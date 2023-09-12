Уже третий месяц «Минфин» формирует новый портфель из быстрорастущих акций с целью получения максимальной прибыли (так называемый, агрессивный портфель). За это время в него добавлены три бумаги, одна из которых с момента приобретения уже выростала более чем на 40%. На этот раз мы обратили внимание на компании из сектора программного обеспечения и вот почему.
Четвертая компания в агрессивном портфеле «Минфина»: инвестируем в беспилотные авто
Сектор инвестиций
Сектор Software в целом не слишком интересен для инвестиций. Согласно исследованию Statista, в 2023 году доход на рынке программного обеспечения достигнет $659 млрд. Корпоративное программное обеспечение будет доминировать с прогнозируемым объемом в $271,8 млрд. Ожидается, что доход продемонстрирует годовой темп роста (CAGR 2023−2028) в 5,42%, что приведет к увеличению объема рынка до $858,1 млрд в 2028 году. В глобальном сравнении, самый большой доход будет получен в Соединенных Штатах.
Динамика рынка программного обеспечения в 2023—2028 годах
Источник: Statista Market Insights
Рынок программного обеспечения не отвечает требованиям нашего агрессивного портфеля (об условиях формирования агрессивного портфеля «Минфина» можно прочитать здесь) в плане ожидаемой доходности, которая должна опережать индексы широкого рынка. Но мы решили выделить направление программного обеспечения, ориентированное на искусственный интеллект. Перспективы здесь значительно лучше.
Несмотря на войну в Украине, инфляцию, сокращение бюджетов ІТ-компаний и увольнения, объявленные даже крупнейшими технологическими компаниями, по оценкам IDC, в период 2022—2026 годов рынок искусственного интеллекта (в т. ч. программное обеспечение, оборудование и услуги) продемонстрирует среднегодовой темп рост (CAGR) на уровне 25,5% и достигнет $191 млрд в 2026 году.
IDC ожидает, что рост обеспечит именно сегмент Software, ориентированный на искусственный интеллект (CAGR 32,4%). А вот рост сектора услуг искусственного интеллекта будет более скромным (CAGR 27,2%). Секторы программного обеспечения, не ориентированного на искусственный интеллект, и аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта будут расти медленнее (CAGR 16,7% и 15,2% соответственно).
Сложность поиска акции
Выбрав это направление инвестирования, мы столкнулись с неожиданными проблемами. Подавляющее большинство компаний, занимающихся разработкой подобного программного обеспечения, являются частными (Abnormal Security, AlphaSense, Bayesian Health, Character.AI, Descript, Harvey и др.), то есть для рядового инвестора они не доступны. По факту, все эти компании — это стартапы, которые находятся на начальных стадиях развития. С другой стороны, есть «голубые фишки», которые инвестируют в ИИ и всесторонне его применяют:
- Nvidia (NVDA),
- International Business Machine (IBM),
- Amazon (AMZN),
- Microsoft Corporation (MSFT),
- Alphabet (GOOG),
- Meta Platforms (META).
Впрочем, все эти компании недоступны нам для инвестирования по двум причинам:
- Стоимость их акций слишком высокая по отношению к бюджету, который мы выделили для инвестирования (не более $50 на одну компанию);
- Эти компании показали значительный рост с начала года, что существенно повышает риски инвестирования в них сейчас.
Пришлось изрядно поработать, чтобы найти действительно стоящие ценные бумаги.
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В какую компанию искусственного интеллекта инвестировали
Проведя тщательные поисковые работы, мы нашли 10 потенциально интересных для инвестирования компаний, деятельность которых предполагала использование ИИ:
AEye, Inc (NASDAQ:LIDR) — ведущий поставщик интеллектуальных адаптивных LiDAR (световых радаров) нового поколения, передовых систем помощи водителю (ADAS) и приложений роботизированного зрения. Продукты AEye, Inc на основе ИИ применяются для повышения автомобильной безопасности, логистики грузоперевозок, разумного управления инфраструктурой и железнодорожными системами.
Innodata Inc (NASDAQ:INOD) предлагает бизнес-процессы, технологии и консалтинговые услуги с акцентом на управление цифровой информацией. Предоставляет продукты и решения для создания, управления и распространения цифровой информации.
Mobileye Global Inc (NASDAQ:MBLY) сосредоточена на разработках автономного вождения и передовых системах помощи водителю. Их технологии включают систему EyeQ на чипе, Road Experience Management (REM) для картографирования, Responsibility-Sensitive Safety Model (RSS) и Mobileye Drive для систем автономного управления 4 уровня.
Upstart Holdings Inc (NASDAQ: UPST) — платформа кредитования искусственного интеллекта, которая сотрудничает с финансовыми учреждениями по потребительским кредитам. Для прогнозирования кредитоспособности он использует нетрадиционные переменные, такие как образование и занятость.
Aurora Innovation Inc (NASDAQ:AUR) — компания по производству беспилотных автомобилей. Она разработала драйвер Aurora, который является системой ИИ для автономных автомобилей.
SentinelOne, Inc (NYSE:S) — компания по кибербезопасности. Она использует машинное обучение для мониторинга персональных компьютеров, устройств Интернет вещей и облачных рабочих нагрузок с помощью своего запатентованного поведенческого искусственного интеллекта для безопасности конечных точек.
Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) специализируется на аналитике больших данных, и предлагает такие продукты на базе искусственного интеллекта, как Palantir Gotham — для борьбы с терроризмом, Palantir Apollo — для развертывания, и Palantir Foundry — для корпоративных клиентов.
Dynatrace, Inc (NYSE:DT) предлагает интеллектуальную платформу программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, в частности, Davis — для всестороннего мониторинга приложений, управления микросервисами, упрощения в облаке и автоматизированного решения проблем, способствуя цифровой трансформации и адаптации облака.
UiPath, Inc (NYSE:PATH) интегрирует искусственный интеллект в более чем 70 специализированных моделей и облегчает анализ задач, обработку документов и использование данных в рабочих процессах предприятия.
C3.Ai, Inc (NYSE:AI) предлагает приложения искусственного интеллекта, которые удовлетворяют важнейшие бизнес-потребности в различных секторах — таких как производство, финансы, электронное управление и энергетика, повышая эффективность операций и принятия решений.
Безусловно, все компании интересные, и мы даже рассматривали вариант создания условного индекса искусственного интеллекта, инвестировав в каждую компанию из списка. Однако, проведя более детальные исследования, эта идея была отвергнута по причине слишком высоких рисков инвестирования в некоторые компании.
В конечном варианте, остановились на двух компаниях — Aurora Innovation Inc и Mobileye Global Inc, которые и рассмотрим более подробно.
Aurora Innovation Inc
Компания была основана в 2017 году со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания.
Aurora Innovation Inc производит беспилотные транспортные средства и сосредоточена на разработке Aurora Driver — платформы, которая объединяет набор аппаратного обеспечения, программного обеспечения и служб передачи данных для автономного управления, чтобы адаптировать и взаимодействовать с легковыми и небольшими коммерческими автомобилями, а также грузовиками.
Aurora сотрудничает с лидерами отрасли транспортной экосистемы, включая Continental, Covenant, FedEx, PACCAR, Ryder, Schneider, Toyota, Uber, Uber Freight, US Xpress, Volvo Trucks и Werner.
Ключевые финансовые показатели за первое полугодие 2023 года:
- Чистый убыток: $414 млн (снизился на 66%, по сравнению с первым полугодием 2022 года).
- Ущерб $0,35 на акцию (улучшено с $1,09 за первое полугодие 2022 года).
Ожидается, что в течение следующих 3 лет доход будет расти в среднем на 71% в год, по сравнению с прогнозом роста индустрии программного обеспечения в США 12%.
Прогнозы по Aurora Innovation от финансово-аналитических платформ
Опрошенные аналитики Tipranks указывают на ценовой диапазон акций AUR от $3 до $7. То есть ценная бумага сейчас торгуется у нижней прогнозируемой границы.
Прогноз стоимости акций Aurora Innovation
Источник: tipranks.com
Finviz указывает на целевую стоимость в $5,15, что на 61% выше текущей цены. Zacks дает аналогичные Tipranks прогнозы ($3-$7).
Добавим, что технически возможна коррекция акций AUR до ценовой отметки в $2 после роста с начала года на 176%. Если такое случится, мы усредним позицию, и уже выставили лимитные ордера на покупку по цене $2,2.
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Mobileye Global Inc
Компания основана в 1999 году со штаб-квартирой в Иерусалиме, Израиль. Mobileye Global Inc работает, как дочерняя компания Intel Overseas Funding Corporation.
Mobileye Global Inc занимается разработкой и внедрением передовых систем помощи водителю (ADAS), а также технологиями и решениями для автономного вождения по всему миру.
Компания предлагает Driver Assist, который состоит из ADAS и решений для автономного транспортного средства, которые охватывают такие функции безопасности, как обнаружение участников дорожного движения в режиме реального времени, геометрия, семантика и разметка для предоставления уведомлений о безопасности и экстренного вмешательства.
Cloud-Enhanced Driver Assist — решение для водителей с интерпретацией дорожной ситуации в режиме реального времени.
Mobileye SuperVision Lite — решение для навигации и помощи водителю. Эта система предоставляет оперативное навигационное решение с поддержкой вождения на разных типах дорог, которое включает облачные усовершенствования, такие как управление впечатлениями от дороги.
MBLY также предоставляет Mobileye Chauffeur — решение для генерации, и Mobileye Drive — автономная система, состоящая из радарной и лидарной подсистем.
Отчет за второй квартал
MBLY зарегистрировала скорректированную прибыль на акцию во втором квартале 2023 года на уровне 17 центов, превысив оценку Zacks Consensus в 13 центов.
Общий доход составил $454 млн, что на 1% меньше, чем в прошлом году. Уменьшение запасов блоков SuperVision у главного заказчика стало встречным ветром для Mobileye в этом квартале.
Скорректированная операционная прибыль сейчас оценивается в диапазоне от $600 до $631 млн, по сравнению с предыдущими прогнозами в $548−577 млн.
Прогноз Mobileye
Опрошенные аналитики Tipranks дают очень оптимистичные прогнозы относительно стоимости MBLY. Согласно их оценкам, компания сейчас торгуется у нижней границы прогнозируемого диапазона $34−72. Сейчас акция торгуется на 33% дешевле средней отметки ($48,75).
Прогноз стоимости акций Mobileye Global Inc
Источник: tipranks.com
Finviz и Zacks также указывают целевую стоимость в области $48 за акцию.
Технически есть предпосылки для роста стоимости MBLY, на недельном графике сформировалось бычье поглощение. Для более уверенного роста необходимо, чтобы покупатели повысили стоимость свыше $37 за акцию, где размещается важный ценовой уровень.
Изменение стоимости акций Mobileye Global Inc. Недельный график
Что купили и как изменился портфель
Мы купили 10 акций компании Aurora Innovation Inc по цене $3,45 (11.09.2023) и потратили $34,5. Параллельно разместили лимитный ордер на покупку еще 10 акций AUR по цене $2,2, если произойдет коррекция (в сумме $22), чтобы усреднить покупку и получить лучшую цену.
Mobileye Global Inc (MBLY) мы купили одну акцию по цене $36,6 (11.09.2023). Дополнительных покупок по этому активу не предусматривали.
Согласно стратегии, описанной на предыдущем этапе формирования портфеля, докупили еще одну акцию BKCH, Global X Blockchain ETF, по цене $27, где нами был размещен лимитный ордер на покупку.
В целом, сейчас в нашем агрессивном портфеле 5 акций (см. таблицу ниже), текущие покупки с результатом около нуля, все предыдущие — показывают падение. Самое большое снижение показали акции SPCE, Virgin Galactic Holdings, Inc, потеряв почти 45%. RUN оказался самым стойким, упав на 15%.
В итоге, портфель просел на 14,9%, а в денежном эквиваленте нереализованные потери составляют $32,9.
Текущее состояние агрессивного портфеля акций «Минфина»
По всем акциям выставлены лимит-ордера на продажу при достижении прибыли в размере 40%:
- SPCE — $5,8,
- RUN — $23,1,
- BKCH — $41,2,
- MBLY — $51,2,
- AUR — $4,48.
Комментарии - 1
Підскажіть, як Ви починали, де зареєструватись, як відкрити рахунок, чи є можливість самому вибирати, чи можна на падіння ставити і т.і.