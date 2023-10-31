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31 октября 2023, 14:10 Читати українською

Производителя Patriot завалили заказами: почему падают акции компании

Расходы на оружие во всем мире стремительно растут, но акции крупнейших его производителей стремительно падают. «Минфин» разбирался, почему это происходит, способны ли оборонные компании справиться с вызовами, и стоит ли добавить их акции в свой инвестиционный портфель.

Расходы на оружие во всем мире стремительно растут, но акции крупнейших его производителей стремительно падают.

Мир убыстряет вооружение

«Столкновение Израиля и ХАМАС грозит разжечь другие кровопролитные войны и повышает риски новой мировой войны, включая противостояние США и Китая», - об этом недавно заявил один из самых успешных инвесторов, миллиардер Рэй Далио.

«На мой взгляд, у этой войны существует высокий риск привести к нескольким другим конфликтам разного типа во многих местах, и она, вероятно, будет иметь плохие последствия, которые будут распространяться не только на Израиль и Газу», — сказал он. По его мнению, вероятность перехода к масштабной мировой войне, которая будет включать крупные государства, выросла с 35% до 50% за последние два года.

Большинство экспертов не согласны с таким прогнозом, но факт остается фактом: мировые расходы на оборону стремительно растут. Началась эта тенденция после полномасштабного российского вторжения в Украину, а нападение на Израиль только усилило ее.

В прошлом году, по оценкам Стокгольмского института исследований международного мира, глобальные военные расходы обновили исторический максимум, достигнув $2,24 трлн. Быстрее всего они выросли в Европе — плюс 13%. Страны западной и центральной части континента потратили на сектор обороны $345 млрд. Даже с учетом инфляции это больше, чем в 1989 году, когда все еще продолжалась «холодная» война. Среди тех, кто стремительно начал увеличивать военные расходы, — Швеция и Финляндия, которые готовятся вступить в НАТО, — на 36% и 12% соответственно.

Увеличение западными странами расходов на безопасность еще не означает, что статья доходов достигла пика. Согласно договоренностям, страны НАТО обязались установить годовые расходы на оборону на уровне 2% ВВП. Однако, только 11 государств из 31 достигли этой планки. В частности, Германия тратит на военные нужды только 1,57%, Канада — 1,38% ВВП.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, расходы в 2% — это не целевой показатель, а только минимум. «Два процента были выбраны не случайно. Все союзники договорились о некоторых возможностях, которые они считают абсолютно необходимыми», — отметил он. Иными словами, желательно, чтобы члены альянса не только подтянулись к указанному показателю, но и превзошли его.

Ключевое государство ЕС, Германия, в следующем году хоть и не достигнет цели, но все же запланировало увеличить оборонные расходы на 1,7 млрд евро.

Страны за пределами НАТО тоже стремительно увеличивают расходы на оборону. Так, в прошлом году Япония повысила их на 5,9%, Индия — на 6%, а Саудовская Аравия — сразу на 16%.

Мировым лидером по этой статье расходов остаются США. В следующем году их оборонный бюджет составит $886 млрд — с учетом инфляции, это самые большие расходы в мирное время за всю историю. Смета предусматривает самые большие в истории запросы на закупку оружия, расходы на исследования и разработки, и космическую деятельность.

«Постоянный рост глобальных военных расходов в последние годы является признаком того, что мы живем во все более опасном мире. Государства укрепляют военную силу в ответ на ухудшающееся состояние безопасности, которое, как они предполагают, не улучшится в ближайшее время», — отмечает старший научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Нан Тиан.

Реакция рынка на войну в Израиле

Война на Ближнем Востоке, которая рискует распространиться на несколько соседних государств, стала еще одним толчком для роста рынка оружия. Акции практически всех оборонных компаний стремительно пошли вверх.

К примеру, акции Lockheed Martin, который производит самолеты F-35 и F-16, взлетели всего за несколько дней на 8,6%. Raytheon, который занимается радиолокационными и ракетными системами, прибавили 4,7%. Еще один изготовитель авиационных и радиолокационных систем, Northrop Grumman, подорожал на 8,1%. В целом, динамику акций американских оборонных компаний можно увидеть на графиках.

В других регионах мира акции оружейников тоже росли, хотя и не так стремительно. Британская BAE Systems подорожала на 2,5%, французские Dassault Aviation и Thales выросли на 3%, а немецкий Rheinmetall — на 2%.

В Южной Корее акции компании Hanhwa Aerospace, которая производит артиллерию и системы противовоздушной обороны, подорожали на 2%. Korea Aerospace Industries, специализирующаяся на авиационных системах, — на 4%. В Японии же акции Mitsubishi Heavy Industries, которая занимается кораблями и ракетными системами, выросли на 6%.

Несмотря на подорожание акций в октябре, в целом, этот год оказался не слишком положительным для компаний сектора. Например, Lockheed Martin торгуется на 8% дешевле, чем в начале года, а Northrop Grumman — почти на 10%.

Причина в том, что, имея достаточно заказов, оборонные компании не способны их выполнить. Причина — нехватка кадров, а также нарушение цепочек поставок. Как следствие, снижается маржинальность работы.

«Наша проблема — не спрос, а способности производства. Проблемы цепи поставок, о которых мы все знаем, в других отраслях, безусловно, влияют и на оборонный сектор», — объясняет исполнительный директор GE Ларри Калп.

При этих обстоятельствах компании сектора могут быть интересны долгосрочным консервативным портфелям, ведь проблемы производства временные, а заказов у компаний уже на годы вперед, а в условиях роста правительственных расходов, их выполнение будет продолжаться еще длительное время.

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Формируя свой консервативный инвестиционный портфель, «Минфин» тоже решил присмотреться к сектору, который помогает Украине остановить российскую агрессию.

Кого выбрал «Минфин»

Редакция обратила внимание на одного из крупнейших американских производителей оружия — RTX Corporation (более известная по предыдущему названию Raytheon Technologies).

Эта компания производит и гражданскую продукцию. В частности, GPS-навигаторы, продукцию для аэрокосмического сектора, и даже стиральные машины. Однако, ключевое для нее — оборонительное направление. Среди ее продукции самый известный ЗРК Patriot, хорошо зарекомендовавший себя в Украине. В частности, сбивал российские баллистические ракеты типа «Кинжал». Ранее эти типы вооружений между собой не сталкивались, и было неизвестно, какой из них более эффективный.

Также RTX производит переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, крылатые ракеты Tomahawk и большое количество других ракет и радаров. Кроме того, Raytheon занимается разработкой системы израильской противовоздушной обороны «Железный купол». США уже тоже заказали компании подобные системы и более 1 800 ракет к ним.

Компания прибыльная. За прошлый год ее доход превысил $67 млрд, а прибыль — $5,2 млрд. В этом году RTX наращивает обороты. По итогам второго квартала продажи выросли на 12%, а вот прибыль — лишь на 2%.

Более низкие темпы роста прибыли, по сравнению с доходами, говорят о той же проблеме, с которой сталкиваются все ключевые оборонные компании США, — неспособность эффективно выполнять заказы. Потому неудивительно, что с начала года ее акции потеряли 25%.

В то же время, в компании уверяют, что цепочки поставок улучшаются. Одним из показателей, который использует RTX для мониторинга ситуации, является уровень заполняемости комплектации: когда все необходимые комплектующие для изделия все необходимое время находятся в цехе — это означает 100% этого показателя.

В июле прошлого года этот показатель составлял всего 50%, что приводило к вынужденным простоям. В июле этого года — уже 70%, а к концу года компания ожидает обеспечить 80% заполняемости комплектации. В дальнейшем план предполагает увеличение до 90−95%. Если реализовать это обязательство удастся, то вверх пойдут как прибыль, так и маржинальность работы компании.

Помимо традиционного вооружения, RTX выходит и на новый для себя рынок кибербезопасности. В этом году RTX запатентовала новую систему борьбы с хакерскими атаками, которая на основе искусственного интеллекта корректирует защиту, в зависимости от типа угроз. Предполагается, что эта система поможет самой корпорации хранить свои секреты и будет приносить дополнительную прибыль, благодаря использованию другими американскими организациями.

RTX продолжает вести разработки новых технологий в разных отраслях. Ежегодные расходы на это направление составляют около $2,7 млрд. Денежные средства направляются как на исследования в аэрокосмической отрасли, так и непосредственно — в оборонной сфере.

Компания выплачивает щедрые дивиденды — 3,18% годовых, что примерно в два раза больше, чем в среднем у представителей индекса S&P 500.

«Минфин» решил добавить 1 акцию RTX по цене $73,31. Наши ожидания заключаются в том, что у компании на ближайшее время достаточное количество заказов, а улучшение эффективности труда должно обеспечить более высокую прибыль.

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Аналитики, в целом, тоже положительно оценивают перспективы компании. В октябре свой прогноз по ней обновили эксперты UBS, которые прогнозируют рост за год на 7,5%, а RBC Capital и Morgan Stanley в сентябре ожидали роста на 10% и 11,5% соответственно.

Финансовые результаты

После решения о покупке стоимость акций RTX прибавила в цене 6,19%, причиной этого стало длительное падение с начала года и возобновление на фоне усугубления международных конфликтов.

В то же время, в целом, портфель, как и весь рынок, находится в минусе, наши активы подешевели на 5,4%. Самые же большие потери с момента приобретения нам принесли акции аграрного гиганта Archer Daniels Midland, упавшие в цене на 16% из-за снижения цен на продовольствие в этом году.

В то же время, несмотря даже спад на рынке, акции Occidental Petroleum находятся в плюсе почти на 5% благодаря удорожанию энергоносителей.

Консервативный портфель «Минфина»

Компания (фонд) Цена в момент приобретения Количество приобретенных акций Текущая цена акции Изменение цены, % Ожидаемые дивиденды, %
RTX Corporation 73,31 1 78,57 7,18 3,18
Occidental Petroleum Corporation 58,8 2 61,7 4,93 1,16
Technology Select Sector SPDR Fund 166,01 1 161,89 -2,48 0,78
iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF 96,6 1 89,66 -7,18 3,9
Kellogg Company 59,22 4 49,92 -11,36 4
Archer-Daniels-Midland 84,94 1 71,03 -16,38 2,23
Автор:
Алексей Писарев
Журналист Алексей Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Источник: Минфин
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