Четвертая компания в агрессивном портфеле «Минфина»: инвестируем в беспилотные авто

Уже третий месяц «Минфин» формирует новый портфель из быстрорастущих акций с целью получения максимальной прибыли (так называемый, агрессивный портфель). За это время в него добавлены три бумаги, одна из которых с момента приобретения уже выростала более чем на 40%. На этот раз мы обратили внимание на компании из сектора программного обеспечения и вот почему.

Сектор инвестиций

Сектор Software в целом не слишком интересен для инвестиций. Согласно исследованию Statista, в 2023 году доход на рынке программного обеспечения достигнет $659 млрд. Корпоративное программное обеспечение будет доминировать с прогнозируемым объемом в $271,8 млрд. Ожидается, что доход продемонстрирует годовой темп роста (CAGR 2023−2028) в 5,42%, что приведет к увеличению объема рынка до $858,1 млрд в 2028 году. В глобальном сравнении, самый большой доход будет получен в Соединенных Штатах.

Динамика рынка программного обеспечения в 2023—2028 годах

Источник: Statista Market Insights

Рынок программного обеспечения не отвечает требованиям нашего агрессивного портфеля (об условиях формирования агрессивного портфеля «Минфина» можно прочитать здесь) в плане ожидаемой доходности, которая должна опережать индексы широкого рынка. Но мы решили выделить направление программного обеспечения, ориентированное на искусственный интеллект. Перспективы здесь значительно лучше.

Несмотря на войну в Украине, инфляцию, сокращение бюджетов ІТ-компаний и увольнения, объявленные даже крупнейшими технологическими компаниями, по оценкам IDC, в период 2022—2026 годов рынок искусственного интеллекта (в т. ч. программное обеспечение, оборудование и услуги) продемонстрирует среднегодовой темп рост (CAGR) на уровне 25,5% и достигнет $191 млрд в 2026 году.

IDC ожидает, что рост обеспечит именно сегмент Software, ориентированный на искусственный интеллект (CAGR 32,4%). А вот рост сектора услуг искусственного интеллекта будет более скромным (CAGR 27,2%). Секторы программного обеспечения, не ориентированного на искусственный интеллект, и аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта будут расти медленнее (CAGR 16,7% и 15,2% соответственно).

Сложность поиска акции

Выбрав это направление инвестирования, мы столкнулись с неожиданными проблемами. Подавляющее большинство компаний, занимающихся разработкой подобного программного обеспечения, являются частными (Abnormal Security, AlphaSense, Bayesian Health, Character.AI, Descript, Harvey и др.), то есть для рядового инвестора они не доступны. По факту, все эти компании — это стартапы, которые находятся на начальных стадиях развития. С другой стороны, есть «голубые фишки», которые инвестируют в ИИ и всесторонне его применяют:

Nvidia (NVDA),

International Business Machine (IBM),

Amazon (AMZN),

Microsoft Corporation (MSFT),

Alphabet (GOOG),

Meta Platforms (META).

Впрочем, все эти компании недоступны нам для инвестирования по двум причинам:

Стоимость их акций слишком высокая по отношению к бюджету, который мы выделили для инвестирования (не более $50 на одну компанию); Эти компании показали значительный рост с начала года, что существенно повышает риски инвестирования в них сейчас.

Пришлось изрядно поработать, чтобы найти действительно стоящие ценные бумаги.

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В какую компанию искусственного интеллекта инвестировали

Проведя тщательные поисковые работы, мы нашли 10 потенциально интересных для инвестирования компаний, деятельность которых предполагала использование ИИ:

AEye, Inc (NASDAQ:LIDR) — ведущий поставщик интеллектуальных адаптивных LiDAR (световых радаров) нового поколения, передовых систем помощи водителю (ADAS) и приложений роботизированного зрения. Продукты AEye, Inc на основе ИИ применяются для повышения автомобильной безопасности, логистики грузоперевозок, разумного управления инфраструктурой и железнодорожными системами.

Innodata Inc (NASDAQ:INOD) предлагает бизнес-процессы, технологии и консалтинговые услуги с акцентом на управление цифровой информацией. Предоставляет продукты и решения для создания, управления и распространения цифровой информации.

Mobileye Global Inc (NASDAQ:MBLY) сосредоточена на разработках автономного вождения и передовых системах помощи водителю. Их технологии включают систему EyeQ на чипе, Road Experience Management (REM) для картографирования, Responsibility-Sensitive Safety Model (RSS) и Mobileye Drive для систем автономного управления 4 уровня.

Upstart Holdings Inc (NASDAQ: UPST) — платформа кредитования искусственного интеллекта, которая сотрудничает с финансовыми учреждениями по потребительским кредитам. Для прогнозирования кредитоспособности он использует нетрадиционные переменные, такие как образование и занятость.

Aurora Innovation Inc (NASDAQ:AUR) — компания по производству беспилотных автомобилей. Она разработала драйвер Aurora, который является системой ИИ для автономных автомобилей.

SentinelOne, Inc (NYSE:S) — компания по кибербезопасности. Она использует машинное обучение для мониторинга персональных компьютеров, устройств Интернет вещей и облачных рабочих нагрузок с помощью своего запатентованного поведенческого искусственного интеллекта для безопасности конечных точек.

Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) специализируется на аналитике больших данных, и предлагает такие продукты на базе искусственного интеллекта, как Palantir Gotham — для борьбы с терроризмом, Palantir Apollo — для развертывания, и Palantir Foundry — для корпоративных клиентов.

Dynatrace, Inc (NYSE:DT) предлагает интеллектуальную платформу программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, в частности, Davis — для всестороннего мониторинга приложений, управления микросервисами, упрощения в облаке и автоматизированного решения проблем, способствуя цифровой трансформации и адаптации облака.

UiPath, Inc (NYSE:PATH) интегрирует искусственный интеллект в более чем 70 специализированных моделей и облегчает анализ задач, обработку документов и использование данных в рабочих процессах предприятия.

C3.Ai, Inc (NYSE:AI) предлагает приложения искусственного интеллекта, которые удовлетворяют важнейшие бизнес-потребности в различных секторах — таких как производство, финансы, электронное управление и энергетика, повышая эффективность операций и принятия решений.

Безусловно, все компании интересные, и мы даже рассматривали вариант создания условного индекса искусственного интеллекта, инвестировав в каждую компанию из списка. Однако, проведя более детальные исследования, эта идея была отвергнута по причине слишком высоких рисков инвестирования в некоторые компании.

В конечном варианте, остановились на двух компаниях — Aurora Innovation Inc и Mobileye Global Inc, которые и рассмотрим более подробно.

Aurora Innovation Inc

Компания была основана в 2017 году со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

Aurora Innovation Inc производит беспилотные транспортные средства и сосредоточена на разработке Aurora Driver — платформы, которая объединяет набор аппаратного обеспечения, программного обеспечения и служб передачи данных для автономного управления, чтобы адаптировать и взаимодействовать с легковыми и небольшими коммерческими автомобилями, а также грузовиками.

Aurora сотрудничает с лидерами отрасли транспортной экосистемы, включая Continental, Covenant, FedEx, PACCAR, Ryder, Schneider, Toyota, Uber, Uber Freight, US Xpress, Volvo Trucks и Werner.

Ключевые финансовые показатели за первое полугодие 2023 года:

Чистый убыток: $414 млн (снизился на 66%, по сравнению с первым полугодием 2022 года).

Ущерб $0,35 на акцию (улучшено с $1,09 за первое полугодие 2022 года).

Ожидается, что в течение следующих 3 лет доход будет расти в среднем на 71% в год, по сравнению с прогнозом роста индустрии программного обеспечения в США 12%.

Прогнозы по Aurora Innovation от финансово-аналитических платформ

Опрошенные аналитики Tipranks указывают на ценовой диапазон акций AUR от $3 до $7. То есть ценная бумага сейчас торгуется у нижней прогнозируемой границы.

Прогноз стоимости акций Aurora Innovation

Источник: tipranks.com

Finviz указывает на целевую стоимость в $5,15, что на 61% выше текущей цены. Zacks дает аналогичные Tipranks прогнозы ($3-$7).

Добавим, что технически возможна коррекция акций AUR до ценовой отметки в $2 после роста с начала года на 176%. Если такое случится, мы усредним позицию, и уже выставили лимитные ордера на покупку по цене $2,2.

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Mobileye Global Inc

Компания основана в 1999 году со штаб-квартирой в Иерусалиме, Израиль. Mobileye Global Inc работает, как дочерняя компания Intel Overseas Funding Corporation.

Mobileye Global Inc занимается разработкой и внедрением передовых систем помощи водителю (ADAS), а также технологиями и решениями для автономного вождения по всему миру.

Компания предлагает Driver Assist, который состоит из ADAS и решений для автономного транспортного средства, которые охватывают такие функции безопасности, как обнаружение участников дорожного движения в режиме реального времени, геометрия, семантика и разметка для предоставления уведомлений о безопасности и экстренного вмешательства.

Cloud-Enhanced Driver Assist — решение для водителей с интерпретацией дорожной ситуации в режиме реального времени.

Mobileye SuperVision Lite — решение для навигации и помощи водителю. Эта система предоставляет оперативное навигационное решение с поддержкой вождения на разных типах дорог, которое включает облачные усовершенствования, такие как управление впечатлениями от дороги.

MBLY также предоставляет Mobileye Chauffeur — решение для генерации, и Mobileye Drive — автономная система, состоящая из радарной и лидарной подсистем.

Отчет за второй квартал

MBLY зарегистрировала скорректированную прибыль на акцию во втором квартале 2023 года на уровне 17 центов, превысив оценку Zacks Consensus в 13 центов.

Общий доход составил $454 млн, что на 1% меньше, чем в прошлом году. Уменьшение запасов блоков SuperVision у главного заказчика стало встречным ветром для Mobileye в этом квартале.

Скорректированная операционная прибыль сейчас оценивается в диапазоне от $600 до $631 млн, по сравнению с предыдущими прогнозами в $548−577 млн.

Прогноз Mobileye

Опрошенные аналитики Tipranks дают очень оптимистичные прогнозы относительно стоимости MBLY. Согласно их оценкам, компания сейчас торгуется у нижней границы прогнозируемого диапазона $34−72. Сейчас акция торгуется на 33% дешевле средней отметки ($48,75).

Прогноз стоимости акций Mobileye Global Inc

Источник: tipranks.com

Finviz и Zacks также указывают целевую стоимость в области $48 за акцию.

Технически есть предпосылки для роста стоимости MBLY, на недельном графике сформировалось бычье поглощение. Для более уверенного роста необходимо, чтобы покупатели повысили стоимость свыше $37 за акцию, где размещается важный ценовой уровень.

Изменение стоимости акций Mobileye Global Inc. Недельный график

Что купили и как изменился портфель

Мы купили 10 акций компании Aurora Innovation Inc по цене $3,45 (11.09.2023) и потратили $34,5. Параллельно разместили лимитный ордер на покупку еще 10 акций AUR по цене $2,2, если произойдет коррекция (в сумме $22), чтобы усреднить покупку и получить лучшую цену.

Mobileye Global Inc (MBLY) мы купили одну акцию по цене $36,6 (11.09.2023). Дополнительных покупок по этому активу не предусматривали.

Согласно стратегии, описанной на предыдущем этапе формирования портфеля, докупили еще одну акцию BKCH, Global X Blockchain ETF, по цене $27, где нами был размещен лимитный ордер на покупку.

В целом, сейчас в нашем агрессивном портфеле 5 акций (см. таблицу ниже), текущие покупки с результатом около нуля, все предыдущие — показывают падение. Самое большое снижение показали акции SPCE, Virgin Galactic Holdings, Inc, потеряв почти 45%. RUN оказался самым стойким, упав на 15%.

В итоге, портфель просел на 14,9%, а в денежном эквиваленте нереализованные потери составляют $32,9.

Текущее состояние агрессивного портфеля акций «Минфина»

По всем акциям выставлены лимит-ордера на продажу при достижении прибыли в размере 40%: