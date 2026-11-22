Что будет с курсом доллара и евро в Украине 19−25 ноября? На мировых рынках внимание инвесторов приковано к возможным договоренностям между США и Ираном, результатам переговоров США, Китая и россии, а также перспективам повышения ставки ФРС.
Спрос на валюту, золото и риски для доллара: прогноз курса (видео)
Геополитическое напряжение усиливает колебания цен на нефть, а сильный доллар продолжает давить на золото и серебро. В Украине ситуацию усложняют рост потребностей импорта энергоносителей, последствия обстрелов критической инфраструктуры, проблемы с экспортом и высокий спрос населения на валюту.
- Продолжит ли гривня ослабевать?
- Почему покупать доллары и евро в банках может оказаться выгоднее, чем в обменниках?
- И чего ждать от цен на нефть, золото и серебро?
Ответы — в новом прогнозе.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Потому что наличную валюту в Украину
миллионами завозят исключительно банки,
а не теневики-валютчики и ПОВы.