Атаки российских захватчиков на энергетическую инфраструктуру региона вызвали серьезные проблемы с электроснабжением Одессы и близлежащих районов. Энергетики пока не могут из-за повреждений магистральных сетей передать потребителям необходимый объем электроэнергии. В городе возникли перебои с водой и теплом. Остановился электротранспорт. Школы на неделю перевели на дистанционное обучение. Проблемы с электричеством имеют и экономическое измерение: предприятия сообщают о вынужденных простоях, росте себестоимости и сокращении производства.

Поврежденные сети усложнили жизнь Одессы

По сообщению НЭК «Укрэнерго» от 22 ноября, российские атаки нанесли серьезные повреждения магистральным электросетям, от которых зависит поставка электроэнергии в Одессу и близлежащие населенные пункты.

«Из-за значительных разрушений физически невозможно передать потребителям необходимый объем электроэнергии», — сообщили в компании.

Энергетики работали над восстановлением сетей в течение всего 21 ноября и в ночь на 22 ноября. Ремонт усложняют воздушные тревоги и угроза новых атак, из-за чего бригады не всегда могут работать непрерывно.

Утром 22 ноября специалистам удалось частично восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры. Параллельно прорабатывают резервные схемы питания, чтобы постепенно вернуть свет другим потребителям.

«Масштаб повреждений значителен, поэтому полное восстановление электроснабжения требует времени», — предупредили в Укрэнерго.

Последствия повреждения энергетической инфраструктуры ощутили и другие городские службы. Из-за перебоев с электричеством возникли проблемы с водо- и теплоснабжением. Для жителей организовали подвоз воды автоцистернами. Впрочем, бюветы продолжают работать.

Временно прекратил работу городской электротранспорт, на отдельных маршрутах трамваи и троллейбусы заменили автобусами.

Изменения коснулись образовательного процесса. С 23 по 27 ноября включительно одесские школы будут работать дистанционно. В детских садах останутся дежурные группы для детей работников критической инфраструктуры. Для школьников, которые из-за отсутствия электричества не смогут приобщиться к онлайн-занятиям, подготовили видеоуроки.

Как перебои с электричеством отражаются в бизнесе

Последствия проблем с энергоснабжением испытывают предприятия по всей Украине. По исследованию Европейской Бизнес Ассоциации (EBA), обнародованному 20 ноября 2026 года, 87% опрошенных компаний сообщили, что перебои с электричеством повлияли на их операционную деятельность.

Чаще предприятия были вынуждены приостанавливать работу, о чем сообщили 67% респондентов. В 60% компаний возросла себестоимость продукции. Около 48% компаний пришлось сменить рабочие графики.

Для части бизнеса последствия оказались более серьезными. У 36% опрошенных предпринимателей перебои привели к сокращению производства или объему услуг. У 11% — до срыва контрактов. Еще 3% сообщили о полной остановке работы.

Справка: в опросе приняли участие 83 руководителя и топ-менеджера компаний — членов EBA. Его проводили с 10 сентября по 7 октября 2026 года. Данные результаты характеризуют опыт участников исследования, а не всех украинских предприятий.

Бизнес готовится к перебоям зимой

Надежность электроснабжения остается главным риском для непрерывной работы компаний в зимний период. По совместному исследованию Deloitte Ukraine и Американской торговой палаты в Украине, обнародованному в октябре, 62% опрошенных предприятий назвали отключение электроэнергии основной угрозой своей деятельности зимой 2026/2027 года.

Среди других рисков компании отметили безопасность физических активов (45%) и логистику и транспортировку (42%). Проблемы с отоплением беспокоят 28% респондентов, с водоснабжением — 24%.

Одним из главных направлений подготовки к зиме компании было названо развитие резервного энергообеспечения. Об этом сообщили 74% участников исследования. При этом 60% запланированных мероприятий по подготовке к зимнему периоду на момент опроса еще не реализовывались.

Опрос Deloitte и Американской торговой палаты проводились в сентябре среди 95 руководителей компаний — членов Палаты.

Свои источники питания уже стали распространенным решением для украинского бизнеса. По данным EBA, 85% опрошенных компаний инвестировали в энергетическую независимость с 2022 года. Собственное поколение или альтернативные источники электроэнергии имеют 66% респондентов.

Среди компаний, использующих автономное питание, в 34% оно покрывает более половины потребностей электроэнергии. Остальные 66% обеспечивают таким способом до половины требуемого объема.

В структуре таких инвестиций есть солнечные электростанции, системы накопления энергии, новые сети и распределенная газовая генерация. По данным ассоциации, солнечная генерация имеет 24% опрошенных компаний, системы накопления энергии — 19%, новые сети и инфраструктуру — 17%, распределенную газовую генерацию — 11%.

Для предприятий это означает дополнительные затраты на приобретение и установку оборудования, горючее и его обслуживание. При этом даже собственное поколение не всегда может полностью заменить централизованное электроснабжение.