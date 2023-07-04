Биткоин и не только: 17 монет из нового криптопортфеля «Минфина»

Вместе с консервативным и агрессивным портфелями акций, «Минфин» сформировал собственный криптопортфель. Рассказываем, какие активы выбрали для него и почему.

У около 6 млн украинцев есть в собственности криптовалюты — такие данные приводит компания Tripple A по результатам исследования. Поэтому «Минфин» решил не оставлять без внимания это направление инвестиций. Тем более, что сейчас крипторынок начинает понемногу восстанавливаться.

В начале июля цена биткоина (BTC) стабильно держится чуть выше отметки $30 тыс. За прошлый месяц курс первой криптовалюты вырос примерно на 14%. Несмотря на негативный новостной фон начала июня, связанный с исками американских регуляторов к крупнейшим криптобиржам Binance и Coinbase, новости о планах выхода крупнейших инвесткомпаний BlackRock и Fidelity на крипторынок добавили инвесторам оптимизма.

По информации агрегатора данных криптовалютного рынка Messari, в течение первой половины 2023 года основные криптовалюты, то есть 43 токена с рыночной капитализацией свыше $1 млрд, выросли в среднем на 34%. Для сравнения: стоимость этой же группы токенов за тот же период прошлого года снизилась в среднем на 56%.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост криптовалютного рынка.

Как выбирали монеты

По аналогии с фондовым рынком, мы разделили криптопортфель на части. В первую, «фундаментальную», войдут активы, которые будут нести функцию сохранения капитала. Вторая часть — «быстрорастущая», ее задача — максимализация дохода. 40% средств инвестируем в фундаментальную часть портфеля, 60% — в быстрорастущую. Таким образом, мы получим консервативно агрессивный криптопортфель.

Инвестировать будем $1 000 — размер инвестиций, за который проголосовала большая часть нашей аудитории, когда мы проводили опрос относительно размера инвестиционного портфеля.

Фундаментальная часть портфеля

Для отбора проектов в фундаментальную часть нашего криптопортфеля мы воспользовались услугами портала Coinmarketcap.

Источник: Coinmarketcap

Мы отфильтровали криптовалюты по следующим критериям:

Не менее 5 монет в этой части портфеля, что обеспечивает диверсификацию;

Самая большая капитализация;

Проекты первого уровня (имеют собственный блокчейн, на которых строятся приложения, смарт-контракты, сети второго и третьего уровней);

Циркулирующее предложение более 70%;

Наличие дефляционного механизма (предусматривает уменьшение предложения криптовалюты со временем — сжигание, ограничение количества в обращении).

Сохранение — это ключевая цель, которую мы преследуем, формируя фундаментальную часть портфеля. Выбирая проекты с самой большой капитализацией, мы делаем ставку на самые надежные протоколы, вероятность банкротства которых минимальная.

Количество проектов свыше пяти обусловлено необходимостью диверсифицировать наши инвестиции и придать им гибкость.

В фундаментальной части мы отбрасываем протоколы второго и третьего уровней, поскольку потенциально у них большие риски безопасности.

Фильтры по циркулирующему предложению и наличию дефляционного механизма позволят нам заработать на фундаментальной части портфеля. Наличие инфляции или большого количества еще не попавших в обращение монет несут в себе угрозу негативного влияния на стоимость монеты.

Итак, применив все упомянутые фильтры, мы отобрали в фундаментальную часть портфеля следующие проекты:

Bitcoin (BTC),

Ethereum (ETH),

BNB (BNB),

Cardano (ADA),

Solana (SOL),

Tron (TRX),

Polkadot (DOT).

Мы сознательно не рассматривали покупку Ripple (XRP). Несмотря на то, что компания, вероятно, выиграет судебное дело против SEC, и на этой новости возможен рост стоимости нативного токена, у децентрализованной технологии высокие инфляционные риски, поскольку только 52,25% монет находятся в обращении, и в этом году должен быть разблокирован XRP на сумму $17,9 млрд, согласно данным Token Unlocks.

Исходя из размера нашего первоначального депозита, в эти проекты инвестируем $400.

Вот как выглядит фундаментальная часть нашего портфеля:

Быстрорастущая часть портфеля

Отбирая проекты в быстрорастущую часть нашего криптопортфеля, мы исходили из следующей логики: чем больше торговых объемов фиксирует токен (чем больше им пользуются), тем значительнее рост он может показать в будущем. Мы использовали коэффициент ликвидности — суточный торговый объем, разделенный на капитализацию. Чем этот показатель ближе к 1 (или может даже превышать ее), тем больший потенциал у токена.

Также для диверсификации отбирали проекты из разных отраслей. Аналогично, как при формировании фундаментальной части портфеля, избегали токенов с инфляционными рисками и мем-коины.

Отобрали следующие криптовалюты:

Filecoin (FIL). Коэффициент ликвидности 0,26 на момент написания материала. Капитализация превышает $2 млрд. Проект сосредоточен на децентрализованном хранении данных.

Flow (Flow). Коэффициент ликвидности 0,39. Рыночная капитализация $689 млн. Используется для создания блокчейн-игр, NFT, программ и цифровых ресурсов.

The Graph (GRT). Коэффициент ликвидности 0,20. Капитализация $1,2 млрд. Это проект отрасли искусственного интеллекта и больших данных.

Sui (SUI). Коэффициент ликвидности 0,42, капитализация $402 млн. Платформа блокчейна первого уровня и смарт-контрактов.

Stacks (STX). Коэффициент ликвидности 0,13, капитализация $1,012 млрд. Это биткоин-уровень для смарт-контрактов. STX позволяет смарт-контрактам и децентрализованным программам использовать биткоин, как актив, и осуществлять транзакции в блокчейне биткоин.

The Sandbox (SAND). Коэффициент ликвидности 0,09, капитализация $833 млн. Проект сосредоточен на построении метавселенных.

Internet Computer (ICP). Коэффициент ликвидности 0,02, капитализация $1,954 млрд. Блокчейн можно использовать для создания почти любой онлайн-системы или услуги, включая требовательные веб-социальные медиа, без потребности в традиционных IТ, таких как службы облачных вычислений.

AUDIUS (AUDIO). Коэффициент ликвидности 0,04, капитализация $203 млн. Это децентрализованный протокол потоковой передачи музыки.

Basic Attention Token (BAT). Коэффициент ликвидности 0,05, капитализация $304 млн. Токен, который обеспечивает новую цифровую рекламную платформу на основе блокчейна, предназначенную для справедливого вознаграждения пользователей за их внимание, обеспечивая при этом рекламодателям лучшую отдачу от расходов на рекламу.

SelfKey (KEY). Коэффициент ликвидности 0,37, капитализация $32 млн. Это платформа идентификации на основе блокчейна. Технология предоставляет отдельным лицам, компаниям, биржам, финтех-стартапам и банкам платформу для управления идентификационными данными. Позволяет в один клик подать заявку на такие продукты, как реальный банковский счет или регистрация компании, и оплатить эту услугу с помощью KEY.

Chiliz (CHZ). Коэффициент ликвидности 0,05, капитализация $559 млн. Ведущая криптовалюта для спорта и развлечений от мальтийского одноименного поставщика финансовых технологий. Он управляет платформой спортивных развлечений Socios на основе блокчейна, которая позволяет пользователям участвовать в управлении их любимыми спортивными клубами и отдельными спортсменами.

Measurable Data Token (MDT). Коэффициент ликвидности 1,11, капитализация $43,1 млн. Токен измеряемых данных преследует цель обеспечения экономики данных на основе блокчейна, где поставщики и покупатели данных могут безопасно и анонимно обмениваться ими.

Инвестиции в быстрорастущие проекты мы также разделили на равные части. Нами отобрано 12 токенов, в каждый из которых будет инвестировано по $50 — в сумме $600, оставшихся после вложений в фундаментальные блокчейны.

Наша быстрорастущая часть портфеля выглядит так:

В дальнейшем портфель будет ребалансироваться, а при возникновении на рынке привлекательных условий для инвестирования, к нему будут добавлены и другие криптовалюты.

В общей сложности, нами инвестировано в 17 проектов. Временные горизонты инвестирования — два года (вторая половина 2025 года).

Определяя временные рамки, мы исходим из того, что цикл роста рынка криптовалют длится ориентировочно три года. Криптозима закончилась в ноябре 2022 года, а значит, цикл роста должен завершиться в ноябре 2025 года.

В этот период большая часть криптовалют нами будет конвертирована в стейблкоины.

Периодически информация о портфеле будет обновляться. Следите за публикациями и подписывайтесь на нас в социальных медиа, чтобы не пропустить обновления.