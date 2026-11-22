За год зарплатные предложения в Украине заметно выросли, но найти работу стало труднее: количество вакансий сократилось. В то же время для отдельных специалистов работодатели готовы платить гораздо больше, чем в прошлом. Наибольший рост зафиксировали у авторов — их зарплатные предложения увеличились на 83%. Кто еще оказался среди лидеров и сколько теперь предлагают украинцам?

Зарплаты в Украине растут, но рабочих мест становится меньше: кому платят значительно больше. ФОТО: Pexels

За год зарплатные предложения в Украине заметно выросли, но найти работу стало труднее: количество вакансий сократилось. В то же время для отдельных специалистов работодатели готовы платить гораздо больше, чем в прошлом. Наибольший рост зафиксировали у авторов — их зарплатные предложения увеличились на 83%. Кто еще оказался среди лидеров и сколько теперь предлагают украинцам?

Сколько сейчас предлагают украинцам

В ноябре 2026 года медианная зарплата по вакансиям в Украине составляет 31 000 грн, то есть половина предложений ниже этой суммы, а половина — выше. За год этот показатель вырос на 15%.

Данные приводит Work.ua на основе 181 852 вакансий, размещенных на платформе за последние три месяца.

Читайте также: Каждый четвертый мужчина 18−22 лет планирует выезд за границу: как изменились настроения молодежи за год

В то же время вакансий стало меньше: в ноябре их количество на 16% ниже, чем годом ранее. Согласно графику Work.ua, тогда было около 84 тыс. вакансий, сейчас — около 70 тыс. Весной и летом количество вакансий держалось на уровне около 90 тыс., а с августа начало снижаться.

На графике распределения зарплат Work.ua показан диапазон от 18 000 до 58 000 грн. Медиана приходится на нижнюю часть этого распределения.

Кому больше всего повысили зарплатные предложения

На фоне общего роста некоторые профессии показали значительно более высокую динамику.

За год больше всего выросли предложения для:

авторов — на 83%;

специалистов по информационной безопасности — на 78%;

менеджеров организаций — на 70%;

инженеров по автоматизации — на 67%;

макетировщиков — на 64%.

Речь идет именно о темпах роста.

Среди других профессий с приростом более 40%, в частности, плиточники (+50 %, 60 000 грн), руководители колл-центров (+49 %, 50 000 грн), аналитики 1С (+47 %, 55 000 грн) и директора автосалонов (+47 %, 75 000 грн).



Читайте также: Средняя зарплата в Украине выросла до 31 тысячи: какие профессии добавили больше всего