки на Израиль. Ставка на дальнейшее подорожание оправдала себя: акции производителя Patriot прибавили после нашей покупки еще 13,5%. Их цена растет не столько благодаря обилию заказов (это было и раньше), а вследствие ускорения производственных процессов.

Среди компаний, которые разочаровали, — Kellogg Company, которая потеряла 2,4% стоимости после того, как мы добавили ее бумаги в свой портфель. Это падение происходит в условиях ослабления множества других компаний потребительского сектора. К примеру, Coca-Cola потеряла с начала года 8,5% цены, а PepsiCo — 7%.

Высокая инфляция оказывает давление на маржинальность продукции. Помимо этого, черным лебедем для производителей продуктов с большим содержанием сахара стала популярность препаратов для похудения от Novo Nordis, они снижают аппетит и, соответственно, негативно влияют на продажи сладких блюд и напитков.

Худшим в портфеле стал аграрный гигант Archer-Daniels-Midland, который упал на 15,5%. Это произошло в результате существенного удешевления сельхозпродукции. К примеру, цена пшеницы за год снизилась на 20%, а кукурузы — на 29%.

Консервативный портфель

Компания (фонд) Цена в момент покупки, $ Текущая цена акции, $ Изменение цены, % Technology Select Sector SPDR Fund 166,01 192,15 15,75 Amazon.com 132,71 153,42 15,61 RTX Corporation 73,31 83,23 13,53 Occidental Petroleum Corporation 58,8 60,81 3,42 Verizon 37,35 37,49 0,37 iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF 96,6 96,19 -0,42 Kellogg Company 59,22 54,48 -2,43 Archer-Daniels-Midland 84,94 71,8 -15,47

Агрессивный портфель

Лучшую доходность продемонстрировал агрессивный портфель, который ориентируется, в первую очередь, на недооцененные компании, которые могут обеспечить быстрый рост цены акций. Этот портфель подразумевает активное управление, часть активов из него уже была продана после того, как достигла ожидаемой цены.

Зафиксированная прибыль по этому портфелю составляет 14,4%, а вместе с подорожанием активов, которые все еще находятся в портфеле, доходность достигает 20,4%. Таким образом, наш агрессивный портфель более чем в два раза превзошел показатели S&P 500.

Среди уже проданных активов самую высокую доходность продемонстрировал разработчик беспилотных технологий Aurora Innovation. В момент продажи акций компании они прибавили относительно цены покупки 71%. При этом компания и сейчас продолжает расти, и если бы ее акции оставались в портфеле, уже обеспечили бы доходность более 100%. Взлет произошел после того, как Aurora сообщила об открытии первого коммерческого маршрута для беспилотных грузовиков.

Среди компаний, которые все еще находятся в портфеле, подорожали акции Virgin Galactic, которая занимается разработкой, производством и эксплуатацией космических кораблей. В свой портфель редакция добавляла акции этой компании дважды.

Именно они стали первой покупкой для агрессивного портфеля, но незадолго после этого рухнули. Среди причин было заявление основателя космической компании Ричарда Брэнсона, что он не будет больше финансировать ее из собственных денег. Это падение не удалось нам отыграть до сих пор, сейчас оно достигает 37%, однако, именно «на дне» редакция добавила в портфель еще этих акций, которые в условиях постепенного восстановления уже подорожали на 57,5%.

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Успешными оказались и акции фонда Global X Blockchain ETF, он ориентируется на компании, связанные с блокчейн-технологиями. На фоне роста криптовалют этот фонд подорожал на 50%, после чего мы зафиксировали прибыль.

Кроме части акций Virgin Galactic, в минусе из активов агрессивного портфеля находится только мобильный оператор Vodafone Group, который с момента покупки подешевел на 8,1%. Это естественный риск для телекоммуникационной отрасли, которой трудно расширять круг клиентов.

Агрессивный портфель

Компания (фонд) Цена в момент покупки, $ Текущая цена акции, $ Изменение цены, % Aurora Innovation* 2,2 3,78 71,82 Virgin Galactic Holdings 1,65 2,6 57,58 Global X Blockchain* 27 40,6 50,37 UiPath* 16,1 22,61 40,43 Canadian Solar* 18,14 25,4 40,02 Global X Blockchain* 31,9 40,6 27,27 Rocket Lab USA 4,46 6,5 21,97 New Gold 1,27 1,52 19,69 Aurora Innovation* 3,2 3,78 18,13 Mobileye Global 36,6 42,95 17,35 Sunrun Inc 16,5 19,26 16,73 VirTra 7,82 8,86 13,3 Vodafone Group 9,5 8,73 -8,11 Virgin Galactic Holdings 4,14 2,6 -37,2

*Актив продан

Криптовалютный портфель

2023 оказался чрезвычайно успешным для биткоина, который с начала года подорожал на 155% и стал одним из самых доходных активов. Такой взлет потянул вверх и весь крипторынок. Конечно, в плюсе и криптовалютный портфель «Минфина».

Его мы разделили на две части: фундаментальную ($400) и быстрорастущую ($600). Хотя весь крипторынок считается достаточно рискованным, в первую часть портфеля мы отнесли более известные и стабильные монеты, вроде биткоина и эфириума, а во вторую — необычные для широких масс, но с хорошим потенциалом роста.

Фундаментальный портфель, с учетом проданных активов и тех, которые редакция все еще держит, обеспечил доходность в 25,6%, отставая от биткоина, который с момента его покупки прибавил почти 40%. Самую высокую доходность обеспечила Polkadot (DOT) — более 67%. Еще больше можно было бы заработать на Solana (SOL). Однако, мы поспешили ее продать, когда она подорожала на 35%. Если бы продолжали ее держать, доходность была бы уже 448%.

Фундаментальный криптовалютный портфель

Монета Цена в момент покупки, $ Текущая цена или цена в момент продажи, $ Доходность, % Polkadot (DOT) 5,43 9,104 67,66 Bitcoin (BTC) 30633,91 42801 39,72 Solana (SOL)* 20,9 24,11 35,36 BNB 248,75 301 21,01 Cardano (ADA)* 0,265 0,2613 18,6 Ethereum (ETH) 1966,43 2250 14,42 Tron (TRX)* 0,07759 0,0879 13,29

*Актив продан

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В быстрорастущем портфеле редакция продала три криптовалюты, когда с момента покупки они подорожали более чем на 40%. Из оставшихся в нем монет самая высокая доходность у Graph (GRT) — почти 49%, а самая низкая у SelfKey (KEY) — чуть меньше 1%. В то же время, ни один из активов в криптопортфеле не ушел в минус. В целом, этот портфель принес доходность 30,2%.

Быстрорастущий криптовалютный портфель

Монета Цена в момент покупки, $ Текущая цена или цена в момент продажи, $ Доходность, % The Graph (GRT) 0,1352 0,2013 48,89 Measurable Data Token (MDT)* 0,0401 0,494 43,19 The Sandbox (SAND) 0,4455 0,6306 41,55 Stacks (STX)* 0,7271 1,018 40,01 Internet Computer (ICP)* 4,5 6,3 40 AUDIO 0,1923 0,2607 35,57 Basic Attention Token (BAT) 0,2045 0,2684 31,25 FLOW 0,7464 0,961 28,75 SUI 0,704 0,8606 22,24 Filecoin (FIL) 4,73 5,734 21,23 Chiliz (CHZ) 0,0797 0,09034 13,35 SelfKey (KEY) 0,006105 0,006162 0,93

*Актив продан

Мы продолжим инвестировать в следующем году, и обязательно будем рассказывать о полученных результатах.