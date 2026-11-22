Американский фондовый рынок может столкнуться с дополнительным давлением продавцов даже без нового ухудшения экономических показателей. Индекс паники Goldman Sachs поднялся до 9 баллов из 10 возможных, а инвесторы, торгующие по рыночным трендам, уже сократили вложения в акции на $57 млрд в месяц. По оценкам торгового подразделения банка, в ближайшее время участники рынка могут продать еще десятки миллиардов долларов ценных бумаг. Наиболее неблагоприятный сценарий предполагает продажи на $80,6 млрд, если падение котировок продолжится.

На следующей неделе рынок может столкнуться с новой значительной волной распродаж, предупредили в Goldman Sachs. Фото: Pexels

Индекс паники Goldman Sachs приблизился к максимуму

По данным Bloomberg, в пятницу, 20 ноября, на фоне масштабного падения американских акций, индекс Vol Panic Index от Goldman Sachs поднялся до 9 баллов из 10 возможных. Трейдеры банка предупредили, что на следующей неделе рынок может столкнуться с новой волной распродажи.

В ходе основной торговой сессии Nasdaq 100 потерял 5,6%. Падение продолжилось и после завершения торгов: фьючерсы на индекс просели еще примерно на 5%.

Особую обеспокоенность торгового подразделения Goldman Sachs вызывает то, что распродажа охватила системных инвесторов, использующих алгоритмические стратегии и изменяющих свои позиции в зависимости от направления движения рынка.

Речь идет, в частности, о CTA (Commodity Trading Advisers), применяющих стратегии торговли по импульсу. Такие участники ориентируются на ценовые тенденции и могут сокращать вложения в акции, когда рынок показывает устойчивый спад.

По оценкам Goldman Sachs, за последний месяц эти инвесторы продали акций на $57 млрд. Их совокупная позиция в американских акциях стала короткой на $19 млрд. Это означает, что они перешли к преобладанию ставок на снижение стоимости ценных бумаг.

Сколько акций могут продать алгоритмические инвесторы

Модели Goldman Sachs показывают, что давление со стороны CTA может сохраниться даже при отсутствии дальнейшего падения фондового рынка. Объем потенциальных продаж будет зависеть от того, как будут меняться котировки.

Если рынок останется примерно на текущих уровнях, CTA могут продать еще акций на $65,8 млрд. При росте котировок прогнозируемый объем продаж составляет $28,6 млрд.

Наибольший риск возникает при продолжении падения. В этом случае модели Goldman Sachs допускают продажи акций на сумму до $80,6 млрд.

Таким образом, даже стабилизация котировок не обязательно будет означать скорейшее прекращение распродажи. Системные стратегии могут и дальше предусматривать сокращение позиций, хотя конкретные объемы будут зависеть от рыночной динамики.

Почему распродажа может продолжиться

Bloomberg связывает сложившуюся ситуацию с ростом нежелания инвесторов покупать акции технологических компаний во время их падения. Ранее часть участников рынка рассчитывала, что первоначальное публичное размещение акций Anthropic станет толчком к возобновлению интереса к рисковым активам до конца года.

Однако ожидаемого улучшения настроений не произошло. Трейдеры Goldman Sachs отметили, что многие инвесторы воспринимали масштабное IPO как событие, которое должно было бы восстановить готовность рынка вкладывать средства в рисковые активы. Без такого катализатора участникам рынка оказалось сложнее воспринимать дальнейшее развитие событий.

Дополнительную обеспокоенность вызывают сомнения в том, оправдают ли масштабные инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта, микросхемы и вычислительные мощности нынешнюю стоимость технологических компаний.

Среди событий, на фоне которых усилились опасения, Bloomberg также упоминает отставку генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Он покинул пост в ноябре, а компания назначила временной руководительницей финансового директора Колетт Кресс.

Значит ли паника на рынке неизбежное падение

Исторические данные Goldman Sachs дают основания рассматривать и другой сценарий. В предыдущем эпизоде рыночной паники 5 ноября индекс Vol Panic Index поднимался до 9,57 балла, превысив отметку 9,5, которую банк использует в качестве порога панических настроений.

По историческим наблюдениям Goldman Sachs, в 15 предыдущих случаях, когда индикатор превышал этот уровень, индекс S&P 500 в течение следующих трех месяцев рос в среднем на 4,6%. Положительная динамика зафиксирована в 80% таких случаев.

На горизонте шести месяцев средний рост S&P 500 составил 9%, причем повышение наблюдалось в 73% случаев.

Эти показатели относятся к предыдущим случаям превышения порога 9,5 балла. Текущее значение индикатора, зафиксированное 20 ноября, составляет 9 баллов, поэтому напрямую переносить историческую статистику на нынешнюю ситуацию нельзя.

Почему инвесторы начали распродавать акции технологических компаний

Нынешняя распродажа происходит на фоне пересмотра инвесторами перспектив технологического сектора. Основные опасения касаются того, смогут компании получить достаточную отдачу от масштабных вложений в искусственный интеллект, дата-центры и вычислительные мощности. По оценкам МВФ, инвестиции в инфраструктуру ИИ могут превысить $4 трлн к 2029 году, а только в 2025 году капитальные расходы крупнейших поставщиков облачных вычислений составили около $500 млрд. Экономист Олег Устенко ранее обращал внимание на изменение настроений инвесторов, которые все чаще ставят под сомнение скорость. По его оценке переоценка технологических компаний может иметь последствия и для других сегментов финансового рынка. В то же время эксперт подчеркивал, что нынешнюю ситуацию пока не стоит называть финансовым кризисом, поскольку речь идет, прежде всего, об изменении инвестиционных ожиданий и отношении к риску.