Украинская гривна за неделю продемонстрировала наибольшее укрепление по отношению к доллару среди европейских валют. При этом на мировом рынке американская валюта, напротив, подорожала: индекс доллара вырос на 0,4%. На межбанковском рынке курс опустился ниже 45 грн. за доллар, а евро подешевел ниже психологической отметки 50 грн. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил , что такое укрепление гривни носит преимущественно технический характер и связано с налоговым периодом и поведением Национального банка. По его мнению, рынок уже приближается к курсовому дну, после которого ситуация может измениться.

Гривна резко укрепилась, хотя доллар в мире дорожает. За неделю украинская валюта стала лидером роста среди европейских валют. Фото: Pexels

Почему гривна так резко укрепилась

В своем недельном обзоре валютного рынка, опубликованном 21 ноября, Андрей Шевчишин обратил внимание на необычную динамику украинской валюты. Несмотря на укрепление доллара на международном рынке, гривна через неделю стала лидером роста среди европейских валют по отношению к американской валюте.

По оценке аналитика, столь значительные курсовые колебания трудно объяснить только обычными сезонными факторами. Он отмечает, что движение курса оказалось слишком резким даже с учетом периода налоговых платежей.

Шевчишин обращает внимание, что колебания превысили 1%, в то время как более привычным для рынка он считает диапазон около 0,5%, соответствующий спрэду наличного сегмента. По его мнению, такая амплитуда движения создает дополнительные возможности для спекуляций и выходит за пределы обычной управляемой гибкости курса.

Аналитик называет несколько факторов, способствовавших укреплению гривны.

Первый и главный из них связан с налоговым периодом. Экспортеры увеличили продажу валюты более чем на 13% для обеспечения гривневых средств для уплаты налогов. В то же время покупатели сократили покупку валюты почти на 4%.

Дополнительное влияние оказало изъятие гривневой ликвидности с рынка. За четыре дня недели на счета Казначейства поступило более 23 млрд. грн. налоговых платежей. По словам Шевчишина, это рекордный отток средств с марта.

Еще одним немаловажным фактором стало поведение Национального банка. Регулятор не выкупал валюту на рынке, хотя имел такую возможность, и не демонстрировал намерений поддерживать курс доллара из-за его приобретения.

Для сравнения, в начале октября, когда курс пытался преодолеть отметку в 45 грн за доллар, НБУ выкупал валюту. В ходе нынешнего укрепления гривни таких операций не проводил.

Отдельно аналитик обращает внимание на позицию регулятора по валютным спекуляциям. По его мнению, НБУ жестко отреагировал на поведение участников рынка, ранее подталкивавших курс вверх, а также продавцов, которые придерживали валюту в ожидании дальнейшей девальвации гривны.

Шевчишин также приводит заявление главы НБУ Андрея Пышного, сделанное на общем собрании Европейской Бизнес Ассоциации:

«Не ждите от Национального банка того, что курс улетит в космос. Мы были и остаемся очень устойчивы в нашем стремлении обеспечить устойчивость валютного рынка. Не путайте это с фиксацией курса, потому что он находится в режиме управляемой гибкости и двигается в обе стороны».

По мнению аналитика, этими словами регулятор дал еще раз понять, что участникам рынка не стоит рассчитывать на постоянное подорожание валюты и откладывать ее продажу ради более выгодного курса.

В то же время, поступление почти 8 млрд евро международной помощи Шевчишин не считает непосредственным драйвером нынешнего укрепления гривны. Он рассматривает эти средства скорее как накопившийся финансовый ресурс, который поможет поддерживать ситуацию в будущем.

Что происходило на межбанке и наличном рынке

Статистика валютного рынка подтверждает влияние налогового периода. По данным за 16−19 ноября, среднесуточное предложение валюты на межбанке выросло на 13,1% и составило 240,23 млн долларов.

Спрос на валюту, напротив, уменьшился на 3,6%, до 431,30 млн долларов. В результате среднесуточный дефицит валюты на межбанковском рынке сократился на 18,7% до 191,08 млн долларов.

Шевчишин объясняет такую динамику тем, что в период уплаты налогов экспортеры активнее продают валютную выручку, в то время как у покупателей остается меньше гривневых средств для покупки валюты.

На наличном рынке также произошло заметное сокращение дефицита. Среднесуточное предложение наличной валюты увеличилось на 4,6%, до 52,3 млн. долларов. В то же время среднесуточный спрос населения снизился на 6,4%, до 114,51 млн. долларов.

В итоге дефицит наличной валюты сократился на 14,1%, до 62,18 млн. долларов в день.

По наблюдениям аналитика, продавцы вернулись на рынок, а панические настроения среди покупателей ослабли. Он также обращает внимание на поведение населения, которое активно покупало валюту в ноябре по курсу 46−47 грн за доллар, а теперь столкнулось с понижением ее стоимости.

Еще одно изменение касается разницы между курсами в банках и обменниках. Спред между этими сегментами наличного рынка существенно сократился, что свидетельствует о возобновлении перетоков валюты между ними. Однако разрыв между межбанковским и наличным курсами остается значительным.

Общий среднесуточный дефицит валюты на рынке, по расчетам Шевчишина, сократился на 17,6% до 253,25 млн долларов. Несмотря на убыль, он все еще остается значительным в историческом измерении.

За полную неделю объем валютных интервенций НБУ составил 1 млрд. 462,8 млн. долларов. Регулятор продавал валюту, но не покупал ее для пополнения резервов. Объем продаж был меньше, чем раньше, поскольку рынок самостоятельно обеспечил большее предложение валюты.

Шевчишин отдельно подчеркивает, что НБУ не воспользовался возможностью приобрести валюту даже при ее заметном удешевлении. По его мнению, это также демонстрирует готовность регулятора допускать движение курса в обе стороны.

Долго ли гривна будет оставаться сильной

В прогнозе на неделю 23−28 ноября 2026 Андрей Шевчишин отмечает, что нынешнее укрепление гривни близится к завершению. Аналитик считает, что рынок проходит курсовое дно, поскольку основные факторы, способствовавшие удешевлению валюты, постепенно иссякают.

В первую очередь речь идет о завершении налогового периода. После уплаты налогов экспортеры, по оценке аналитика, снизят продажу валюты. В то же время, Казначейство снова начнет направлять гривневые средства в экономику. Впереди также декабрьский пик бюджетных расходов и возврат НДС экспортерам.

Шевчишин обращает внимание на то, что фундаментальные проблемы украинской экономики остаются. В их числе он называет ее слабое состояние, рекордный торговый дефицит и негативные перспективы. Единственным существенным положительным фактором аналитик считает достаточность международного финансирования. Однако, по его оценке, помогает поддерживать валютный курс, а не обеспечивает фундаментальное укрепление гривни.

Дополнительное влияние на валютный спрос, по прогнозу Шевчишина, могут оказать Черная пятница и киберпонедельник. В этот период он ожидает повышения спроса населения на валюту. Еще одним фактором станет конец месяца, когда обновятся лимиты на покупку безналичной валюты.

Отдельно аналитик упоминает выходной в США по случаю Дня благодарения. Из-за него активность валютного рынка в конце недели может оказаться неравномерной, а курсовые колебания, по его оценке, будут значительными.

Каким будет курс доллара и евро

Учитывая ожидаемое исчерпание факторов укрепления гривни, Шевчишин считает текущие курсовые уровни привлекательными для приобретения иностранной валюты. Такую позицию он распространяет и на евро, невзирая на его слабость на международном рынке.

По оценке аналитика, евро на уровне около 49 грн при дальнейшем снижении пары EUR/USD уже выглядит перепроданным по отношению к гривне.

Межбанковский рынок Шевчишин ожидает возврата доллара в диапазон 45,20−45,60 грн. Наличный курс продажи доллара в банках, по его прогнозу, может составить 45,50−46,00 грн.

Ситуацию по евро аналитик связывает прежде всего с динамикой пары EUR/USD на мировом рынке. Он рассматривает сценарий дальнейшего снижения до 1,07.

По его расчетам, если такая динамика реализуется, а НБУ постарается не допустить роста межбанковского курса доллара выше 46,50 грн, курс евро может составить около 49,75 грн. Если регулятор будет защищать уровень 46 грн за доллар, евро будет соответствовать примерно 49,22 грн.

Шевчишин допускает, что НБУ может удерживать евро в диапазоне 49−49,75 грн., чтобы не допустить выхода доллара за пределы 46−46,50 грн. Текущие уровни межбанковского курса он рассматривает как возможный локальный минимум.

За какими факторами следить в конце ноября

Среди ключевых событий, которые могут повлиять на валютный рынок в период с 23 по 28 ноября, Шевчишин выделяет несколько направлений.

Бюджетные расходы Казначейства. После налогового периода ожидается возобновление гривневых вливаний в экономику. Аналитик увязывает это с возвратом спроса на валюту.

26 ноября, выходной в США. Через него в конце недели возможна неравномерная активность валютного рынка.

26−27 ноября, саммит ЕС в Брюсселе. Среди вопросов повестки дня аналитик выделяет кредит на 45 млрд евро для Украины в 2027 году, относительно которого возражения четырех стран, а также семилетний бюджет Евросоюза. Эти решения имеют значение для финансирования.

Динамика EUR/USD. Особое внимание Шевчишин советует уделять уровню 1,07. Среди внешних факторов он также упоминает о глобальном снижении склонности к риску, которое может усиливать позиции доллара.

Черная пятница и киберпонедельник. В период 26−28 ноября аналитик ожидает повышения спроса населения на валюту.

Нефть и ситуация вокруг Ирана. Также важным остается переговорный фон после Шэньчжэня. По оценке эксперта, именно цена нефти сейчас влияет на ожидания по процентной ставке Федеральной резервной системы США.

Экономическая статистика. Внимание будет приковано к показателям промышленности, розничной торговли, перевозкам, сельскому хозяйству и промышленным ценам.

Государственный бюджет на 2027 г. До 28 ноября Верховная Рада должна проголосовать за бюджет, хотя, как отмечает Шевчишин со ссылкой на Ярослава Железняка, сроки могут быть перенесены на декабрь.

Аналитик в итоге отмечает, что нынешнее лидерство гривни среди европейских валют по темпам укрепления к доллару не следует воспринимать как свидетельство ее фундаментального усиления. Эксперт связывает это движение, прежде всего, с временным увеличением валютного предложения, сокращением спроса и политикой НБУ. После завершения налогового периода соотношение спроса и предложения может измениться, что по его оценке создает предпосылки для возврата курса доллара к росту.