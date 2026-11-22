Можно ли зарабатывать на энергетике в Европе до 30% годовых? И в какой стране украинскому инвестору выгоднее построить батарейный комплекс?

Польша, Румыния, Германия или Украина — сравниваем стоимость строительства, доходы, риски и реальную окупаемость инвестиций в системы накопления электроэнергии.

В новом выпуске Александр Бондаренко разбирает инвестиционный кейс батарейного комплекса на 5 МВтч: сколько стоит его построить, как он зарабатывает на продаже электроэнергии и вспомогательных услугах, сколько остается после уплаты налогов и за какое время вернутся вложенные деньги.

В видео — об ограничениях европейских энергорынков, дефиците свободных мощностей, требованиях к инвесторам и порогах входа в этот бизнес.