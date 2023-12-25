На рынках акций царит жадность: что делает в таких случаях Баффет

Американский фондовый рынок продолжает ставить рекорды результативности: закрыта ростом уже 8-ая неделя подряд. Мы стали свидетелями настоящего «Санта-ралли», едва ли не самого сильного за последние годы. Но, возможно, для акций настало время корректироваться? Более подробно ситуацию на американском фондовом рынке для «Минфина» проанализировал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

На прошлой неделе индекс S&P 500 прибавил еще 0,9%, технологические акции NASDAQ-100 показали плюс 0,75%, а вот облигации уже начали снижаться: фонд долгосрочных гособлигаций TLT потерял 0,7% после 9 недель роста.

На рынках царит предновогоднее настроение: компании потребительского сектора готовятся подсчитывать прибыль удачного праздничного сезона, менеджеры инвестиционных банков уже, в основном, в отпусках, а значит, нет особых причин для продажи, и нет, кому продавать. Так что рынкам не остается ничего, как по инерции расти.

Однако, чем выше цены, тем громче раздаются призывы к коррекции после столь длительного роста. На риск коррекции указывают и определенные технические индикаторы, вроде «индекса страха и жадности»: все свидетельствуют о перекупленности.

Как рынок протестовал падение

Попытка коррекции была зафиксирована в прошлую среду, когда рынок акций во второй половине дня без очевидных причин упал на 1,5% — самое сильное дневное падение за квартал. Не было ни новостей, ни макроэкономической статистики, ни чрезвычайных событий, которые могли бы объяснить причины столь стремительного движения.

Самая вероятная причина — активность рынка опционов, что на фоне низкой ликвидности (некому торговать — все крупные игроки в отпусках) может давать эффект. Весь год на рынке царит тема с так называемыми «опционами нулевого дня», или же 0dte options — опционы на индекс S&P 500 с экспирацией в течение следующих 24 часов: то есть опционами, срок «жизни» которых вот-вот истечет. Доля торговых объемов такими контрактами достигает более 40% от всего объема торгов опционами на S&P 500.

В чем кроется популярность именно этих опционов? Чем меньше срок до экспирации, тем выше гамма такого опциона — показателя, который измеряет скорость изменения цены, в зависимости от колебаний базового актива.

Простыми словами можно объяснить так: такие опционы стоят, условно, 3 копейки, а при благоприятных условиях (и достаточном количестве покупателей) такая ставка может принести 1000−10000% в сутки, причем работает это как для роста (тогда активно покупают опцион Call), да и для падения (опцион Put). В среду мы и увидели попытку продавить рынок большим объемом дешевых put-опционов, что в условиях недостаточной ликвидности повлекло за собой волатильное движение.

Однако, уже в четверг-пятницу это необоснованное падение было выкуплено, поскольку не было веских причин для такого снижения. К тому же, настроение потребителей существенно улучшилось на фоне роста рынка: обновленные данные Мичиганского университета указали на рост индекса Consumer Sentiment на 14% в декабре. Таким образом, все снижения за предыдущие четыре месяца были отыграны.

Эти тенденции состоят в существенном улучшении взглядов потребителей на траекторию инфляции. Инфляционные ожидания на следующий год упали с 4,5 до 3,1%. Уверенность потребителей поддерживает спрос и, соответственно, доходы компаний сферы услуг и циклической экономики.

Взлеты и падения недели

Несмотря на сильную неделю для акций, которая способствовала росту большинства бумаг, нашлись и аутсайдеры:

Компания Тикер Результат за неделю FedEx FDX -11,82% Nike NKE -11,11% Synopsys SNPS -5,72% Ansys ANSS +21,16% Moderna MRNA +10,32% Illumina ILMN +10,15%



Акции FedEx (FDX) после отчета упали на 10%. В наземном бизнесе FedEx, где грузовики доставляют товары в США и Канаду, объемы выросли. Но они упали в ее международном экспресс-бизнесе, который доставляет товары воздушными маршрутами. Компания ухудшила прогноз на 2024 год.

После отчета упали и акции Nike (NKE) (почти на 12%). Компания ухудшила прогнозы и хочет сократить расходы на сумму до $2 млрд в течение следующих трех лет. Также Nike планирует сосредоточиться на клиентах-женщинах и своем бренде Jordan. Она объявила о кампании по сокращению расходов (в частности, увольнение), поскольку бренды одежды и обуви пытаются справиться с общим слабым спросом и более широкой борьбой за снижение цен в розничных магазинах для пострадавших от инфляции покупателей. Очередная крупная компания дешевеет после отчета, вопреки рождественскому ралли рынка акций.

Synopsys (SNPS) и Ansys (ANSS) ведут переговоры о слиянии. ANSS с капитализацией $26 млрд производит программное обеспечение, которое предусматривает поведение продуктов в реальном мире. Synopsys с капитализацией $85 млрд выпускает программное обеспечение для проектирования и тестирования чипов. Соответственно, для ANSS это соглашение более выгодное, поэтому неудивительно, что его акции выросли только в день объявления на 18%, а вот акционеры SNPS разочарованы: акция теряет 6%.

Мировые органы здравоохранения предупреждают о быстро распространяющемся новом штамме коронавируса. По их словам, это может привести к увеличению количества инфекций по всему миру. Предупреждение о новом штамме, который получил название JN.1, появилось на фоне сезонного роста количества госпитализаций пациентов с Covid-19 в США. Новости дали толчок росту акции производителей вакцин, в том числе и Moderna (MRNA).

Компания Illumina (ILMN) продает подразделение Grail (производят онкологические тесты), после того как федеральный апелляционный суд в пятницу признал антиконкурентным его покупку за $7,1 млрд в 2021 году. Вокруг этого соглашения было много споров, акции ILMN реагируют ростом на ликвидацию сомнительного актива.

Настоящая праздничная неделя на американском рынке

На этой неделе (как и на следующей) рынки капитала будут работать по сокращенному графику: понедельник — 25 декабря и 1 января будут выходными. Также не ожидается ни важная статистика, ни корпоративные отчеты (впервые с 1997 года).

Так что впереди настоящая праздничная неделя, и, соответственно, настроение. Однако, уже первые дни января могут дать жесткий контраст будней против праздников. Самый лучший совет для инвесторов в такой ситуации дал Уоррен Баффет: «бойся, когда все жадные, и будь жадным, когда все боятся».