Solana выросла на 1033% в 2023 году: что будет с ценой на альткоин в 2024-м

Стоимость Solana в этом году выросла на впeчaтляющиe 1033%, превысив $114 . Есть ли шанс у монеты достичь исторического максимума в следующем году, Investing рассказал Ашраф Лайди, независимый стратег и трейдер, основатель Intermarket Strategy Ltd. «Минфин» публикует перевод статьи.

Триумф Solana на рынке

Да, я знаю, что несколько других криптовалют в этом году выросли на 3000% и 5000%, но Solana — это не «пустой» альткоин с ничтожной стоимостью, который показывает умопомрачительный короткий взлет 2 дней, прежде чем вас обанкротить.

Solana уже достигла высшего рейтинга по объемам децентрализованного обмена (DEX) с показателем 40%. Это означает, что она обработала 40% всех децентрализованных обменных транзакций, превзойдя Ethereum, Polygon и Avalanche. Она также заняла первое место в рейтинге децентрализованных активных пользователей (DAU), опередив Ethereum, Cardano, Polygon и Avalanche.

Наконец, Solana заняла 3-е место в рейтинге рыночной капитализации (без учета стейблкоинов).

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Перспективы нового денежного потолка

Я помню, как весной 2021 года вошел в Solana, когда монета стоила около $60, установив цель в $200. Но тогда я позволил жадности взять верх, оставшись на пике в $259 и наблюдая, как она снова подешевела более, чем на 70%.

Но сегодня другая история. На выходных я проинформировал свою группу о своем крипто-портфеле (биткоин, два альткоина и корзина майнеров BTC). Solana — один из этих двух альткоинов. Когда трейдеры понимают, что Solana преодолела психологический уровень в $100, но на 150% ниже рекордного максимума, когда фундаментальные показатели были намного ниже текущих уровней (принятие, использование, экосистема), представьте себе новый денежный потолок.