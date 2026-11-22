Деградация почв может нанести экономике Евросоюза ущерб на сумму до €509 млрд в течение 2028−2034 годов. Такой верхний предел потерь рассчитала международная инициатива Save Soil, опираясь на исследование Европейской комиссии. Проблема актуальна и для Украины: европейские исследователи фиксируют значительные масштабы эрозии и других форм деградации украинских земель, а последствия полномасштабной войны дополнительно усложняют их восстановление.

Сколько Европа может потерять из-за деградации почв

По расчетам международной инициативы Save Soil, деградация почв может стоить экономике Евросоюза от €286 млрд до €509 млрд в течение следующего долгосрочного бюджетного периода — с 2028 по 2034 год. Такой сценарий возможен, если ежегодные потери останутся на нынешнем уровне.

Об оценке 21 ноября сообщило Euronews. Она основывается на исследовании Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии (JRC), оценивающего ежегодные экономические потери от деградации почв в ЕС в €40,9−72,7 млрд.

Save Soil умножила эти показатели на семь лет следующего бюджетного периода. В расчеты вошли убытки от эрозии, загрязнения, уплотнения почв и потери почвенного углерода.

По оценке JRC, реальные потери могут быть еще больше. Если учесть сокращение биоразнообразия, последствия наводнений и засух, а также вред здоровью людей, экономическая стоимость деградации может удвоиться.

Важно, что €509 млрд — это верхний предел расчетов Save Soil при сохранении нынешних темпов потерь. Эта сумма не утверждена бюджетными расходами Евросоюза.

Почему состояние почв влияет на экономику

По данным Европейской комиссии, от 60% до 70% почв в Евросоюзе находятся в нездоровом состоянии. Поэтому они хуже поддерживают сельскохозяйственное производство, удерживают меньше воды и теряют способность противостоять экстремальным погодным условиям.

В Save Soil предупреждают, что деградация земель может приводить к снижению урожайности, увеличению расходов фермеров и нарушению стабильности цепей снабжения продовольствием.

Последствия важны и для пищевой индустрии Европы. По данным отраслевой организации FoodDrinkEurope, годовой оборот сектора производства продуктов питания и напитков в ЕС составляет €1,5 трлн. В нем работают 4,8 млн человек.

Ухудшение качества земель создает риски для всего агропродовольственного сектора — от выращивания сырья до переработки и поставки готовой продукции.

Какие проблемы с почвами у Украины

Для украинского агросектора состояние почв напрямую связано с продуктивностью земель и будущими урожаями. В отчете Европейской комиссии «Состояние почв в Европе — 2024», подготовленном JRC совместно с Европейским агентством по окружающей среде, украинские земли также рассматриваются среди территорий с серьезными проблемами деградации.

По приведенным в отчете экспертным оценкам украинских исследователей, эрозия затрагивает около 10,5 млн. гектаров земель. Речь идет о различных ее видах: водной и ветровой эрозии, в частности плоскостном смывании почвы и образовании оврагов. Этот показатель не результат нового сплошного обследования всех земель Украины.

Среди других проблем ученые называют уплотнение, закисление, засол и загрязнение почв. В частности, в отчете JRC со ссылкой на украинские исследования отмечено, что уплотнение распространено более чем на 22 млн гектаров пахотных земель. Эти данные исходят из исследований разных лет и характеризуют отдельные виды деградации.

К продолжительным проблемам добавились последствия полномасштабной войны. По оценке, приведенной Европейской комиссией в октябре 2024 года, в результате российского вторжения деградации подверглись более 10 млн гектаров из примерно 60 млн гектаров земель Украины.

Военные действия могут приводить к уплотнению почвы тяжелой техникой, загрязнению токсичными веществами, потере верхнего плодородного слоя и нарушению структуры земли. Особенно сложна ситуация на территориях интенсивных боевых действий. По оценке JRC, восстановление поврежденных войной почв может длиться десятилетиями или даже веками.

Полностью определить масштабы повреждений пока сложно. Часть территорий остается недоступной для обследования из-за боевых действий и оккупации. Для оценки последствий необходимы дальнейшие исследования и долгосрочный мониторинг.

Для аграрных предприятий повреждение земель означает необходимость дополнительных обследований, мер по восстановлению плодородия и расходов по возвращению участков к полноценному использованию.

Как Евросоюз предлагает поддерживать фермеров

Save Soil призывает учесть состояние земель при формировании следующей Совместной аграрной политики ЕС (САП), определяющей механизмы поддержки фермеров в 2028—2034 годах.

Организация предлагает ввести выплаты за подтвержденное улучшение состояния почв и поощрять фермеров, уже поддерживающих свои земли в здоровом состоянии. По мнению инициативы, финансовая помощь должна стимулировать аграриев заботиться о плодородии земель и восстанавливать поврежденные участки.

В июле 2025 года Европейская комиссия представила предложение о следующей САП. Она предусматривает минимум €300 млрд в поддержку доходов фермеров и помощь в кризисных ситуациях с 2028 года. Эта сумма является частью предлагаемой модели финансирования, которая еще предстоит пройти процедуру согласования.

Среди других предложений Save Soil — усовершенствование системы мониторинга почв, развитие сертификации углеродного земледелия и использование государственных закупок для поддержки спроса на продукцию, выращенную с соблюдением экологических требований.

В Евросоюзе уже вступил в силу Закон о мониторинге почв (Soil Monitoring Law). Он начал действовать 16 декабря 2025 г. и устанавливает общие правила оценки состояния земель в странах-членах. Государства должны перенести его положения в национальное законодательство до декабря 2028 года. Документ предусматривает ориентиры устойчивого состояния почвы, однако они не являются обязательными целями восстановления.

Основатель Save Soil Садхгуру отмечает, что сохранение продовольственной безопасности нуждается в прибыльном сельском хозяйстве. По его словам, правительства должны создать условия, при которых аграрная деятельность будет оставаться привлекательной для последующих поколений фермерских семей.