Украинские производители за десять месяцев 2026 года увеличили объемы экспорта при поддержке государства. Больше всего за границу поставляли мебель и продукты питания. Однако воспользоваться инструментами Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) смогло меньшее количество предприятий, чем в прошлом.

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За январь-октябрь 2026 года ЭКА поддержало украинский несырьевой экспорт на 11,25 млрд грн. Это на 13% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в своем Telegram.

Наибольшую часть поддержанного экспорта снабдили производители мебели. На эту продукцию пришлось 4,95 млрд. грн. Еще 1,33 млрд грн составил экспорт продуктов питания. Основными рынками сбыта стали Азербайджан, Германия и Польша.

Одно из направлений государственной поддержки — страхование инвестиционных кредитов для предприятий, развивающих производство с ориентацией на внешние рынки. По данным Гетманцева, благодаря этому инструменту бизнес привлек 1,4 млрд. грн.

Количество компаний, воспользовавшихся поддержкой агентства, сократилось с 71 до 51. Меньше стало и экспортных соглашений: 69 против 99 за аналогичный период в прошлом году.

Гетманцев обратил внимание на разницу между ростом объемов экспорта и сокращением количества предприятий, получающих государственную поддержку. Он также отметил, что украинский экспорт до сих пор не возобновился до довоенного уровня.

По его мнению, государству нужно расширять доступ к инструментам ЭКА, прежде всего, для производителей готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Однако таким компаниям для выхода на внешние рынки недостаточно найти иностранного покупателя, поскольку необходимо иметь средства на производство и исполнение заказа, а также защиту от финансовых рисков.

Гетманцев считает, что первые экспортные контракты должны перерастать в регулярные поставки. Поддержка государства должна охватывать больше украинских производителей и помогать им не только выходить на новые рынки, но расширять присутствие на уже освоенных.

Украинский экспорт отстает от импорта

Рост экспорта, поддержанного ЭКА, происходит на фоне ухудшения общих показателей внешней торговли. По данным Государственной таможенной службы, за январь-октябрь 2026 года Украина экспортировала товаров на $32,4 млрд. Это примерно на 2,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В то же время импорт за десять месяцев составил $84,2 млрд, увеличившись на 24,2%. Общий товарооборот составил почти $116,6 млрд, а отрицательное сальдо внешней торговли достигло $51,8 млрд.

Основу украинского товарного экспорта продолжают формировать продовольственные товары. За десять месяцев их поставили за границу почти на $18,6 млрд. Среди других крупных экспортных категорий — металлы и изделия из них (около $3,1 млрд), а также машины, оборудование и транспорт (около $3 млрд).

Польша, Германия и Турция остаются самыми большими покупателями украинских товаров. В то же время, рост импорта и сокращение экспорта усиливают дисбаланс во внешней торговле.

Как ЭКА помогает бизнесу финансировать экспорт

Одним из главных инструментов ЭКА является страхование кредитов, которые банки предоставляют предприятиям для выполнения экспортных контрактов и инвестиций в производство. Это позволяет банкам уменьшать кредитные риски, а компаниям получать средства на закупку сырья, изготовление продукции и ее поставки иностранным заказчикам.

Показательный пример такого механизма — сотрудничество Райффайзен Банка и ЭКА с украинским производителем мебели. В августе 2026 они заключили шесть договоров страхования кредитов на общую сумму финансирования почти 496 млн грн. Страховое покрытие превысило 464 млн. грн.

Часть средств были направлены на производство и поставку мебели и комплектующих по экспортным контрактам, остальные — на развитие производственных мощностей и инфраструктуры. По информации ЭКА, это самая крупная операция по страхованию кредитов в истории агентства.

Другой пример — Кредитвест Банк, получивший в апреле 2026 года от ЭКА 54 млн грн страхового возмещения по договору страхования экспортного кредита. Такой механизм защищает банк при невыполнении заемщиком кредитных обязательств.

В октябре 2026 года о развитии сотрудничества с ЭКА сообщил Таскомбанк. Банк подписал портфельное соглашение о страховании кредитов для выполнения экспортных контрактов. Это должно расширить возможности финансирования предприятий, в том числе тех, которым сложно получить кредит из-за недостаточного залогового обеспечения.

В тот же месяц Радабанк сообщил о заключении рамочного соглашения о сотрудничестве и договоре страхования экспортных кредитов на портфельной основе. ЭКА установило для банка лимит страхового портфеля в размере 100 млн. грн.