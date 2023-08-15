Агрессивный портфель «Минфина»: как мы купили целый сектор компаний блокчейна

Мы уже купили в наш агрессивный портфель акции двух перспективных компаний из сектора аэрокосмической и оборонной отрасли (SPCE) и «зеленой» энергетики (RUN). На прошлой неделе добавили третью акцию, и, как и в предыдущем случае, из другой отрасли — для улучшения диверсификации портфеля. Рассказываем, что выбрали и почему.

При выборе второй акции в портфель мы воспользовались результатами опроса нашей аудитории по поводу самых перспективных отраслей. Тогда вы предпочли «зеленую» энергетику, а мы подобрали акцию из этого сектора и добавили в портфель.

Вторая отрасль, за которую было отдано больше всего ваших голосов в опросе, — блокчейн. Эта технология будет способствовать значительным трансформациям в глобальном бизнес-ландшафте и у нее большой потенциал роста. Наши эксперты радуются тому, что у нас столь финансово грамотный и дальновидный читатель, и соглашаются с тем, что в нашем портфеле должна быть акция компании, связанная с цифровыми активами. Именно компании, которые инвестируют в цифровые активы или непосредственно работают с ними, стали объектом нашего внимания при формировании портфеля, а одна из них его пополнила.

Как мы выбирали

Сейчас на фондовом рынке ограниченное количество акций, которые относятся к блокчейну. Объясняется это отсутствием четких правил регулирования деятельности компаний, которые инвестируют в цифровые активы, занимаются их добычей или являются их эмитентами. Кроме того, во многих странах криптовалюты до сих пор находятся вне закона. В таких условиях наш выбор ограничен, однако нам удалось отыскать три компании, которые тесно переплетаются с блокчейном и потенциально интересные для инвестирования:

Marathon Digital Holdings (MARA) занимается майнингом биткоина; Global X Blockchain ETF (BKCH) — ETF-фонд, который инвестирует в компании с революционными инновациями; Coinbase Global, Inc. (COIN) — криптовалютная биржа, акции которой торгуются на NASDAQ.

Мы подробно рассмотрели каждую из них, прежде чем сделать выбор.

Marathon Digital Holdings (MARA)

Marathon Digital Holdings, Inc. зарегистрирована в 2010 году со штаб-квартирой в Форт-Лодердейле, штат Флорида, Она является одной из крупнейших, максимально энергоэффективных и технологически передовых компаний по добыче биткоинов, а также одним из крупнейших владельцев биткоинов среди публичных компаний Северной Америки.

MARA инвестирует в самые передовые технологии и использует инновационные методы преобразования энергии в экономическую ценность, одновременно помогая поддерживать учетную книгу биткоинов в актуальном состоянии и способствуя повышению безопасности.

Ранее компания была известна как Marathon Patent Group, Inc., а в феврале 2021 года сменила название на Marathon Digital Holdings, Inc.

По состоянию на сейчас Marathon Digital Holdings владеет наиболее нереализованной прибылью в биткоинах среди публичных компаний, которые инвестируют в этот цифровой актив, — 106,3%.

Источник: CoinGecko

Согласно отчету за 2 квартал 2023 года, компания зафиксировала чистый убыток в размере $21,3 млн, или $0,13 на акцию. Для сравнения: за тот же период прошлого года чистый убыток составил $212,6 млн, или $1,94 на акцию.

Доход в $81,8 млн за квартал значительно превышает результат второго квартала 2022 года ($24,9 млн), за счет увеличения майнинга биткоина на 314%.

Прибыль от продажи биткоинов составила $23,4 млн: MARA продала 63% монет, добытых во втором квартале, для финансирования операционных расходов. Результаты также улучшились благодаря росту цены на криптовалюту номер один в течение текущего года. Кроме того, лучшие, чем в прошлом году, результаты получены благодаря отсутствию убытков в размере $79,7 млн от хранящихся в инвестиционном фонде цифровых активов, и прибыли в размере $54,1 млн от продажи оборудования в прошлом году.

Скорректированный показатель EBITDA составил $25,6 в этом году, по сравнению с убытком в $167,1 млн за предыдущий период. В дополнение к прибыли и меньшему обесцениванию, указанным выше, общая маржа без учета износа и амортизации улучшилась до $26,5 млн, по сравнению с $8,2 млн за период прошлого года.

В таблице, приведенной ниже, проведено сравнение текущих показателей майнинга Marathon Digital Holdings с предыдущими периодами.

Прирост исключительный, однако аналитики на данный момент не прогнозируют значительного роста стоимости акций компании. TipRanks прогнозирует диапазон от $11 до $20, Zacks — от $8 до $21 и т. д. Самые оптимистичные прогнозы сосредоточены на отметке в $20, а это примерно на 45% дороже текущих уровней.

Годовой прогноз стоимости акций Marathon Digital Holdings от Zacks:

Global X Blockchain ETF (BKCH)

Global X Blockchain ETF отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс глобальных компаний, задействованных в технологиях блокчейн.

BKCH является одним из немногих ETF, нацеленных на глобальную индустрию блокчейнов.

Компании и секторы промышленности, являющиеся объектом инвестиций Global X Blockchain ETF. Источник: etf.com

С начала 2023 года акции Global X Blockchain ETF росли на 236%, сейчас происходит закономерная техническая коррекция, часть инвесторов зафиксировали прибыль.

Согласно прогнозу TipRanks, торговый диапазон BKCH составляет $30,35-$57,33. То есть сейчас ETF торгуется у нижней границы.

Годовой прогноз стоимости акций Global X Blockchain ETF от TipRanks:

Впрочем, технически, у коррекции есть шансы продолжиться ниже нижнего предела ($30,35), указанного в прогнозе TipRanks, — ориентировочно до $27 долларов.

Изменение стоимости Global X Blockchain ETF. Источник: Tradingview

Coinbase Global, Inc. (COIN)

Coinbase Global, Inc. основана в 2012 году и базируется в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Компания предоставляет финансовую инфраструктуру и технологии криптоэкономики в США и за рубежом. Она предлагает основной финансовый счет в криптоэкономике для пользователей, рынок с фондом ликвидности транзакций с криптоактивами для учреждений, а также технологии и услуги, которые позволяют разработчикам создавать программы на основе криптографии и безопасно принимать криптоактивы в качестве оплаты.

Компания известна своим простым пользовательским интерфейсом и широким выбором цифровых активов.

Недавно криптобиржа запустила свой собственный блокчейн Base Coinbase. Это первый случай, когда публичная компания пошла на такой шаг. Правда, в день запуска в новый блокчейн было переведено скромные $10 млн в различных криптоактивах, что немного разочаровало криптоэнтузиастов. Однако, накануне официального запуска $166 млн уже поступили в сеть. В выходные Base зафиксировала объем торгов более $200 млн и больше транзакций, чем такие популярные сети, как Arbitrum.

Этот шаг может позволить Coinbase получать комиссию от работы собственного блокчейна в дополнение к потенциально еще более прибыльному потоку дохода от программ, созданных на его основе. Сети уровня 2 строятся поверх базовых, снимая перегрузку базовой сети. Base построен на блокчейне Ethereum.

Капитализация Coinbase составляет $19,86 млрд, за последние 12 месяцев компания получила убытки в 2,274 млрд.

В этом году акции Coinbase росли на 214%, сейчас они снизились на 30% от максимумов.

Согласно оценкам Finviz, ценовой таргет акций COIN находится на отметке в $91,05, что на 9,4% выше текущей цены ($83,32). TipRanks указывает широкий ценовой диапазон в $27−145. Акция сейчас находится фактически внутри этого торгового диапазона.

Что добавили в портфель

Майнинговая компания Marathon Digital Holdings демонстрирует впечатляющие показатели увеличения мощностей — растет среднее количество добытых BTC, скорость хеширования. Однако, она все еще остается убыточной, а ее акции торгуются на относительно высоком уровне, что не актуально для нашего агрессивного портфеля. Именно поэтому мы отказались от покупки этой акции. Диапазон цен, когда покупка MARA будет для нас интересной, составляет от $8 до $10.

Coinbase находится в подобной ситуации — есть значительный потенциал роста, который закладывается руководством криптобиржи, но сейчас она торгуется относительно дорого и является убыточной. Кроме того, сами по себе акции COIN слишком дорогие для нас (на начальном этапе формирования агрессивного портфеля акций был оговорен общий размер инвестиций $1000, а дальше уточнено, что на акцию будет потрачено не более $50, чтобы была возможность диверсификации портфеля).

Поэтому, инвестировали мы в Global X Blockchain ETF (BKCH). Причин для такого решения несколько:

Инвестиция через ETF диверсифицирует наше вложение практически всей отраслью. Мы не зависим от успеха или неудачи одной компании. Поскольку блокчейн является относительно молодым сектором, он остается высокорисковым. Инвестиция через ETF уменьшает эти риски. Акции BKCH хорошо скорректировались и торгуются на очень привлекательных уровнях. На годовом горизонте можно ждать 100% прибыли.

Куплена 1 акция Global X Blockchain ETF (BKCH) по цене $31,90 (11 августа 2023 года). Если коррекция фонда будет продолжаться, докупим еще одну акцию, вероятно немного превысив затраты на 1 компанию в портфеле, но получим лучшую среднюю цену.​

Состояние агрессивного портфеля акций от «Минфин» по состоянию на 11 августа 2023 года

Из трех компаний, имеющихся сейчас в нашем портфеле одна приносит незначительную прибыль в пределах 2% (RUN), SPCE подешевела почти на 24% и только что купленный ETF снизился на 0,09%.

В общей сложности с инвестированных $122,8, наши нереализованные потери составляют $9,12 или 7,43%.

В целом, за все время существования нашего портфеля, самый лучший нереализованный результат показывали акции компании RUN +44,55% (18.07.2023).

Есть вероятность, что в ближайшее время мы увидим ралли акций Virgin Galactic (SPCE) — в пятницу компания совершила первый космический туристический полет. Следующий рейс запланирован на сентябрь. Маховик космического туризма набирает обороты.