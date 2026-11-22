Опасения по поводу доходности масштабных инвестиций в искусственный интеллект, укрепление доллара и рост стоимости заимствований усилили давление на криптовалюты. На этом фоне биткоин опускался до $55 251,60 — самого низкого уровня за два года. Однако уже во время последующих торгов его стоимость выросла более чем на 8% — примерно до $59 952. Почему инвесторы распродают криптовалюты и что происходит на рынке?

Биткоин обвалился до минимума за два года, но отыграл более 8%: что произошло. Фото: Pexels

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Биткоин опускался ниже $56 тысяч

В ходе торгов в пятницу, 20 ноября, биткоин впервые с сентября 2024 года опустился ниже $57 742. На следующий день падение продолжилось: стоимость криптовалюты достигла $55 251,60. Это самый низкий показатель за два года.

Впоследствии ситуация поменялась. В субботу биткоин подорожал более чем на 8% и достиг примерно $59 952. В ходе торгов его цена ненадолго превысила $60 тысяч.

Биткоин остается крупнейшей криптовалютой мира по рыночной капитализации. В период последних торговых сессий крипторинок находится под давлением. Причина связана с ухудшающимися настроениями инвесторов на финансовых площадках.

Почему падает криптовалютный рынок

Одной из причин распродажи стали опасения по поводу доходности масштабных инвестиций в искусственный интеллект. В последние недели инвесторы все больше сомневаются, смогут ли компании оправдать огромные затраты на создание инфраструктуры для ИИ. Инвесторы стали более осторожно относиться к технологическим акциям, что сказалось и на других рисковых активах.

Среди других факторов Reuters называет рост стоимости заимствований, регуляторные риски после победы демократов на промежуточных выборах в США и отставку генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

Дополнительным неблагоприятным фактором явилось укрепление доллара. Криптовалюты также давят повышение реальной доходности облигаций и усиление волатильности на финансовых рынках.

Биткоин все больше зависит от настроений на фондовых биржах

Давление на криптовалюты усилилось на фоне масштабной распродажи американских акций. В пятницу фондовый рынок США продолжил падение, а недельное понижение стало одним из самых резких с апреля 2025 года.

Индексы S&P 500 и Dow Jones подтвердили переход в зону коррекции. Дополнительным поводом для беспокойства инвесторов стали не оправдавшие ожиданий результаты выхода компании Anthropic на фондовый рынок. Усиливаются сомнения относительно перспектив инвестиций в искусственный интеллект (ИИ), который был одним из двигателей роста фондового рынка в 2026 году.

По оценке агентства, биткоин все чаще двигается в одном направлении с акциями. Поэтому ухудшение настроений на фондовых площадках отражается и на криптовалютном рынке.

Обозреватели отмечают, что сочетание опасений относительно доходности инвестиций в ИИ, более дорогих заимствований, укрепления доллара и общей нестабильности финансовых рынков создает дополнительное давление на биткоин и другие криптовалюты.