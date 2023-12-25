Американский фондовый рынок продолжает ставить рекорды результативности: закрыта ростом уже 8-ая неделя подряд. Мы стали свидетелями настоящего «Санта-ралли», едва ли не самого сильного за последние годы. Но, возможно, для акций настало время корректироваться? Более подробно ситуацию на американском фондовом рынке для «Минфина» проанализировал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S.
На рынках акций царит жадность: что делает в таких случаях Баффет
На прошлой неделе индекс S&P 500 прибавил еще 0,9%, технологические акции NASDAQ-100 показали плюс 0,75%, а вот облигации уже начали снижаться: фонд долгосрочных гособлигаций TLT потерял 0,7% после 9 недель роста.
На рынках царит предновогоднее настроение: компании потребительского сектора готовятся подсчитывать прибыль удачного праздничного сезона, менеджеры инвестиционных банков уже, в основном, в отпусках, а значит, нет особых причин для продажи, и нет, кому продавать. Так что рынкам не остается ничего, как по инерции расти.
Однако, чем выше цены, тем громче раздаются призывы к коррекции после столь длительного роста. На риск коррекции указывают и определенные технические индикаторы, вроде «индекса страха и жадности»: все свидетельствуют о перекупленности.
Как рынок протестовал падение
Попытка коррекции была зафиксирована в прошлую среду, когда рынок акций во второй половине дня без очевидных причин упал на 1,5% — самое сильное дневное падение за квартал. Не было ни новостей, ни макроэкономической статистики, ни чрезвычайных событий, которые могли бы объяснить причины столь стремительного движения.
Самая вероятная причина — активность рынка опционов, что на фоне низкой ликвидности (некому торговать — все крупные игроки в отпусках) может давать эффект. Весь год на рынке царит тема с так называемыми «опционами нулевого дня», или же 0dte options — опционы на индекс S&P 500 с экспирацией в течение следующих 24 часов: то есть опционами, срок «жизни» которых вот-вот истечет. Доля торговых объемов такими контрактами достигает более 40% от всего объема торгов опционами на S&P 500.
В чем кроется популярность именно этих опционов? Чем меньше срок до экспирации, тем выше гамма такого опциона — показателя, который измеряет скорость изменения цены, в зависимости от колебаний базового актива.
Простыми словами можно объяснить так: такие опционы стоят, условно, 3 копейки, а при благоприятных условиях (и достаточном количестве покупателей) такая ставка может принести 1000−10000% в сутки, причем работает это как для роста (тогда активно покупают опцион Call), да и для падения (опцион Put). В среду мы и увидели попытку продавить рынок большим объемом дешевых put-опционов, что в условиях недостаточной ликвидности повлекло за собой волатильное движение.
Однако, уже в четверг-пятницу это необоснованное падение было выкуплено, поскольку не было веских причин для такого снижения. К тому же, настроение потребителей существенно улучшилось на фоне роста рынка: обновленные данные Мичиганского университета указали на рост индекса Consumer Sentiment на 14% в декабре. Таким образом, все снижения за предыдущие четыре месяца были отыграны.
Эти тенденции состоят в существенном улучшении взглядов потребителей на траекторию инфляции. Инфляционные ожидания на следующий год упали с 4,5 до 3,1%. Уверенность потребителей поддерживает спрос и, соответственно, доходы компаний сферы услуг и циклической экономики.
Взлеты и падения недели
Несмотря на сильную неделю для акций, которая способствовала росту большинства бумаг, нашлись и аутсайдеры:
|
Компания
|
Тикер
|
Результат за неделю
|
FedEx
|
FDX
|
-11,82%
|
Nike
|
NKE
|
-11,11%
|
Synopsys
|
SNPS
|
-5,72%
|
Ansys
|
ANSS
|
+21,16%
|
Moderna
|
MRNA
|
+10,32%
|
Illumina
|
ILMN
|
+10,15%
Акции FedEx (FDX) после отчета упали на 10%. В наземном бизнесе FedEx, где грузовики доставляют товары в США и Канаду, объемы выросли. Но они упали в ее международном экспресс-бизнесе, который доставляет товары воздушными маршрутами. Компания ухудшила прогноз на 2024 год.
После отчета упали и акции Nike (NKE) (почти на 12%). Компания ухудшила прогнозы и хочет сократить расходы на сумму до $2 млрд в течение следующих трех лет. Также Nike планирует сосредоточиться на клиентах-женщинах и своем бренде Jordan. Она объявила о кампании по сокращению расходов (в частности, увольнение), поскольку бренды одежды и обуви пытаются справиться с общим слабым спросом и более широкой борьбой за снижение цен в розничных магазинах для пострадавших от инфляции покупателей. Очередная крупная компания дешевеет после отчета, вопреки рождественскому ралли рынка акций.
Synopsys (SNPS) и Ansys (ANSS) ведут переговоры о слиянии. ANSS с капитализацией $26 млрд производит программное обеспечение, которое предусматривает поведение продуктов в реальном мире. Synopsys с капитализацией $85 млрд выпускает программное обеспечение для проектирования и тестирования чипов. Соответственно, для ANSS это соглашение более выгодное, поэтому неудивительно, что его акции выросли только в день объявления на 18%, а вот акционеры SNPS разочарованы: акция теряет 6%.
Мировые органы здравоохранения предупреждают о быстро распространяющемся новом штамме коронавируса. По их словам, это может привести к увеличению количества инфекций по всему миру. Предупреждение о новом штамме, который получил название JN.1, появилось на фоне сезонного роста количества госпитализаций пациентов с Covid-19 в США. Новости дали толчок росту акции производителей вакцин, в том числе и Moderna (MRNA).
Компания Illumina (ILMN) продает подразделение Grail (производят онкологические тесты), после того как федеральный апелляционный суд в пятницу признал антиконкурентным его покупку за $7,1 млрд в 2021 году. Вокруг этого соглашения было много споров, акции ILMN реагируют ростом на ликвидацию сомнительного актива.
Настоящая праздничная неделя на американском рынке
На этой неделе (как и на следующей) рынки капитала будут работать по сокращенному графику: понедельник — 25 декабря и 1 января будут выходными. Также не ожидается ни важная статистика, ни корпоративные отчеты (впервые с 1997 года).
Так что впереди настоящая праздничная неделя, и, соответственно, настроение. Однако, уже первые дни января могут дать жесткий контраст будней против праздников. Самый лучший совет для инвесторов в такой ситуации дал Уоррен Баффет: «бойся, когда все жадные, и будь жадным, когда все боятся».
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